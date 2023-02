Inscrição para concurso em Cruzeiro do Sul até 5 de fevereiro

Anunciada em Cruzeiro do Sul a realização do processo seletivo simplificado para Cadastro de Reserva, de contratação temporária e cujas inscrições vão até este domingo, 5 de fevereiro.

As inscrições serão gratuitas e realizadas no site oficial do Município de Cruzeiro do Sul, por meio do endereço eletrônico https://www.cruzeirodosul.ac.gov.br, mediante preenchimento adequado do formulário disponibilizado

on-line na plataforma, e envio das demais documentações solicitadas.

O concurso é para as seguintes funções:

QUADRO I: ZONA URBANA

● Agente Comunitário de Saúde

● Agente Administrativo

● Assistente Social

● Auxiliar de Gestão de Farmácia

● Auxiliar de Saúde Bucal

● Biomédico

● Cirurgião Dentista

● Cozinheira

● Digitador

● Enfermeiro

● Farmacêutico Bioquímico

● Fisioterapeuta

● Fonoaudiólogo

● Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés

● Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas

● Médico Clínico Geral

● Médico Ultrassonografia

● Microscopista

● Motorista AB

● Nutricionista

● Contramestre Fluvial

● Profissional de Educação Física

● Psicólogo

● Técnico de Manutenção de Microscópio

● Técnico em Enfermagem

● Técnico em Laboratório

QUADRO II: ZONA RURAL

● Agente Comunitário de Saúde

● Assistente Social

● Auxiliar de Gestão de Farmácia

● Auxiliar de Saúde Bucal

● Barqueiro

● Biomédico

● Cirurgião Dentista

● Digitador

● Enfermeiro

● Fisioterapeuta

● Fonoaudiólogo

● Médico Clínico Geral

● Microscopista

● Nutricionista

● Profissional de Educação Física

● Psicólogo

● Técnico em Enfermagem

● Técnico em Laboratório

QUADRO III: ZONA URBANA E RURAL

● Agente de Combates às Endemias.