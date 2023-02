A Faculdade CNA está com as inscrições abertas, até o dia 15 de fevereiro, para o processo seletivo em quatro cursos superiores de tecnologia da instituição: Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental; Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais.

As graduações são a distância, têm duração de dois a três anos, dependendo do curso escolhido, e contam com apoio de polos presenciais em todas as regiões do País.

A faculdade tem três formas de ingresso: pela nota do Enem, por vestibular agendado ou segunda graduação. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site www.faculdadecna.com.br

A Faculdade CNA é uma instituição de ensino superior do Sistema CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil). As formações são reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

O resultado do processo seletivo será divulgado no site da faculdade e também enviado por e-mail para os candidatos. As aulas estão previstas para começar no dia 6 de março.