Uma nova turma no Instituto Senai de Tecnologia está com matrículas abertas para o curso que mais emprega no mercado de trabalho.

“Você sabia que, com o curso de Rotinas Administrativas é possível trabalhar em diversos setores da sociedade?”, diz o Senai. O aprendizado está pautado nos processos operacionais, administrativos, comerciais e financeiros da empresa, possibilitando uma melhor atuação da empresa. Vem ser Senai. Telefone: 3901 4502 / 99985 3937

Relacionado