Travessa é isolada no 2º Distrito da capital; veja imagens

A Defesa Civil de Rio Branco confirmou nesta sexta-feira (3) o isolamento da Travessa Jucá, no Segundo Distrito, temendo avanço dos deslizamentos de solo que vem ocorrendo na região, zona próxima do Rio Acre.

Um apartamento e ao menos três moradores foram removidos da via. Foi a primeira intervenção da Defesa Civil em Rio Branco neste ano de 2023 por conta de desastre natural.

No entanto, de acordo com o chefe da Defesa Civil, Claudio Falcão, há outras situações sendo acompanhadas. “Temos alguns imóveis em monitoramento”, disse. Se for necessário, ação semelhante à Travessa Jucá será realizada.

