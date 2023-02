Marcos Cavalcante toma posse como deputado no lugar de Luiz Tchê

Suplente de Luiz Tchê no PDT, o engenheiro agrônomo e empresário Marcos Cavalcante foi empossado nesta sexta-feira (3) no cargo de deputado estadual após o titular afastar-se para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Agrário.

Nascido em Feijó e com base eleitoral nesse município, Cavalcante não conseguiu reeleger-se mas ficou com a 1ª suplência do PDT com 5.525 votos.

Com a ida de Tchê para o Poder Executivo, ele retoma assento na Assembleia Legislativa do Acre.

O irmão de Marcos, o prefeito de Feijó Kiefer Cavalcante, esteve presente. Vereadores e familiares do Vale do Envira também prestigiaram a posse do novo deputado. “Mostra seu prestígio nesta Casa”, disse o deputado Pedro Longo, presidente em exercício da Aleac, ao dar as boas-vindas ao parlamentar.

“Volto com muita honra porque aqui se tomam decisões que implicam principalmente na vida dos que mais precisam”, disse Cavalcante, pedindo que sejam juntadas forças dos poderes constituídos em favor das pessoas pobres do Acre.

“Deus sabia o momento certo de voltar para esta Casa”, afirmou. “Estou transbordando de felicidade”.

Vários deputados saudaram o colega, como Tanízio Sá, que chamou Cavalcante de “irmão”. “Sua presença aqui engrandece o Acre”, completou outro deputado, Eduardo Ribeiro. De seu lado, Edvaldo Magalhães também enalteceu Cavalcante: “Você é muito querido”.

O deputado federal Roberto Duarte esteve presente e também saudou Cavalcante.

