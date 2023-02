ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO

DO ACRE – ISE/AC

EDITAL Nº 060 SEAD/ISE, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD e o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC, no uso de suas atribuições legais e

em cumprimento às determinações judiciais constantes dos Processos nº 1000588- 20.2022.8.01.0000, 0704402-97.2022.8.01.0070, 0700969-

95.2022.8.01.0002, 0700285-37.2022.8.01.0014, 1000862-81.2022.8.01.0000, 1000942-45.2022.8.01.0000, 1000529-32.2022.8.01.0000,

0100395-30.2022.8.01.0000, 1000999-

63.2022.8.01.0000, 0700307-95.2022.8.01.0014, 0700951-77.2022.8.01.0001 e 100101432.2022.8.01.0000, tornam públicos o resultado final da

Prova de Aptidão Física, do Exame Psicotécnico, a convocação para o Exame Médico e Toxicológico e para a Perícia Médica para os candidatos

declarados com deficiência, referente ao Edital nº 001 SEPLAG/ISE, de 04 de outubro de 2021, conforme segue:

1 DO RESULTADO FINAL DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

1.1 Relação dos candidatos APTOS, na seguinte ordem: cargo, inscrição e nome, em ordem alfabética.

1.2 AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

7515693; GABRIELA VASCONCELOS CUNHA CONCEIÇÃO / 7593767; LETICIA LIMA POSSAMAI / 7734514; ROSIANE DA COSTA LIMA.

2 DO RESULTADO FINAL DO EXAME PSICOTÉCNICO

2.1 Relação dos candidatos APTOS, na seguinte ordem: cargo, inscrição e nome, em ordem alfabética.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

769.826-7, ALEX UILIAN ALMEIDA DE ALENCAR (SUB JUDICE) / 702.465-7, BISMARK MARTINS DA SILVA (SUB JUDICE) / 889.366-7, RAFAEL

SALES BARROS (SUB JUDICE).

3 DA CONVOCAÇÃO PARA O EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO

3.1 Convocação para realização do Exame Médico e Toxicológico, na seguinte ordem: local da perícia, endereço, data, horário, cargo, número da

inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

Local: Junta Médica Oficial do Estado (no prédio do Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência).

Endereço: Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco/AC.

Data: De 06 a 16 de fevereiro de 2023.

Horário: Das 8h às 11h.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

769.826-7, ALEX UILIAN ALMEIDA DE ALENCAR (SUB JUDICE) / 702.465-7, BISMARK MARTINS DA SILVA (SUB JUDICE) / 763.832-9, FRANCIVAN PEREIRA DE SOUZA (SUB JUDICE) / 782.464-6, KOLLER NASCIMENTO E SILVA (SUB JUDICE) / 773.393-3, MAYCON DOUGLAS

FALCÃO VIEIRA (SUB JUDICE) / 889.366-7, RAFAEL SALES BARROS (SUB JUDICE) / 7520662, ROBSON SILVA DE OLIVEIRA (SUB JUDICE)

/ 765.560-6, TOBIAS JOSÉ LUNA DA SILVEIRA (SUB JUDICE) / 889.872-3, WALISSON IRIS DA SILVA (SUB JUDICE).

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

789.155-5 BRENA KAROLAYNE DA SILVA REIS (SUB JUDICE) / 789.023-1, DAIANA DE ARAÚJO PERES (SUB JUDICE) / 763.521-4, TALINE

DE OLIVEIRA DE SOUZA (SUB JUDICE).

3.2 Convocação para a apresentação do exame de Raio-X (PA e PERFIL) das candidatas amparadas pelo subitem 12.7 do Edital nº 001 SEPLAG/

ISE, de 04 de outubro de 2021, na seguinte ordem: local da perícia, endereço, data, horário, cargo, número da inscrição e nome do candidato em

ordem alfabética.

Local: Junta Médica Oficial do Estado (no prédio do Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência).

Endereço: Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco/AC.

Data: De 06 a 16 de fevereiro de 2023.

Horário: Das 8h às 11h.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

7573804; ADRIANA DA COSTA SILVA / 7767170; CAROLINE SANTOS PEQUENO DA SILVA / 7515693; GABRIELA VASCONCELOS CUNHA

CONCEICAO / 7593767; LETICIA LIMA POSSAMAI / 7502931; LORENNA NAYARA DE OLIVEIRA CONCEICAO / 7861745; MARIA DAS DORES

ALMEIDA DO SACRAMENTO ALVES / 7734514; ROSIANE DA COSTA LIMA / 7522142; SÁLUA BUSSONS MORAES DE SOUZA.

4 DO EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO

4.1 Participação desta etapa os candidatos considerados Aptos no Exame Psicotécnico.

4.2 O Exame Médico e Toxicológico, de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os

exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

4.3 Todos exames médicos correrão a expensas dos candidatos, inclusive o Toxicológico.

4.3.1 Os exames laboratoriais e respectivos laudos, de responsabilidade do candidato, deverão ser realizados com no máximo 90 (noventa) dias

de antecedência à avaliação médica.

4.4 Para a realização do Exame Médico e Toxicológico, obrigatoriamente os candidatos deverão apresentar os exames, acompanhados dos respectivos laudos:

Hemograma;

Glicemia;

Chagas;

VDRL;

HBSAg;

TGO;

TGP;

Bilirrubinas e frações;

Tipo Sanguíneo e fator RH;

Eletrocardiograma;

Raios-X de tórax (PA e Perfil);

Toxicológico, do tipo “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou

psíquica de qualquer natureza e deverão apresentar resultados para um período mínimo de 90 (noventa) dias;

Oftalmológico completo (inclusive com avaliação sensocromática);

Audiometria tonal e vocal.

4.4.1 Em todos os exames/laudos apresentados, além do nome do candidato e número do seu RG ou CPF (impresso ou escrito), deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade destes

a inobservância ou a omissão do referido registro.

4.5 Durante a realização da etapa de Exame Médico e Toxicológico poderá ser solicitado à realização de outros exames laboratoriais e/ou exames

complementares, a expensas do candidato, além dos previstos no subitem 1.4 deste Edital e no ANEXO VII do Edital de Abertura deste Certame,

ou repetição de exames, para fins de elucidação diagnóstica. O candidato não poderá por decisão própria reapresentar qualquer exame posteriormente a realização da etapa, nem mesmo no recurso, sendo desconsiderado qualquer exame que se enquadre neste caso.

4.6 Os candidatos deverão observar as demais normas constantes no Item 12 do Edital de abertura do Concurso Público.

5 DA CONVOCAÇÃO PARA A PERÍCIA MÉDICA PARA OS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA

5.1 A convocação segue na seguinte ordem: local da perícia, endereço, data, horário, cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem

alfabética.

Local: Junta Médica Oficial do Estado (no prédio do Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência).

Endereço: Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco/AC.

Data: De 06 a 16 de fevereiro de 2023.

Horário: Das 8h às 11h.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

763.832-9, FRANCIVAN PEREIRA DE SOUZA.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

789.155-5 BRENA KAROLAYNE DA SILVA REIS.

6 DA PERÍCIA MÉDICA PARA OS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA

6.1 Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 3.3.2.1 do Edital de Abertura do certame e que declararem sua condição por ocasião da

inscrição, quando convocados para a etapa de Exame Médico e Toxicológico, deverão se submeter à Perícia Médica a ser realizada pela Junta

Médica indicada pelo IBADE, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência

que possui com as atribuições do cargo e legislação pertinente.

6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, na data e horário indicados abaixo, munidos de documento de identidade original

e de laudo médico, emitido nos últimos doze meses (original ou cópia simples), que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº

3.298/1999 e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência, e, se for o caso, de exames complementares específicos que

comprovem a deficiência física.

6.2.1 O laudo médico (original ou cópia simples) será retido pela Junta Médica por ocasião da realização da Perícia Médica.

6.3 Os candidatos convocados para a Perícia Médica deverão comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início.

6.4 Perderá o direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o candidato que por ocasião da Perícia Médica, não apresentar laudo

médico (original ou cópia simples) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos doze meses, bem como o que não for qualificado

na perícia médica como pessoa com deficiência ou, ainda, que não comparecer à perícia.

6.5 O candidato que não for considerado com deficiência na Perícia Médica será removido da listagem de pessoas com deficiência e passará

constar somente na lista de classificação da ampla concorrência, se tiver posicionamento para a vaga da Ampla Concorrência conforme disposto

no subitem 8.6. do Edital de Abertura do Certame.

6.6 Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do concurso público.

6.7 Os candidatos deverão observar as demais normas constantes no subitem 3.3.2 do Edital de abertura do Concurso Público.

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones:

0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]

Guilherme Schirmer Duarte

Secretário de Estado de Administração, em exercício

Mário Cesar Souza de Freitas

Presidente do Instituto Socioeducativo

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO

DO ACRE – ISE/AC

EDITAL Nº 061 SEAD/ISE, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD e o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC, em cumprimento às determinações judiciais constantes dos Processos nº 1000588- 20.2022.8.01.0000, 0704402-97.2022.8.01.0070, 0700969-95.2022.8.01.0002, 0700285-

37.2022.8.01.0014 , 1000862-81.2022.8.01.0000, 1000942-45.2022.8.01.0000, 1000529-32.2022.8.01.0000, 0100395-30.2022.8.01.0000,

1000999-63.2022.8.01.0000, 0700307-95.2022.8.01.0014, 0700951-77.2022.8.01.0001 e 100101432.2022.8.01.0000, tornam pública a convocação de candidatos (sub judice) para a Investigação Criminal e Social, referente ao Edital nº 001 SEPLAG/ISE, de 04 de outubro de 2021, conforme

segue:

1. DA CONVOCAÇÃO PAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL

1.1. Convocação para realização da Investigação Criminal e Social, na seguinte ordem: cargo, número da inscrição e nome em ordem

alfabética.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

769.826-7, ALEX UILIAN ALMEIDA DE ALENCAR (SUB JUDICE) / 702.465-7, BISMARK MARTINS DA SILVA (SUB JUDICE) / 763.832-9, FRANCIVAN PEREIRA DE SOUZA (SUB JUDICE) / 782.464-6, KOLLER NASCIMENTO E SILVA (SUB JUDICE) / 773.393-3, MAYCON DOUGLAS

FALCÃO VIEIRA (SUB JUDICE) / 889.366-7, RAFAEL SALES BARROS (SUB JUDICE) / 7520662, ROBSON SILVA DE OLIVEIRA (SUB JUDICE)

/ 765.560-6, TOBIAS JOSÉ LUNA DA SILVEIRA (SUB JUDICE) / 889.872-3, WALISSON IRIS DA SILVA (SUB JUDICE).

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

789.155-5 BRENA KAROLAYNE DA SILVA REIS (SUB JUDICE) / 789.023-1, DAIANA DE ARAÚJO PERES (SUB JUDICE) / 763.521-4, TALINE

DE OLIVEIRA DE SOUZA (SUB JUDICE).

2. DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL

2.1. A Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório, a ser realizada pela inteligência do ISE e Polícia Militar, mediante apresentação pelo

candidato de comprovação de idoneidade e inexistência de inquérito policial, processo criminal, por meio de certidão e extrato de consulta processual e antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal e Estadual do local onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos.

2.2. A Investigação Criminal e Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo.

2.3. O candidato deverá observar as demais normas constantes no Item 13 do Edital de abertura do concurso público.

3 DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL

3.1 O candidato deverá apresentar os seguintes documentos ao processo de investigação social:

a) Duas fotos 5×7 coloridas;

b) Certidões negativas de antecedentes expedidos pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual (inclusive Juizado Especial),

Justiça Federal (inclusive Juizado Especial)

das localidades em que o candidato residiu nos últimos 05 (cinco) anos. No caso de militares ou ex-militares, que tenham servido nas Forças Armadas

ou em Polícias e Bombeiros Militares de Estados, também deverá ser apresentada a certidão negativa da respectiva Justiça Militar ou Vara Especial;

c) Cópia do Certificado de conclusão do Nível Médio ou Superior, acompanhado do original para conferência;

d) Comprovante de residência atual, emitidos em até 60 dias anteriores à sua apresentação, contendo obrigatoriamente o Código de Endereçamento Postal – CEP;

e) Preenchimento de formulário, com informações confidenciais – FIC, a ser disponibilizado no site www.ibade.org.br juntamente com a convocação

para a fase.

3.1.1 Os documentos das alíneas “b” somente serão aceitos com data de emissão até, no máximo,

02 (dois) meses antes da entrega da documentação.

3.1.2 Na hipótese do candidato não possuir o documento que se refere a alínea “d” do subitem 3.1

será aceita a declaração de conclusão de curso acompanhada de histórico escolar. Para quem ainda estiver cursando o Nível Médio ou Superior,

será aceito fotocópia autenticada da declaração escolar acompanhada de histórico escolar parcial.

3.1.3 A documentação de que trata o subitem 3.1 deverá ser entregue, até o dia 15 de fevereiro de 2023, das 07h30min às 13h, no Centro Integrado de

Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça – CIEPS, localizado na Via Verde, BR 364, KM 02 – Bairro Jardim Europa – Rio Branco/AC.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones:

0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]

Guilherme Schirmer Duarte

Secretário de Estado de Administração, em exercício

Mário Cesar Souza de Freitas

Presidente do Instituto Socioeducativo

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA, AUXILIAR DE NECROPSIA, DELEGADO DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE – PCAC

EDITAL Nº 166 SEAD/PCAC, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD e a Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC, em cumprimento à decisão judicial constante dos Autos nº

0704422-88.2022.8.01.0070, tornam públicos o resultado final do Exame Psicotécnico e a convocação para o Exame Médico e Toxicológico e Investigação Criminal e Social do candidato (sub judice), conforme segue:

1 DO RESULTADO FINAL DO EXAME PSICOTÉCNICO

1.1 Resultado final do candidato APTO no Exame Psicotécnico, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome.

AGENTE DE POLÍCIA CIVIL

258.192-2, DENNYS SOUZA DA SILVA (SUB JUDICE).

2 DA CONVOCAÇÃO PARA O EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO

2.1 Convocação para realização do Exame Médico e Toxicológico, na seguinte ordem: local da perícia, endereço, data, horário, cargo, número da

inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

Local: Junta Médica Oficial do Estado (no prédio do Instituto de Previdência do Estado do

Acre – Acreprevidência).

Endereço: Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco/AC.

Data: De 06 a 16 de fevereiro de 2023.

Horário: Das 8h às 11h.2.1.1 AGENTE DE POLÍCIA CIVIL

258.192-2, DENNYS SOUZA DA SILVA (SUB JUDICE).

3 DOS EXAMES E LAUDOS

3.1 O candidato convocado para o Exame Médico e Toxicológico deverá arcar com todas as despesas de realização dos exames, laudos e imagens.

3.1.1 Os exames laboratoriais e respectivos laudos entregues deverão ser emitidos a, no máximo, 3 (três) meses da data de realização da etapa.

3.2 Em todos os exames laboratoriais e complementares, além do nome do candidato e número do seu RG ou CPF, impresso ou escrito, deverão constar,

obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade

destes a inobservância ou a omissão do referido registro.

3.3 Para a realização do Exame Médico e Toxicológico, obrigatoriamente o candidato deverá apresentar os exames, acompanhados dos respectivos laudos:

Hemograma completo;

Glicemia;

Chagas (IGG E IGM);

VDRL;

HBSAg;

TGO;

TGP;

Bilirrubinas e frações;

Tipo Sanguíneo e fator RH;

Eletrocardiograma, com laudo;

Raios-X de tórax (PA e Perfil), com laudo;

Toxicológico, do tipo “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou

psíquica de qualquer natureza e deverão apresentar resultados para um período mínimo de 90 (noventa) dias, deverá ser realizado em laboratório

especializado, a partir de amostra de materiais biológicos, exclusivamente cabelos ou pêlos, doados pelo candidato, conforme procedimentos

padronizados de coleta;

Oftalmológico completo (inclusive com avaliação sensocromática), com laudo;

Audiometria tonal e vocal, com laudo.

3.3.1 A falta de qualquer exame ou laudo indicado acima ensejará a eliminação do candidato, conforme preceitos do Edital do Certame.

3.3.2 Não será aceito protocolo de exames.

3.4 O candidato deverá observar todas as demais orientações constantes no item 16 do Edital de abertura do Certame.

4 DA CONVOCAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL

4.1 O próprio candidato ou terceiro que detenha instrumento de procuração, deverá comparecer, na data, local, endereço e horário indicados abaixo, para a entrega da documentação.

AGENTE DE POLÍCIA CIVIL

258.192-2, DENNYS SOUZA DA SILVA (SUB JUDICE).

Data: até 15 de fevereiro de 2023.

Local: Sede da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.569 – Vila Ivonete – Rio Branco/AC.

Horário: Das 8h às 13h.

5 DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL

5.1 O candidato deverá apresentar os seguintes documentos ao processo de investigação social:

a) Cópia do certificado de reservista, todos acompanhados do original para conferência, no caso dos candidatos masculinos;

b) Duas fotos 5×7 coloridas;

c) Certidões negativas de antecedentes expedidos pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual (inclusive Juizado Especial),

Justiça Federal (inclusive Juizado Especial) das localidades em que o candidato residiu nos últimos 05 (cinco) anos. No caso de militares ou ex-

-militares, que tenham servido nas Forças Armadas ou em Polícias e Bombeiros Militares de Estados, também deverá ser apresentada a certidão

negativa da respectiva Justiça Militar ou Vara Especial;

d) Cópia do Certificado de conclusão do Ensino Superior, acompanhado do original para conferência;

e) Comprovante de residência atual (com data máxima de 2 meses), contendo obrigatoriamente o Código de Endereçamento Postal – CEP, válido

junto a Agência Nacional de Correios e Telégrafos;

f) Preenchimento de formulário, com informações confidenciais – FIC, a ser disponibilizado no site www.ibade.org.br juntamente com a convocação

para a fase.

5.1.1 Os documentos das alíneas “c” somente serão aceitos com data de emissão até, no máximo, 02 (dois) meses antes da entrega da

documentação.

5.1.2 Na hipótese do candidato não possuir o documento que se refere a alínea “d” do subitem 3.1 será aceita a declaração de conclusão de curso

acompanhada de histórico escolar. Para quem ainda estiver cursando o Nível Superior, será aceito fotocópia autenticada da declaração escolar

acompanhada de histórico escolar parcial.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro ou

pelo e-mail [email protected]

Guilherme Schirmer Duarte

Secretário de Estado de Administração, em exercício

José Henrique Maciel Ferreira

Delegado-Geral da Polícia Civi