Rio Branco abre vagas em creches e pré-escolas; veja edital

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco anunciou nesta segunda-feira (30) a abertura de inscrições para o preenchimento de vagas nas unidades educativas de Educação Infantil pertencentes à Rede Municipal de Educação.

São aceitas crianças com idade entre 1 ano e 7 meses e 3 anos e 11 meses completos até o início do ano letivo.

As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, através do site: http://www.riobranco.ac.gov.br/ ou de forma presencial na unidade educativa, referentes ao sorteio público para o provimento de vagas em Educação Infantil do ano letivo de 2023, noperíodo de 1 a 7 de fevereiro de 2023, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Acesse aqui o edital