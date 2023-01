ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

CONCURSO PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

ESPORTES – SEE

EDITAL Nº 036/SEAD/SEE, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, considerando a nomeação realizada por meio do Decreto nº 1.298-P, de 25 de janeiro de 2023,

tornam pública a convocação dos candidatos para a inspeção médica, entrega de documentos e posse.

1 DA CONVOCAÇÃO

1.1 Convocação, na seguinte ordem: cargo, disciplina, município, zona,

classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota.

PROFESSOR – P2 – EDUCAÇÃO FÍSICA

MÂNCIO LIMA – URBANA

3º, 252.407-4, EVERTON FIGUEIREDO DOS SANTOS, 70.70.

RIO BRANCO – RURAL

8º, 256.715-6, EXPEDITO JOSÉ FERREIRA BAZOLA, 67.10.

RIO BRANCO – URBANA

46º, 258.600-2, ERIC MATHEUS FARIAS DA SILVA, 68.90 / 47º,

260.121-4, ELDENIR FREIRE MARIANO, 68.80 / 48º, 250.515-0, GABRIELA BARBOSA CHAVES DE SOUZA, 68.70.

TARAUACÁ – URBANA

5º, 200.155-1, JOSUELE FRANÇA DE CASTRO, 71.00 / 6º, 200.693-6,

YASMIN GADELHA FREITAS, 63.20.

PROFESSOR – P2 – GEOGRAFIA

SENADOR GUIOMARD – URBANA

3º, 254.456-3, SARA SIMONE CABRAL FEITOSA, 67.60.

PROFESSOR – P2 – LÍNGUA ESPANHOLA

RIO BRANCO – URBANA

36º, 251.997-6, JAQUELINE AMORIM, 72.10 / 37º, 256.637-0, VANESSA FREIRE DA COSTA, 72.00 / 38º, 256.225-1, ANA PAULA BASTOS

CARVALHO, 71.90.

PROFESSOR – P2 – LÍNGUA INGLESA

CRUZEIRO DO SUL – URBANA

19º, 254.653-1, BRENDA SAYONARA SOUZA OLIVEIRA, 65.10.

RIO BRANCO – URBANA

33º, 201.100-0, MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO SILVA, 74.10

/ 34º, 250.545-2, JOÃO PAULO MELO DE ANDRADE, 74.00 / 35º,

259.722-5, CAMILA SILVA RAMOS, 73.60.

PROFESSOR – P2 – LÍNGUA PORTUGUESA

CRUZEIRO DO SUL – RURAL

19º, 253.927-6, DANIELA MOURA DE FREITAS, 65.50 / 20º, 257.171-4,

MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FREITAS, 64.90 / 21º, 253.953-5,

MARIA DUCILENE COSTA DA SILVA, 64.60 / 22º, 259.362-9, MARIA

ELIDIANE SILVA PEDROZA, 62.80.

CRUZEIRO DO SUL – URBANA

31º, 254.380-0, BERENICE LIMA DO NASCIMENTO, 73.00 / 32º,

250.271-2, PRISCILA MARIA SILVA OLIVEIRA, 73.00 / 33º, 255.951-0,

EDEDSON CARLOS DE NEGREIROS, 72.60 / 34º, 257.451-9, MARIA

DAS DORES DE SOUZA DA SILVA, 72.60 / 35º, 256.458-0, JANETE

AZEVEDO BRANDAO, 72.50 / 36º, 255.049-0, FERNANDA VIEIRA

DA SILVA, 72.10 / 37º, 257.494-2, ALEX LIMA BRANDÃO, 72.10 / 38º,

256.532-3, WILLIAN RICHERS MARTINS DAMASCENO, 72.10 / 39º,

252.445-7, FRANCISCO CHARLES NEPOMUCENO SOMBRA, 71.90 /

40º, 258.661-4, MATEUS GUIMARÃES MARTINS, 70.60 / 41º, 258.923-

0, GLEDISSON ALBANO DE SOUZA, 69.50.

FEIJÓ – RURAL

1º, 256.970-1, JOSINÉIA SOUSA DOS SANTOS, 80.30 / 2º, 254.903-

4, EFRAIM DOS SANTOS GOMES, 73.20 / 3º, 200.177-2, ANTONIO

FRANCISCO DA SILVA LIMA, 73.20 / 4º, 254.123-8, OZEIAS BRAGA

DO NASCIMENTO, 72.10 / 5º, 251.080-4, ZENEILA CLEMENTINO DE

PAIVA, 68.10 / 6º, 256.499-8, GISELIA FERNANDES MACIEL, 64.20.

MÂNCIO LIMA – RURAL

2º, 256.841-1, RUBERLENE COSTA LIMA, 66.10.

RIO BRANCO – URBANA

140º, 252.004-4, MYCHELLI DE OLIVEIRA COSTA DANTAS, 69.20 / 141º,

255.595-6, JILENA MOREIRA RIBEIRO, 69.10 / 142º, 255.222-1, ELOI

DAIANA CORREA DE SOUZA, 68.70 / 143º, 252.365-5, DENISE ALVES

MIRANDA DE ARAÚJO, 68.70 / 144º, 253.471-1, CRISTIANE DAMIAN,

68.60 / 145º, 251.463-0, KENNEDY LUIS DE SOUZA MARINHO FONTINELE, 68.60 / 146º, 258.361-5, MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA,

68.40 / 147º, 250.678-5, REGIANE MENEZES DE SOUZA, 68.30 / 148º,

254.879-8, MARIA SIMONE DOS SANTOS MIRANDA, 68.30.

SENADOR GUIOMARD – URBANA

4º, 257.474-8, FLÁVIA BRENDA DE OLIVEIRA CASAS, 71.50 / 5º,

258.050-0, FRANCISCA HORDALIA ALVES CLAUDIO, 71.40 / 6º,

254.528-4, MARCELLE LIMA DE SOUZA, 67.40.

PROFESSOR – P2 – QUÍMICA

RIO BRANCO – URBANA

30º, 250.091-4, RALLID CARVALHO DA SILVA, 71.40 / 31º, 253.572-

6, CAROLINE KETLYN MARTINS DA SILVA, 71.40 / 32º, 259.705-5,

SIMONE CUNHA DOS SANTOS, 70.70 / 33º, 256.483-1, AMARILDO

JANUÁRIO DE SALES, 70.70 / 34º, 257.827-1, BILLIGRANT PASSOS

BENTES, 70.50.

2 DOS EXAMES MÉDICOS

2.1 Os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, os exames a seguir especificados, emitidos em até 90 dias anteriores à sua apresentação.

2.1.1 Avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de

tórax com laudos;

2.1.2 Avaliação neurológica;

2.1.3 Avaliação oftalmológica com exame de Acuidade Visual (informando qualquer deficiência em algum dos olhos);

2.1.4 Avaliação infectológica;

2.1.5 Avaliação psiquiátrica;

2.1.6 Avaliação ortopédica com Raio X total de coluna;

2.1.7 Avaliação otorrinolaringológica;

2.1.8 Audiometria, com laudo; e

2.1.9 Vídeolaringoscopia, com laudo.

2.2 Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, os candidatos deverão se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado,

até o dia 10 de fevereiro de 2023, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin

Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco ou das 13h às 17h, no

endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala

do TFD) – Cruzeiro do Sul.

2.2.1 Os candidatos deverão comparecer para inspeção médica, munidos de documento de identificação original de acordo com o subitem

2.4 deste Edital.

2.2.2 Por ocasião da inspeção médica oficial, poderão ser solicitados

novos exames, se necessários, para a conclusão do diagnóstico.

2.2.3 Após a análise dos laudos comprobatórios, poderá ser emitido o

Atestado de Sanidade e Capacidade Física e Mental do candidato.

2.2.4 Caso o candidato deixe de entregar algum laudo médico ou não

apresente outros exames solicitados pela inspeção médica oficial, não

fará jus ao atestado de sanidade e capacidade física e mental.

2.2.5 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido neste Edital.

2.2.6 Os candidatos convocados deverão comparecer, ao local referido no

item 3, munidos de todos os laudos exigidos, que deverão estar acondicionados em envelopes com o nome do candidato, cargo e região.

2.3 Caso o candidato se encontre fora do Estado do Acre poderá: realizar os mesmos exames, solicitar os respectivos laudos e submeter-se à

inspeção médica oficial do Estado. Neste caso, o atestado de sanidade

e capacidade física e mental deverá ser entregue pelo próprio candidato

ou por procurador, legalmente habilitado para esse fim, à Junta Médica

Oficial do Estado do Acre, com cópias autenticadas dos laudos médicos,

para ser homologado.

2.4 Serão considerados documentos de identificação, para fins de inspeção médica: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e

pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos

fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos e outros);

Passaporte brasileiro; Certificado de Reservista; carteiras funcionais do

Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que,

por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira

Nacional de Habilitação, de acordo com modelo aprovado pelo artigo

159 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.

3 DA DOCUMENTAÇÃO

3.1 Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão

comparecer até o dia 13 de fevereiro de 2023, das 7h30min às 13h, a

um dos seguintes endereços:

Cidade Endereço Local

Rio

Branco

Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907,

Bairro Volta Seca.

Departamento de

Gestão de Pessoas da

Secretaria de Educação,

Cultura e Esportes

Cruzeiro

do Sul

Avenida 25 de Agosto, nº 126,

Bairro Aeroporto Velho.

Núcleo da SEE

Feijó Av. Marechal Deodoro n° 1140, Centro

Mâncio

Lima

Rua Joaquim Generoso de Oliveira n° 202, Centro.

Senador

Guiomard Av. Castelo Branco n° 1520, Centro

Tarauacá Rua Cel. Juvêncio de Menezes n°

207, Centro.

3.2 Os candidatos deverão apresentar a documentação a seguir especificada:

a) 01 (uma) foto 3×4 recente;

b) Documento de Identidade (original e uma cópia);

c) CPF (original e uma cópia);

d) Título Eleitoral (original e uma cópia);

e) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral (original e uma cópia);

f) Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;

g) PIS ou PASEP (original e uma cópia);

h) Carteira de Trabalho (original e uma cópia: página com foto, qualificação civil e páginas de contratos);

i) Última declaração do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) ou

declaração de regularidade do CPF, junto à Receita Federal;

j) Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Nível Superior, conforme requerido para o cargo (original e uma cópia);

k) Registro no Conselho de Classe, para o cargo de Professor de Educação Física (original e uma cópia);

l) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);

m) Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);

n) Comprovante de Endereço atualizado (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia);

o) Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia);

p) Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já

ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico

http://portal.esocial.gov.br);

q) Certidão Negativa da Justiça Estadual e Federal (civil e criminal) das

cidades onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos;

r) Declaração de Antecedentes (disponível no endereço eletrônico http://

www.acre.gov.br);

s) Declaração de Aptidão Legal (disponível no endereço eletrônico

http://www.acre.gov.br);

t) Declaração de Bens (disponível no endereço eletrônico http://www.

acre.gov.br);

u) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública,

participação em gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercício do comércio (disponível no endereço eletrônico http://www.acre.gov.br);

v) Declaração de Herdeiros (disponível no endereço eletrônico http://

www.acre.gov.br);

w) Declaração de Dependentes (disponível no endereço eletrônico

http://www.acre.gov.br);

x) Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; e

y) Atestado de sanidade e capacidade física e mental, emitido pela Junta Médica Oficial do Estado (original).

4 DA POSSE

4.1 Para a posse, o candidato, caso atenda ao solicitado no subitem 3.2,

deverá comparecer no dia 27 de fevereiro de 2023, às 09h, a um dos

endereços citados no subitem 3.1.

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, por meio do número (68)3213-2331, junto à Secretaria

de Estado de Administração – SEAD, por meio do endereço eletrônico

[email protected]

Guilherme Schirmer Duarte

Secretário de Estado de Administração, em exercício

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte

