Prefeitura implanta novo sistema de drenagem em ramais de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco sempre atenta aos pedidos das comunidades da zona rural vem realizando, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro) o melhoramento em vários ramais, mesmo nesse período de chuva na região.

No ramal do Braz, que tem 6 km de extensão a Seagro realizou a raspagem. De acordo com Francisco Roque, diretor de ramais da secretaria, o serviço foi iniciado no último sábado (21).

Foram colocados bueiros, realizada a drenagem da água em todo o caminho pelas laterais, pois havia apenas uma saída de água em todo o percurso do ramal. O serviço de melhoramento deve ser finalizado na próxima semana com o piçarramento.

Ainda segundo o diretor de ramais, também está prevista a construção de uma ponte no final do ramal, muito importante para os moradores, pois dá acesso à escola mais próxima, através do ramal da “Zezé”.

Outros dois ramais também estão recebendo intervenção do município: o ramal Três Palhetas, no Moreno Maia, que é via de acesso e escoamento para muitos produtores rurais e o ramal do Juracy, localizado no Panorama.

Em ambos são realizados melhoramento de via e inserção de bueiros para ajudar na drenagem da água durante a chuva.

“Nós aqui da comunidade do Juracy, estamos agradecendo a toda a equipe que vem trabalhando aqui, nota 10 a equipe. Realizaram um sonho nosso de 15 anos”, afirmou Luci Almeida Lima, presidente da Associação de Moradores do Panorama.

Mesmo durante o inverno a Prefeitura de Rio Branco permanece trabalhando nos ramais, contribuindo para o bem estar da população.