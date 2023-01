O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizará, na próxima terça-feira, 24, cerimônia de posse da Juíza Carolyne Souza de Macêdo Oliveira e do Juiz Felipe Henrique de Souza como Membros Efetivos da Corte Eleitoral, nas classes de Juiz Federal e de Jurista, respectivamente.

O evento será realizado no Plenário do Tribunal, às 10h, com transmissão simultânea pelo canal oficial do TRE-AC no YouTube.

Posse novos membros da Corte Eleitoral

Data: 24/01/23 (Terça-feira)

Horário: 10h

Local: Plenário do TRE-AC (Alameda Ministro Miguel Ferrante, nº 224 – Portal da Amazônia)