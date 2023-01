Alerta ´laranja´ para chuvas fortes no Acre até esta sexta-feira (20)

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) está emitindo alertas nível ´laranja´ e ´amarelo´ para ocorrência de chuvas intensas no Estado do Acre entre esta quinta e sexta-feira (19 e 20/1).

“Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, diz o alerta do Inmet, válido até 10 horas desta sexta-feira (20) na região Central e Vale do Juruá, além de parte do Vale do Acre.

“Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia”, informa o comunicado do Inmet.

o Leste acreano, o alerta é de perigo potencial para chuvas.

