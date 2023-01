Abertas inscrições para blocos e realezas do Carnaval 2023

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), torna público o Edital de Concurso de Blocos Carnavalescos 2023.

As inscrições estão abertas até o dia 27/01 e poderão ser feitas na sede da Fundação Garibaldi Brasil, localizada na Rua Luiz Z. da Silva, Nº. 499 – Conj. Manoel Julião.

De acordo com o coordenador de artes da Fundação Garibaldi Brasil, Leandro Souza, o desfile vai ser no dia 21, última noite de carnaval, onde 5 blocos de comunidades diferentes estarão disputando.

Os blocos vencedores receberão premiação em dinheiro: o primeiro lugar receberá 6 mil reais, o segundo 5 mil, o terceiro 4 mil reais, o quarto lugar 3 mil reais e o quinto 1.500 reais.

“Essa premiação a gente teve um grande avanço, na gestão Bocalom, nosso prefeito, que quis aumentar a premiação para valorizar os nossos blocos que são de periferias, que são pessoas humildes, que querem montar um grande espetáculo para nossa comunidade rio-branquense”, disse Leandro Souza.

Além do valor em dinheiro os blocos também receberão troféus como parte da premiação. A comissão julgadora será composta por 12 integrantes da sociedade civil designados por comissão organizadora. Essa comissão irá avaliar quesitos como: alegoria; bateria; samba enredo; harmonia; comissão de frente e rainha de bateria. Os desfiles acontecerão este ano na Av. Getúlio Vargas, a partir das 17h. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá estar com as cópias do RG e CPF, comprovante de endereço, e ter preenchido a ficha de inscrição e o termo de compromisso, que serão disponibilizados presencialmente na sede da FGB.

“Nós estaremos na fundação, de segunda a sexta, de 8h às 17h, e também estamos fazendo um turno no horário de almoço para quem não puder ir pela manhã ou pela tarde, estaremos no período de 12h às 14h”, finalizou o gerente administrativo da FGB, Junior Chaves.