Portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário Oificial da União dispondo sobre o macro cronograma do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023 nas modalidades Regular; Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) e Reaplicação do Encceja Regular; Exterior e Exterior PPL.

O Inep decidiu estabelecer as seguintes datas para as etapas do processo de realização do Encceja 2023 abrindo com inscrição para o exame regular de 22/05 a 02/06/2023; Aplicação do exame em 27/08/2023; Divulgação do gabarito em 11/09/2023; Divulgação dos resultados em 22/12/2022

Encceja Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) e Reaplicação do Encceja Regular tem Inscrição iniciada 24/07 e concluída em 04/08/2023.

Segundo a portaria, os exames nacionais e internacionais poderão ter suas datas de realização alteradas a critério do Instituto em decorrências da necessidade de ajuste das etapas inerentes à sua realização ou inviabilidade de alguma delas.

Veja como fica o calendário completo: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-569-de-30-de-dezembro-de-2022-*-458234842

Relacionado