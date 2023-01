Na manhã desta quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, por volta das 9 horas, durante patrulhamento na BR 364, a PRF abordou na altura do km 115 uma caminhonete que transitava na rodovia e após as devidas verificações foi constatada a presença de uma pistola 9 mm junto ao corpo de um dos ocupantes, e 13 munições do mesmo calibre no interior do veículo, com documentação de maneira inadequada, o que enquadrou a conduta em porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Uma pessoa foi detida e encaminhada à Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil de Rio Branco, juntamente com os objetos apreendidos, para os demais procedimentos cabíveis.