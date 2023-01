Nova gestão ambiental promete reduzir desmatamento e queimadas no Acre

O Acre é referência mundial na preservação do meio ambiente. O cuidado com as florestas e o desenvolvimento sustentável estão entre as políticas públicas adotadas pelo governo do Estado, nos últimos anos.

Governo do Estado priorizará redução dos desmatamentos ilegais e das queimadas. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Nesta terça-feira, 17, o governador Gladson Cameli recebeu a secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Julie Messias, em Rio Branco. Durante a reunião, os gestores trataram sobre as novas estratégias que serão implementadas nesta área.

Conforme o chefe de Estado, o combate às queimadas e a redução das taxas de desmatamentos ilegais serão tratados com prioridade. “A proteção do meio ambiente é uma pauta global. Não podemos permitir que nossas florestas sejam destruídas e a população se prejudique por conta disso. O desenvolvimento econômico e a preservação das florestas são possíveis e trabalharemos desta forma”, argumentou.

Julie Messias reforçou a fala do governador e apontou medidas para alcançar estes objetivos. “Precisamos trazer mecanismos inovadores para desenvolver economicamente o nosso estado, principalmente nas áreas de floresta. Precisamos buscar outras ações para que estas pessoas não cometam ilícitos ambientais”, declarou.