Iepetc do Acre seleciona tutores; salários podem chegar a R$3 mil

O governo do Estado por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, abre nesta quarta-feira, 18, processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o quadro de servidores da autarquia. O cargo é de professor tutor bolsista para atuação em cursos técnicos do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP).

Para participar do certame, o candidato precisa ter formação de nível superior. Os selecionados para o cadastro de reserva do Ieptec poderão atuar com mediação em sala de aula, supervisão de área técnica, assessoria pedagógica ou assessoria pedagógica voltada ao Atendimento Educacional Especializado.

As vagas são destinadas para os municípios de Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Walter, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Tarauacá, Senador Guiomard e Xapuri.

O profissional selecionado para o cadastro de reserva e que for, posteriormente, contratado para cumprir carga horária semanal de 20 horas vai receber bolsa mensal no valor de R$ 1,5 mil. Já para cumprir 40 horas semanais, o valor mensal da bolsa é de R$ 3 mil.

As inscrições estão abertas de 18 a 23 de janeiro, sendo realizadas apenas de forma on-line, através do envio da documentação necessária para o endereço eletrônico: [email protected]. O critério de seleção será por meio de análise curricular e documental.

Para mais informações, os candidatos devem acessar o edital no portal do Ieptec: ead.ieptec.acre.gov.br.