MEC tem 100 mil vagas de cursos para professores; saiba mais

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), abriu inscrições para mais de 100 mil vagas de cursos gratuitos. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Capes e a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), que disponibilizará novas temáticas de capacitação on-line. Os cursos são oferecidos para professores, gestores escolares e estudantes da educação básica, profissionais do setor público e privado e, ainda, para a comunidade em geral. Entre as novas capacitações oferecidas estão os cursos em Gestão Escolar da Educação Básica; Gamificação no Ensino Inclusivo de Surdos; Alfabetização, Letramento e Tecnologias Digitais.

A capacitação em Gestão Escolar da Educação Básica tem como objetivo auxiliar os educadores a identificarem e compreenderem fatores determinantes da gestão escolar em seus aspectos históricos, conceituais, metodológicos e legais. O curso também busca discutir o papel do gestor na organização do trabalho pedagógico e dos espaços e tempos escolares, bem como analisar a implantação da gestão democrática no âmbito escolar. Serão 60 horas de duração, cumpridas integralmente na modalidade a distância.

O curso de Gamificação no Ensino Inclusivo de Surdos propõe a adoção da gamificação como uma estratégia significativa no processo de ensino e aprendizagem das múltiplas disciplinas escolares, contemplando a inclusão de estudantes surdos. A carga horária do curso, realizado totalmente on-line, é de 30 horas.

Já o curso Alfabetização, Letramento e Tecnologias Digitais aborda a alfabetização na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica e promove o letramento digital de professores alfabetizadores. Além de uma reflexão sobre as concepções de alfabetização e letramento, o conteúdo propõe a identificação de métodos de alfabetização a partir de experiências relatadas, bem como a caracterização dos principais métodos de alfabetização. As aulas são divididas em três módulos, com duração total de 60 horas, realizadas integralmente a distância.

O conteúdo dos cursos e o formulário para inscrições podem ser encontrados na página da plataforma Eskada, mantida pela UEMA, clicando neste link. Ao final do curso, todos os participantes receberão certificados de conclusão.

Sobre a parceria

Desde 2020, a Capes e a UEMA mantêm parceria para a formação de professores, com foco no desenvolvimento de habilidades e competências em tecnologias educacionais digitais. Um dos frutos dessa parceria foi o curso Formação para Docência Digital em Rede, ministrado por professores brasileiros e portugueses e com certificação dupla, chancelada pela instituição de ensino maranhense e pela Universidade Aberta de Portugal.

Ao todo, serão ofertadas 300 mil vagas, entre os novos cursos e outros já lançados, tais como Psicologia da Educação, Desenho Didático para o Ensino On-line, Como Produzir Videoaulas, Mediação em Educação a Distância e Multimeios em Educação. Há vagas abertas para todos os temas e as inscrições podem ser realizadas no mesmo link da plataforma.