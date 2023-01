A Comissão de Segurança Institucional da OAB do Acre alerta a comunidade jurídica e a sociedade em geral que novamente estão sendo transmitidas mensagens para a aplicação de golpes financeiros em nome do advogado Alessandro Callil de Castro. O escritório em questão reforça ainda que não trata via WhatsApp sobre questões financeiras.

Contudo, o advogado desconhece totalmente o teor de tais mensagens e, por esta razão, ela deve ser ignorada por qualquer pessoa que a receba, sendo considerada fraude em andamento.

Importante ressaltar que as mensagens trazem conteúdos críveis, já que apresentam dados como CPF e número de processo judicial, porém, devem ser completamente ignoradas e, em hipótese alguma, devem ser respondidas.