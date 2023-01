Cidades Empreendedoras: Rio Branco é a última na Amazônia

A posição da capital do Acre no ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2022 produzido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) reafirma que há muito o que se fazer para avançar em ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, inovação e cultura empreendedora, entre outros pontos que compõem o ICE.

O ranking foi divulgado em 2022 levando em consideração cada um dos sete determinantes apresentados no relatório e o seu resultado é um instrumento de avaliação voltado para gestores públicos e organizações de apoio interessadas em gerar impactos na economia de seu município a partir do fomento à atividade empreendedora, assim como para empreendedores que queiram expandir seus negócios e para a mídia, que busca análises e dados qualificados.

Os 3 primeiros municípios do ranking geral do ICE 2022, são Florianópolis, São Paulo e Curitiba. Do Acre, apenas Rio Branco é avaliada e ficou na 62ª posição com nota 5,62.

A posição de Rio Branco é a pior entre as capitais amazônicas: Manaus (31º), Porto Velho (37º); Macapá, capital do Amapá, que ficou em 40º lugar; Belém (44º) e Boa Vista (47º).

O Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) foi lançado em 2014 e agora já está em sua 6ª edição.

Desde o ICE 2020, o relatório passou a ser construído por meio de parceria entre a Endeavor e a Enap. Graças a essa parceria, o índice passou por novos aperfeiçoamentos metodológicos e também por um aumento de sua amostra seguindo o critério de se coletar dados para os 100 municípios mais populosos

do país.

Acesse e saiba mais o ranking: https://ice.enap.gov.br/ranking

