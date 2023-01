232 METROS E R$36 MILHÕES EM INVESTIMENTOS: obra da ponte em Sena Madureira avança e chama atenção

Os trabalhos da ponte que está sendo construída sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira, não param. O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), avança na fase de superestrutura da ponte do Segundo Distrito que começa a ganhar forma. Orçada em R$ 36 milhões, a estrutura principal terá 200 metros e uma extensão total de 232 metros com as rampas de acesso.

“Quem passa pelo Centro da cidade começa a ver a grande estrutura da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira, que antes era um sonho e que agora está se tornando realidade graças ao compromisso do governador Gladson Cameli com a população de Sena Madureira”, enfatizou o presidente do Deracre, Petrônio Antunes.

De acordo com a engenheira responsável pela Regional do Purus, Thalia Kamila Gomes, os agentes técnicos da construtora têm trabalhado na armação da primeira viga longarina pré-moldada do lado leste da ponte, localizado no Segundo Distrito da cidade.

“É um trabalho que requer muita dedicação e é perceptível que a obra da ponte tem avançado e estamos empenhados para que logo essa estrutura seja entregue a população”, afirmou a engenheira.

Além disso, Kamila acrescenta que estão sendo fabricadas as fôrmas de vigas longarinas pré-moldadas, bem como tem sido preparado o assoalho de escoramento do lado oeste da ponte e fechamento das fôrmas dos pilares menores do apoio 5 que devem ser concretados em breve.

A ponte ligará o Centro ao Segundo Distrito do município. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado, no intuito de garantir maior e melhor mobilidade para mais acreanos.