A edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial do Estado traz a lista final dos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre).

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital nº 001/2022 – Seplag/Sesacre, de 24 de junho de 2022, seus anexos e demais editais publicados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Veja o resultado final:

AGENTE ADMINISTRATIVO

ACRELÂNDIA

1, 3039812-5, JACKSON DA SILVA MUNIZ, 91 / 2, 3045251-3, LEUZIR

DE OLIVEIRA NOBRE CARLOS, 79.1 / 3, 3004868-6, MATEUS NOBRE

PRADO, 78.4 / 4, 3010663-0, ALESSANDRA SILVA DE SOUZA DOS

SANTOS, 78.2 / 5, 3217342-1, MARTA DE SOUZA LIBERATO AZEVEDO, 77.7 / 6, 3111979-3, VALDINEY FERREIRA SANTOS, 77.3 / 7,

3038570-5, ANGELICA VICENTINA SILVA VEIGANT CAMARA, 72.6 /

8, 3123395-5, ANGELO CRISTHIAN MENONCIN, 71.6 / 9, 3124536-8,

JOSÉ FRANCISCO FRANÇA DE SOUZA ALVES, 71.6 / 10, 3015045-6,

GISELE PAIXAO SOUZA, 67.9.

ASSIS BRASIL

1, 3040212-4, POLYANA PEREIRA DA APARECIDA, 94.3 / 2, 3075809-

7, GILCIRLANE SILVA E SILVA, 79.7 / 3, 3077611-1, FRANCISCO

ERISBERTO SILVA DE SOUSA, 77.5 / 4, 3077557-4, WAGNA DE LIMA

PEREIRA, 76.2 / 5, 3123672-8, INGOR LOPES DE SOUZA, 75.7 / 6,

3033880-1, SÁVIO FREITAS DA SILVA, 74.1 / 7, 3002376-7, EDMUNDO LIMA DA SILVA, 72.6 / 8, 3011965-1, JANIELLE SAMARA SOUZA

DA SILVA, 71.4 / 9, 3044328-8, VALCICLEI DA SILVA GOMES, 69.6 /

10, 3199391-8, ALCIMAR TAVARES GOMES, 66.2.

BRASILÉIA

1, 3116977-4, WAGNER LISSARRAGA DA SILVA, 92.8 / 2, 3009733-

1, HÉBER LUCAS MAFFI, 90.4 / 3, 3111384-7, NILCELIA PIRES DOS

SANTOS, 86.6 / 4, 3037659-1, JHOSEF LOJAN SILVA DE ANDRADE,

84.7 / 5, 3033449-5, FLAVIO LIRA NOGUEIRA, 84.3 / 6, 3005745-8,

ISMAEL VALENTIN SERPA, 83.9 / 7, 3004412-1, ALEX MARINHO DE

CASTRO, 80.7 / 8, 3081848-7, SIMONE AMARAL DE SOIZA, 79.5 / 9,

3076271-5, ANATALIA SILVA BATISTA, 78.3 / 10, 3001683-7, MIQUELANGELO PEREIRA DOMINGUEZ, 77.9 / 11, 3019627-2, MARIA DE

FATIMA OLIVEIRA DA SILVA, 77.6 / 12, 3026592-9, BRUNNO VICTOR

DOS REIS CARVALHO, 77.6 / 13, 3038216-4, ARTHUR TAGLIAFERRE

BORGES, 77.4 / 14, 3012716-3, RUAN DE MESQUITA AMORIM, 77.3 /

15, 3006140-1, RAYFRAN PONTES DOS ANJOS, 76.9 / 16, 3016815-

8, ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, 76.7 / 17, 3108760-1, NICOLE REBECA DE ARAUJO FERREIRA, 76.5 / 18, 3001970-3, JOANA DARC

APARECIDA DE SOUSA, 76 / 19, 3004061-1, JEOVANI NASCIMENTO

OLIVEIRA, 75.3 / 20, 3055274-5, EDVANIA DE SOUZA VIANA, 75.2

/ 21, 3026802-7, IOVANA CRISTINI OLIVEIRA DE SOUZA, 75.2 / 22,

3009174-8, TASSIO DOS SANTOS FERREIRA, 75.1 / 23, 3075532-1,

DIEGO MOREIRA NASCIMENTO, 75 / 24, 3108030-5, DONES DA SILVA BRAGA, 74.3 / 25, 3120879-0, LORRAN SANTOS FREITAS, 74.1 /

26, 3209236-1, JURIVAN BEZERRA RIOS (PCD), 73.7 / 27, 3000631-8,

LUAN DE BARROS FASSABE, 73.4 / 28, 3002310-3, THAMAYRA FELÍCIA ARAÚJO DA COSTA, 73.2 / 29, 3046571-5, ANDERSON OLIVEIRA

DOS REIS, 72.8 / 30, 3059083-2, PAULA NASCIMENTO MARREIRO,

71.9 / 31, 3075622-1, MARCELO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE,

70.5 / 32, 3075601-1, NÊMORA KATRINNY OLIVEIRA DOS SANTOS,

69.6 / 33, 3003073-9, ISABELA TRIGUEIRO AMORIM (PCD), 67.4 / 34,

3063685-3, AGEU BARBOSA DA SILVA (PCD), 61.2.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3032932-1, MARIO LUCIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 99.2 / 2,

3065571-9, MATHEUS MAIA E QUEIROZ, 94.5 / 3, 3042697-3, MARIA DAS VITORIAS GABRIEL MACIEL, 93.2 / 4, 3120800-1, LUCAS

CASTELO BRANCO REBOUCAS, 93.2 / 5, 3073796-8, JAQUISSON

REBOUÇAS MIRANDA, 92.3 / 6, 3025663-1, UERIC PONTES DE

MELO, 90.9 / 7, 3017623-1, RONAN BORGES CAVALCANTE, 90.4

/ 8, 3001701-4, SAFIRA DA COSTA MORAIS, 89.9 / 9, 3077204-4,

ANTONIA JANEILA DA SILVA QUEIROZ, 89.7 / 10, 3076300-0, VLADIMIN EDUARDO MENEZES NJIONOU, 89.6 / 11, 3074651-5, JOSÉ

GERSON DE CASTRO MEIRELES JUNIOR, 88.5 / 12, 3065527-2,

WILLIAN RICHERS MARTINS DAMASCENO, 88.5 / 13, 3072415-1,

ANTÔNIA LÍRIAN SARAIVA DA SILVA, 88.2 / 14, 3077229-0, ALAN

CRISTIAN ALMEIDA DE ALENCAR, 88 / 15, 3077646-1, KAUÃ MOREIRA GURGEL, 87.9 / 16, 3073173-8, PEDRO HENRIQUE KLAUSING GERVASIO, 87.6 / 17, 3004248-7, MAURENIO BOMFIM DE

MELO, 87.5 / 18, 3069244-2, LICIANE SANTOS COSTA, 87.5 / 19,

3031754-4, ENZO MATHEUS FREITAS DE ARAÚJO, 87.4 / 20,

3118117-1, MICHEL LIMA VIRGINIO, 86.9 / 21, 3011050-7, ALTEMIR

MARCOS BEZERRA DA SILVA JÚNIOR, 86.8 / 22, 3017811-7, RIAN

SOUZA MELO, 86.7 / 23, 3202829-5, LUIZ FELLIPE SOUZA DE

MELO, 86.7 / 24, 3041524-0, ANDRÉ FARIAS DOS SANTOS, 86.5 /

25, 3042159-8, FERNANDO DO NASCIMENTO RODRIGUES, 86.4 /

26, 3016685-6, BLENO DE MENEZES DANTAS, 86.4 / 27, 3043188-

9, LOUISE FIGUEIREDO GOMES, 86.1 / 28, 3080145-7, RAIMUNDO DE ARAUJO COIVARA NETO, 85.9 / 29, 3116243-3, EMANUELA

SABRINA EVANGELISTA ALMEIDA, 85.5 / 30, 3131649-9, FRANCISCO RONNEY SILVA DA COSTA, 85.5 / 31, 3001399-1, VANDA

MARIA DA SILVA MIRANDA, 85.2 / 32, 3078753-1, PEDRO JOAQUIM VALENTE CALIXTO, 85.2 / 33, 3062587-3, JOÁS DE LIMA

CAVALCANTE, 85.1 / 34, 3014011-7, YGOR SOARES DE SOUSA,

84.9 / 35, 3003911-2, VINICIUS MARTINS LIMA, 84.7 / 36, 3017029-

1, KELLY DA SILVA GASPAR, 84.4 / 37, 3000118-8, ROGERIO MIGUEL DE SOUZA ARAÚJO, 84.3 / 38, 3024500-1, SAMILE LIMA

DE OLIVEIRA, 84.3 / 39, 3006613-0, MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO, 84.3 / 40, 3082349-6, ANDREA ANGELO DA SILVA, 84.1 /

41, 3061153-0, INGRID OLIVEIRA DA SILVA, 83.7 / 42, 3064573-2,

VINICIUS PEREIRA REBOUÇAS, 83.1 / 43, 3212899-4, RAIMUNDA DA SILVA FREITAS, 83 / 44, 3077993-9, RAMILE FERREIRA DE

ANDRADE BEZERRA, 83 / 45, 3026402-2, MAURO ALVES DE MORAES NETO, 82.8 / 46, 3015624-7, RAQUEL BARBOZA DA SILVA,

82.7 / 47, 3002339-3, WISLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES, 82.7 /

48, 3218360-4, CHEIZA DA CONCEIÇÃO SOUZA MELO, 82.4 / 49,

3030793-1, FABIANO NASCIMENTO OLIVEIRA, 82.3 / 50, 3033175-

1, JOSÉ EDSON COSTA DE LIMA JUNIOR, 82.2 / 51, 3112109-2,

ANA JÉSSICA PINHEIRO DA SILVA, 81.8 / 52, 3026801-3, MARIA

CRISTIELE SOUZA MESSIAS, 81.4 / 53, 3082136-4, ANA PAULA

TELES FERNANDES, 81.1 / 54, 3004443-6, MARCOS BATISTA

MESSIAS, 80.9 / 55, 3075339-0, DANIELA DOS SANTOS SARAIVA,

80.9 / 56, 3208606-1, HELITON DE CASTRO E SILVA JUNIOR, 80.8

/ 57, 3002814-6, ANA JÚLIA DE LIMA MOURA, 80.6 / 58, 3040378-

1, LARA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, 80.6 / 59, 3216604-1, MARIA

THAÍS MARTINS DE LIMA, 80.6 / 60, 3038765-7, DAIANA COSTA

AZEVEDO DE PAULA, 80.4 / 61, 3012788-6, LUCAS LUCENA DA

SILVA, 80.2 / 62, 3129713-5, ANTONIA NAIARA NASCIMENTO DA

SILVA, 80.2 / 63, 3215742-8, MARCELO GOMES DE SOUSA, 80.1 /

64, 3131525-3, TALITA ALVES DE SOUZA, 80 / 65, 3039074-5, ALDÍZIO DA SILVA LIMA JÚNIOR, 80 / 66, 3125426-4, MATEUS DA

COSTA MATOS, 79.8 / 67, 3081332-3, SAMUEL DIAS DOS SANTOS, 79.7 / 68, 3078521-5, JOSE EBSON ARAUJO DE SOUZA, 79.6

/ 69, 3031260-5, GRACIELLA SALES CORREIA, 79.5 / 70, 3004487-

5, RICHARLY NASCIMENTO DE MELO, 79.4 / 71, 3064613-4, AIANA

CORRÊA DA SILVA, 79.3 / 72, 3030018-5, SAVIO REBOUÇAS DE

SOUZA, 79.1 / 73, 3015977-7, EBER PINHEIRO SARAH, 79.1 / 74,

3046316-4, CHARNIELE FREITAS DA COSTA, 79 / 75, 3048202-0,

JORGE CHRYSTIAN SILVA DE FREITAS, 79 / 76, 3031676-5, ESEQUIAS SOUZA MARQUES, 79 / 77, 3012596-5, CLEITON LIMA DE

ALENCAR, 78.7 / 78, 3039337-2, ÁQUILA LEITE DE LIMA, 78.7 /

79, 3008258-5, MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA SOMBRA, 78.6 /

80, 3070771-1, PATRICIA DE MELO VIEIRA, 78.6 / 81, 3066571-2,

GERLIANE DA CONCEIÇÃO FEITOSA, 78.5 / 82, 3080438-5, IGOR

SOUZA DE OLIVEIRA, 78.5 / 83, 3074075-5, CARLA VANESSA DE

CASTRO ARAÚJO, 78.2 / 84, 3013883-5, ERBESSON DE SOUZA BRITO, 78.1 / 85, 3032705-3, ERISSON THIAGO SILVA JUCA,

78.1 / 86, 3063713-4, ISAAC PAIXÃO DA COSTA SILVA, 78.1 / 87,

3149009-5, ALLAN DE SOUZA OLIVEIRA, 78 / 88, 3058815-0, LUCILEA SANTOS COSTA, 77.9 / 89, 3036023-2, VITOR CABRAL DE

BRITO, 77.8 / 90, 3014641-0, VANIZIA SANTOS DA SILVA, 77.6 /

91, 3076304-4, MARCUS VINICIUS GOMES GUIMARÃES, 77.6 / 92,

3002397-8, CARLOS DA SILVA NUNES, 77.4 / 93, 3005617-1, JOÃO

PAULO DE LIMA TORRES SILVA, 77.1 / 94, 3013441-9, RAUDINEI

DE OLIVEIRA QUEIROZ, 76.8 / 95, 3052982-6, SUZILENE BARBOZA

SOUZA, 76.8 / 96, 3013259-4, EDEN CARLOS MOUREIRA CIACCI,

76.6 / 97, 3013381-0, SASHA THUANY BARROSO MENDES, 75.1 /

98, 3002565-7, ALESSANDRO MARCEL SOUZA CARVALHO, 74.6

/ 99, 3054819-0, ANGELICA REBOUÇAS MIRANDA (PCD), 71.7 /

100, 3080301-5, CARLA ARIELA LUZ QUIRINO GUIMARAES, 71.4 /

101, 3074081-4, ELIAQUIM NOGUEIRA DA SILVA LIMA (PCD), 67.2

/ 102, 3068940-0, EVELYN VITÓRIA MACIEL ROCHA, 64.7.

FEIJÓ

1, 3073884-1, SINEONE FERREIRA DA SILVA, 85.6 / 2, 3059409-0,

MARIA LARISSA SOUSA DE PAIVA CORDEIRO, 84.8 / 3, 3007069-1,

DEIVID BEZERRA FERREIRA, 83.5 / 4, 3012019-9, JAKSON SOUSA

DOS SANTOS, 82.6 / 5, 3053348-5, PAMELA NAOMI DE LIMA AKAZUKA SOUSA, 76.2 / 6, 3070581-8, JOSE FRANCISCO BARRETO

DA SILVA, 75.9 / 7, 3026873-6, FRANCISCO MAYCON RODRIGUES

DANTAS, 74.5 / 8, 3008180-3, MARCOS AURELIO MONTEIRO, 74 / 9,

3053291-4, LUIZ PAULO DO ROSÁRIO SOUSA, 73 / 10, 3032666-5,

JOSENARA DE ABREU MACIEL, 71.4.

JORDÃO

1, 3078130-1, JOÃO ENVER DO NASCIMENTO SOUSA, 85.3 / 2,

3066257-6, ANTONIA LORENA DA SILVA NASCIMENTO, 75.2 / 3,

3006858-0, EVALDO DA SILVA BRASIL, 73.7 / 4, 3209583-0, PATRICIA DE SOUZA SILVA, 68.8 / 5, 3052236-7, REVIANE FARIAS

RODRIGUES SILVA, 68.2.

MÂNCIO LIMA

1, 3081677-7, ALBANO ANDRADE RODRIGUES, 85.4 / 2, 3033908-5,

VILANE CARVALHO LIMA, 81.8 / 3, 3013267-1, GABRIEL VÍTOR PINHEIRO CORRÊA, 81.2 / 4, 3065471-5, CHAIANE AMARAL MACIEL

NASCIMENTO, 78.4 / 5, 3072939-1, SAULO ANDRADE DE SANTANA,

77.5 / 6, 3002842-0, ANTONIA MACIMERE RODRIGUES SOUZA, 77 / 7,

3007832-4, BENEDITO JOÃO ANDRÉ DE SOUZA, 76.9 / 8, 3010928-4,

WENDELL NOGUEIRA DIAS, 76.8 / 9, 3081879-1, LULI AIARA ARAUJO

SOARES, 76.5 / 10, 3204488-6, NAPOLEÃO DE SOUZA FERREIRA, 75.7

/ 11, 3078314-5, SHEINE TAINNE ROCHA DE SOUZA, 75.3 / 12, 3034191-

7, ISMAEL SANTOS DA SILVA, 74.7 / 13, 3040485-8, VINICIUS ARAUJO

DA COSTA, 74.4 / 14, 3123608-4, LAUANA DA SILVA OLIVEIRA, 74.4 / 15,

3038263-1, ROGILIS CORREA DE MORAIS, 73.6 / 16, 3019356-9, JAIZIA

OLIVEIRA DA SILVA, 73.4 / 17, 3043879-4, SUILI BERNARDO MACEDO,

70.1 / 18, 3002311-7, JURQLEIA NASCIMENTO DE ALENCAR, 69.7 / 19,

3010462-9, ERICA XAVIER DA SILVA, 69.7 / 20, 3058224-8, DYEIMISON

DA SILVA COSTA, 69.6 / 21, 3078835-4, FRANCISCO IAN DE OLIVEIRA

NASCIMENTO (PCD), 66.6.

MANOEL URBANO

1, 3012590-3, GABRIEL REZENA CARVALHO, 85.6 / 2, 3177067-3,

EMANOEL APARECIDO AGUIAR DE OLIVEIRA, 83.8 / 3, 3054059-5,

ALINE DE MATOS SILVA, 83.7 / 4, 3074470-1, GUILHERME MARIA

DANTAS SUSSUARANA JUNIOR, 79.2 / 5, 3010470-5, FAIMY DAMIANA PEREIRA MARQUES, 72.2 / 6, 3016056-7, JAQUEANE CARVALHO VELOSO OLIVEIRA, 71.8 / 7, 3065354-5, DENIS BRITO TELES,

70.3 / 8, 3079280-6, ANTONIO FABIO DOCIMO DOS SANTOS, 68.8 /

9, 3027427-1, CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, 66.7.

MARECHAL THAUMATURGO

1, 3186351-9, JOAO PAULO FONSECA AGUIAR, 89.3 / 2, 3061333-

0, MATHEUS SALES DA COSTA, 81.2 / 3, 3215512-0, MANOEL ANDRADE DA SILVA, 80.6 / 4, 3067874-8, ANTONIO ROMILDO CRUZ

DE MENEZES, 73 / 5, 3039474-0, JOSE FRANCISCO DA COSTA DUTRA, 72.8 / 6, 3001961-3, RONILSSON ALMEIDA DA COSTA, 72.3 /

7, 3001223-1, AMARIZIO COUTINHO DA SILVA, 68.6 / 8, 3053212-9,

MARLISSON NASCIMENTO BORGES, 68 / 9, 3029607-9, MARISVALDO BARRETO FIRMINO, 66.6.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3013299-9, MARCOS MATEUS DE OLIVEIRA LOPES, 82.7 / 2,

3067018-1, MARCELO DO CARMO FARIA, 79.2 / 3, 3055835-6, FRANCICLEY DE MELO MARQUES, 73.7 / 4, 3008106-6, LEIDIOMARIA

GOMES MACHADO, 73 / 5, 3033478-2, RODEMILSON CUSTODIO

PESSÔA JUNIOR, 72.7 / 6, 3077806-3, MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA BRITO, 71.8 / 7, 3075956-8, CRISTIANE DE FRANÇA

FERREIRA, 71.2 / 8, 3213421-9, ELIZEU SILVA DA COSTA, 69.8 / 9,

3062627-5, REURISMMAR DA SILVA SANTOS, 68.9.

PORTO WALTER

1, 3005649-9, DAVID COULTA SILVA DE OLIVEIRA, 87.9 / 2, 3039166-

2, LUCIANO COSTA DE MATOS, 77.4 / 3, 3062626-1, JARDEL LOPES

DA SILVA, 73.5 / 4, 3132485-5, ANTONIO ALISSON ALVES CAMPOS

CASSIANO, 70.8 / 5, 3029479-4, ÁTILON ANDRADE CORREIA, 66.2.

RIO BRANCO

1, 3065099-7, HADASSA MENDONÇA DE SOUZA NOGUEIRA, 102.2 /

2, 3002304-4, FÁBIO TORCHI ESTEVES, 99.2 / 3, 3168168-1, KALINE

COSTA DA SILVA, 96.9 / 4, 3046462-1, MARIA CONSTÂNCIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, 96.3 / 5, 3051590-4, ALYSON LUIS DOS SANTOS AGUIAR, 96 / 6, 3047194-2, LARISSA BATISTA LEITE, 94.9 / 7,

3016271-3, DIANA DE FARIAS SOUZA, 94.8 / 8, 3016336-1, GABRIEL

SILVA DO NASCIMENTO, 94.4 / 9, 3213193-1, JULIO CESAR DA SILVA

MARTINS, 93.7 / 10, 3022893-9, EVELYN BATISTA MARIM, 93 / 11,

3111797-6, FRANCIMAR MATOS DA SILVA, 92.7 / 12, 3011927-4, GIAN

LUCA TIBURCIO BANDEIRA, 91.9 / 13, 3010937-4, AYALA PIMENTEL

DE ARAUJO, 91.8 / 14, 3107289-0, LUAN ARAÚJO SANTOS, 91.6 / 15,

3005038-0, RAQUEL RODRIGUES PAIVA, 91.6 / 16, 3004212-4, LUCAS DE MENEZES FERNANDES, 91.6 / 17, 3040910-2, LAÍS MARTINS FIGUEIRA, 91.2 / 18, 3076365-0, PRISCILA FERREIRA PIRES,

91.2 / 19, 3075994-5, MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, 90.4 / 20,

3033486-9, VALNIR COSTA DOS SANTOS, 90.1 / 21, 3075926-7, MATHEUS DE SOUZA MAIA, 90.1 / 22, 3038419-2, JERFFESON SILVA

DOS SANTOS, 89.4 / 23, 3018853-2, DENISSON BASTOS DE LIMA,

89.3 / 24, 3045136-1, JÉSSICA TUANE DE OLIVEIRA MENDES, 89.3 /

25, 3073019-4, CAROLINA CRUZ PESSOA, 89.3 / 26, 3122213-1, WEVERTON ALMEIDA ALMADA, 89.2 / 27, 3004489-2, KEYLA HERMINIA

DA SILVA, 89.2 / 28, 3058670-6, JOÃO VITOR DE SOUZA PEREIRA,

89.2 / 29, 3011083-9, ANTONIA RAQUEL SILVA DE SOUSA, 89.2 / 30,

3037850-5, KAUÃ SARAIVA GAMA DE MATOS, 89.1 / 31, 3049085-6,

REGINALDO ARGEMIRO DE HOLANDA, 89 / 32, 3005939-6, ALINE

PEREIRA GOMES, 88.9 / 33, 3004722-6, ANA CAROLINE DA SILVEIRA BARROS, 88.8 / 34, 3001641-5, JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA CAVALCANTE, 88.7 / 35, 3142621-0, FERNANDA BRAGA FERNANDES ROSSETTO, 88.7 / 36, 3131487-9, FELIPE NOGUEIRA

DANTAS, 88.6 / 37, 3047893-4, FERNANDO MIGUEL BARBOSA

FRAISSAT, 88.5 / 38, 3122714-3, LOHANA KETLEN DOS SANTOS

MOREIRA, 88.4 / 39, 3037357-2, JESSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE, 88.2 / 40, 3000145-8, FRANCISCO PABLO DO NASCIMENTO

DE SOUSA, 88.2 / 41, 3053482-1, VICTOR HUGO DANTAS DE PAZ

RODRIGUES, 88.2 / 42, 3018693-0, MARCIA VASCONCELOS DA SILVA MORAES, 87.9 / 43, 3048178-3, MARIA EDUARDA DE ARAUJO

TANAKA, 87.9 / 44, 3016993-3, MELISSA VITÓRIA CEZAR CAVALCANTE, 87.8 / 45, 3114323-2, YGOR AIRTON NOGUEIRA NUNES,

87.7 / 46, 3205621-0, DELANDO DE SOUZA FARIAS, 87.6 / 47,

3079255-3, ADRIANA LATHIFA DA SILVA BRAGA, 87.5 / 48, 3040967-

6, EDIMILSON MARQUES DE ARAUJO, 87.3 / 49, 3075977-9, LUCAS

DAVID DE FREITAS TEODORO, 87.3 / 50, 3005988-1, ALEF NOGUEIRA DE LIMA, 87.2 / 51, 3025493-5, ANDRÉ FELIPE CHAVES VALENTE

QUINTELA, 87.1 / 52, 3043821-7, FRANCIMARA MAIA DE SOUZA,

87.1 / 53, 3000284-2, MARCOS VINICIUS SILVA DE ARAÚJO, 87.1 /

54, 3026546-5, IRMA ISABELLE DE MENESES HALUEN, 87 / 55,

3212887-3, MILENA FONTES DE FRANÇA, 87 / 56, 3031010-0, NATHALIA FERRARI SANTANA, 87 / 57, 3018535-1, SEBASTIÃO ARIVAN

JUCÁ DE SOUZA, 86.8 / 58, 3199630-3, SARA ALVES DA COSTA, 86.7

/ 59, 3132034-9, JOASCLEY SILVA DOS SANTOS, 86.7 / 60, 3131896-

3, ANDRESSA CRISTINA PERES RANGEL, 86.7 / 61, 3002183-2,

MARNIELE GOMES FERREIRA, 86.6 / 62, 3078536-7, MARCELO

DOS SANTOS SARAIVA JUNIOR, 86.6 / 63, 3009897-1, JESSICA

TAYRINE BARBOSA DE LIMA, 86.5 / 64, 3053338-1, AMANDA GREICE

DE SOUZA REIS MACHADO, 86.4 / 65, 3107485-2, WILLYANE MELO

UCHÔA, 86.3 / 66, 3062657-6, NATHALIA MONIZ MARRUCH, 86.2 /

67, 3009643-1, JOÃO VICTOR TOLEDO BONFIM, 86.2 / 68, 3060192-

7, SUZANE CARVALHO DE SOUZA, 86.1 / 69, 3004924-1, JAIRLA

PASSOS DE SOUZA, 86.1 / 70, 3076876-5, PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO, 86 / 71, 3109214-3, ELISIANE FERREIRA DA COSTA

ALONSO, 85.9 / 72, 3005968-3, FRANCISCO MATHEUS DA SILVA SALES, 85.9 / 73, 3004983-9, GABRIELA LIMA DE CASTELA, 85.8 / 74,

3015139-1, WESLEY ALEXANDRINO DE SOUSA, 85.8 / 75, 3016774-

2, JAQUELINE BARBOSA JERONIMO COELHO, 85.7 / 76, 3158608-3,

LUCAS ARAÚJO DA SILVA E SILVA, 85.7 / 77, 3006506-3, CAMILLA

LIMA DE OLIVEIRA, 85.7 / 78, 3080364-8, WHENYA LAYNE ANDRADE

SILVA, 85.7 / 79, 3007009-0, JOSÉ LUIZ MAGALHÃES NASCIMENTO,

85.5 / 80, 3082305-7, JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS, 85.4 / 81,

3023345-3, JOÃO GALILEU MENDES BEZERRA, 85.4 / 82, 3216654-

9, RAQUEL YURY KOYANAGUI, 85.4 / 83, 3030996-0, RAQUEL DE

SOUZA FURTADO, 85.2 / 84, 3075015-7, MARCOS DOS SANTOS PEREIRA, 85.1 / 85, 3110015-1, ANTONIO MARCEL DOS SANTOS, 85.1

/ 86, 3012975-9, DIEGO DA SILVA FARIAS, 85 / 87, 3014688-0, RAYANE DE SOUZA BARBOSA, 85 / 88, 3082366-2, ANDRESSA PEREIRA

DA COSTA, 85 / 89, 3047419-2, WILLINEY CORREIA VENANCIO, 84.9

/ 90, 3007189-2, MATHEUS DA SILVA MATOS, 84.8 / 91, 3038632-1,

EVILANE MACHADO PAIVA, 84.8 / 92, 3045644-5, SAMUEL TERTO

DE SOUSA RODRIGUES, 84.7 / 93, 3026297-6, DENISE DA SILVA

FERREIRA GOUVEIA, 84.7 / 94, 3024634-1, MÍRIAN DIAS LOPES,

84.6 / 95, 3126998-9, BRUNA ROBERTA ARAUJO DA SILVA, 84.6 / 96,

3016459-2, MAYANNE DA COSTA SALES, 84.5 / 97, 3002059-0, DAVI

MATOS FREIRE, 84.5 / 98, 3038659-4, JOÃO EDUARDO LIMA PESSOA, 84.5 / 99, 3011418-6, GILMARA HOLANDA DO NASCIMENTO

RESENDE, 84.4 / 100, 3013127-2, RODRIGO BARBOSA DE ARAÚJO,

84.3 / 101, 3109447-2, ROBERTA CRISTINA CARDOSO DA SILVA,

84.1 / 102, 3014804-3, PATRICIA SALES MOURA SILVA, 84.1 / 103,

3015340-9, JOVÂNIA MOURA DO NASCIMENTO, 84.1 / 104, 3026934-

9, CAMILA CARNEIRO DE CASTRO, 84.1 / 105, 3017999-9, GABRIEL

MIRANDA LIMA DE LIMA, 84.1 / 106, 3070723-1, LUCINEIDE OLIVEIRA CRISOSTOMO MOREIRA, 84 / 107, 3004267-1, ANDRIELLE FREIRE DE FRANÇA, 84 / 108, 3149695-5, VICTOR MATHEUS CUNHA DA

SILVA, 84 / 109, 3115415-3, TAMIRIS DE LIMA SOBREIRA, 84 / 110,

3035774-6, JENIFER NATHANNA MARCELINO DE MOURA, 84 / 111,

3005938-2, JULIANA DA SILVA PEIXOTO, 83.9 / 112, 3012480-6, JANARA LIMA DANTAS SOUSA, 83.9 / 113, 3061249-1, GABRIEL FIGUEIREDO BEZERRA, 83.9 / 114, 3078284-7, HELTON FURUNO DE

MEDEIROS, 83.8 / 115, 3003842-3, OLIANE FIGUEIREDO DE SOUZA,

83.8 / 116, 3046327-1, MARINEZ FERNANDES DE SOUZA, 83.7 / 117,

3074928-1, FERNANDO HENRIQUE SCHICOVSKI, 83.7 / 118,

3042457-1, FRANCISCO BRUNO LIMA DA ROCHA, 83.7 / 119,

3082464-9, FRANKLIN ALMEIDA DA SILVA AMORIM, 83.7 / 120,

3029350-1, EMILLY GOMES DE ANDRADE, 83.6 / 121, 3002741-2,

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, 83.5 / 122, 3045080-3, MICHEL

WYLLEEN GARCIA DE ARAUJO, 83.5 / 123, 3028164-8, ANA BEATRIZ

FREITAS TELES, 83.5 / 124, 3016660-1, RUY THARLES ALENCAR

RIBEIRO, 83.5 / 125, 3045167-5, MARIA CHAULA BRAZ MAIA, 83.4 /

126, 3027509-5, GILBERTO FELIPE SOARES DE JESUS CARVALHO,

83.4 / 127, 3053740-1, ADRIEL DE LIMA VALENTE, 83.4 / 128,

3020063-1, DANGELO DA COSTA LIMA, 83.4 / 129, 3008764-2, JOSE

AUGUSTO LINDOSO DA SILVA, 83.2 / 130, 3060347-4, CLÁUDIO VINÍCIUS MESQUITA E SILVA, 83.2 / 131, 3016558-2, ALEXIA DE ANDRADE SILVA, 83.2 / 132, 3034688-7, LUCAS ROBERTO DE SOUZA

ROCHA, 83.1 / 133, 3188585-9, JANAINE ARAÚJO DE MOURA, 83.1 /

134, 3035021-1, TAYANE TERESINHA ANDRADE DA SILVA, 83.1 /

135, 3046809-0, THAÍS DE OLIVEIRA LOPES, 83.1 / 136, 3039695-8,

SAVANNA VICTORIA DA SILVA LIMA, 83 / 137, 3065038-1, REGINALDO BEZERRA DA SILVA, 83 / 138, 3007883-6, LUIZ FERNANDO DOS

SANTOS OLIVEIRA, 83 / 139, 3014650-0, WILLIAN THIAGO ALMEIDA

DE ABREU, 82.9 / 140, 3063474-9, JOSE RICARDO CRUZ COSTA,

82.9 / 141, 3017627-5, TIAGO OLIVEIRA DA SILVA, 82.7 / 142,

3020299-1, RYAN LUCAS NUNES SOUSA, 82.6 / 143, 3009372-8, LUCINETE BARROSO DE FREITAS, 82.5 / 144, 3007747-2, HILSON

DIAS DA SILVA JUNIOR, 82.4 / 145, 3123144-6, TUFI RACHID AMIM

JUNIOR, 82.4 / 146, 3009872-6, BRENO RUIZ SUAREZ LOPES, 82.3 /

147, 3000439-0, CAROLAINE SILVA DE SOUSA, 82.2 / 148, 3014058-

7, JULIANE SILVA DE MENEZES, 82.2 / 149, 3033002-1, KELINE ARAGÃO NERE, 82.2 / 150, 3063498-1, WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE, 82.1 / 151, 3032024-1, LUCAS AXL PEDROSA DE MENEZES, 82 /

152, 3008688-1, TÁSSIO DE ASSIS RAMOS LOPES, 82 / 153,

3005436-7, LUCAS DE ARAÚJO MAGALHÃES, 82 / 154, 3065231-3,

CLAUDIA PEREIRA DE MELLO, 81.8 / 155, 3078990-1, DEONEIDE DE

LIMA GUIMARÃES, 81.8 / 156, 3009646-2, LINDON JOHNSON COSTA

BRITO, 81.8 / 157, 3014352-6, MARIA JESSICA DA SILVA ROMANO,

81.8 / 158, 3015703-0, CLEILTON DA SILVA RODRIGUES, 81.7 / 159,

3215856-0, RAFAEL CARVALHO DANTAS, 81.6 / 160, 3016770-8,

BRUNA DE SOUZA LIMA ALVES DA ROCHA SILVA, 81.6 / 161,

3074384-6, SILMARA DE LIMA MOURA, 81.5 / 162, 3003751-0, SAMUEL NATÃ NUNES ALVES, 81.5 / 163, 3107063-3, MYRIS MARIA DA

SILVA, 81.5 / 164, 3131455-1, LUANA RODRIGUES CORDEIRO, 81.5 /

165, 3068898-3, CHAUANY CARVALHO DA SILVA, 81.4 / 166,

3001934-3, JHAMAYRA ARANTES DE SOUZA, 81.4 / 167, 3075566-7,

MAGNUM MARTINS DE SENA SANTIAGO, 81.3 / 168, 3000252-4, HELOISE GADELHA DOS SANTOS, 81.3 / 169, 3069056-6, HUDSON MENEZES CASTELO BRANCO, 81.3 / 170, 3065057-5, BRENDA MARIA

REGADOS APARECIDO, 81.2 / 171, 3064916-6, DIEGO SANTOS

RANCONI PRUDENCIO, 81.2 / 172, 3034797-1, MIQUEIAS GURGEL

FERNANDES, 81.1 / 173, 3003304-8, TALISSON ICARO ALVES DE

SOUZA, 81.1 / 174, 3064259-6, ADRIANA FERREIRA MOREIRA, 81 /

175, 3032162-2, ANDRESSA DE LIMA FERREIRA, 81 / 176, 3006925-

1, ALESSANDRO SILVA DE SOUZA, 81 / 177, 3006638-5, FRANCISCO

MENDES DE SOUZA, 81 / 178, 3018112-9, ANA CLAUDIA LIMA COSTA, 80.9 / 179, 3053823-8, MARIA KARLINE OLIVEIRA DE SOUZA,

80.9 / 180, 3012109-9, HIAGO MARTINS COSTA, 80.9 / 181, 3107213-

2, FERNANDO SILVA ARAUJO, 80.8 / 182, 3056994-1, ANA PAULA

GONÇALVES DE SOUSA SILVA, 80.8 / 183, 3037403-3, ELISGARDENE ARAUJO DE SOUZA FURTADO, 80.7 / 184, 3022326-6, THAYS

SOUZA DA SILVA, 80.7 / 185, 3034362-7, MARIA CLAUDIANE CUNHA

DE SOUZA FERNANDES, 80.7 / 186, 3041472-7, LUAN DE LIMA ALMEIDA, 80.7 / 187, 3042534-7, KENNEDY LIMA DA SILVA, 80.6 / 188,

3078437-7, ANDRE DO NASCIMENTO ROLIM, 80.5 / 189, 3042441-6,

THIÁLISSA EVELY DA SILVA, 80.4 / 190, 3007064-3, ÂNGELA MARIA

SOUSA DA SILVA ARAÚJO, 80.3 / 191, 3000386-3, GILSON NASCIMENTO DA SILVA, 80.2 / 192, 3032684-5, ANDRE ANDERSON SILVA

MARTINS, 80.2 / 193, 3074213-3, ALTEVIR ENES LEBRE JUNIOR,

79.8 / 194, 3059442-9, SHELLYWEN DE MORAIS CAVALCANTE, 79.6

/ 195, 3045052-0, ELIAS MANSOUR SIMÃO NETO, 79.4 / 196,

3003358-1, ANA FLÁVIA QUEIROZ NEVES (PCD), 79.4 / 197, 3011053-

8, LEANDRO DO VALE DA SILVA, 79.3 / 198, 3042496-2, GUSTAVO

LIMA DO NASCIMENTO, 79.3 / 199, 3022015-8, JESSICA DA SILVA

FERREIRA, 79.2 / 200, 3006086-4, THAYRONE COSTA DA SILVA, 78.9

/ 201, 3079244-6, KAUÊ GOMES DE OLIVEIRA, 78.7 / 202, 3029511-7,

GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO (PCD), 78.7 / 203, 3081664-2, EDNEY MATOS DE LIMA, 78.6 / 204, 3075382-2, FERNANDA DE BRITO

MOREIRA, 78.6 / 205, 3003626-3, JORGE NATAL AALVES D CRUZ,

78.4 / 206, 3018468-0, HECTOR DE AGUIAR GURGEL, 77.9 / 207,

3032564-4, LUCAS MATHEUS DA SILVA ABREU (PCD), 76.6 / 208,

3214230-5, LEDEJAM FERREIRA DE SOUZA (PCD), 74.9 / 209,

3032855-5, ANILTON DA COSTA AMORIM (PCD), 74.6 / 210, 3064448-

6, ENEIDA XIMENES GUERRA, 74.6 / 211, 3077516-6, KAIÃ KENNEDY GOMES ROCHA, 71.6 / 212, 3000185-2, LUCAS DA SILVA MAIA,

69.8 / 213, 3033508-1, MARIA GORETI MARCELINO DE ALMEIDA

(PCD), 68 / 214, 3063538-2, AGLEINE ANOANTONIA ROCHA RODRIGUES (PCD), 67 / 215, 3001106-1, DMECARLA BENTO FIGUEIREDO

RAMOS (PCD), 66.6 / 216, 3011150-1, SAULO NASCIMENTO DA SILVA

(PCD), 65.4 / 217, 3108403-0, VANESCA DE ANDRADE MOREIRA (PCD),

64.4 / 218, 3006843-8, ADSON GOMES DE SOUZA (PCD), 62.4.

RODRIGUES ALVES

1, 3032185-1, GEOVANA DA SILVA SOUZA, 88.1 / 2, 3080904-8, PABLO UILIANS SILVA DE OLIVEIRA, 80.1 / 3, 3075665-7, MIGUEL LIMA

DA SILVA, 77 / 4, 3027586-3, GEOZAFA DA SILVA MAGALHÃES, 75.2

/ 5, 3067650-9, JOSE NALTILIO DA SILVA MOTA, 74.9 / 6, 3004955-5,

DHESICA NASCIMENTO DA SILVA, 72.6 / 7, 3010289-4, MARIA MICHELE FREITAS BARBOZA, 72.2 / 8, 3052530-6, FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA, 72.1 / 9, 3002078-3, CLEITON DUTRA MEIRELES, 68.9.

SANTA ROSA DO PURUS

1, 3058749-1, JULIANA FONTINELE DA SILVA MARTINS, 80.3

/ 2, 3035291-4, KESSIO LUIS FERREIRA DE MELO, 72.9 / 3,

3214784-6, RODICLEY BRAZ DA CRUZ, 70 / 4, 3212724-7, LAIANE OLIVEIRA DE FREITAS RODRIGUES, 66.8 / 5, 3076026-8,

ELISANGELA LIMA DOS SANTOS, 65.7.

SENA MADUREIRA

1, 3012350-1, RICARDO DA SILVA PESSOA, 89.1 / 2, 3016614-7, KATRYEL MORAIS DOS SANTOS, 85.8 / 3, 3025684-2, DOUGLAS PADILLA MARQUES, 84.4 / 4, 3076654-3, MARIA DO CARMO VIEIRA DO

NASCIMENTO, 84.2 / 5, 3079135-2, DAYVISON SANTOS DE SÁ, 82.7

/ 6, 3080586-0, JANDSON DE LIMA PAIVA, 82.5 / 7, 3031997-7, ZILDO DE PAULA DAVILA, 81.2 / 8, 3015051-5, ALEXANDRE NOGUEIRA

DE SOUZA, 81.2 / 9, 3056858-8, RAFAELA NONATA DOS SANTOS,

80.6 / 10, 3039315-8, TAYNA COSTA DE MELO, 80.5 / 11, 3063711-7,

JHÉSSICA KAREN SOUZA SANTOS, 80.4 / 12, 3052538-5, MARCLEIDA DA SILVA CIQUEIRA, 80.3 / 13, 3056606-5, JECIANE DA SILVA

SANTOS, 80.2 / 14, 3076700-4, LAERCIO TAMBURINE DE LARA, 80 /

15, 3005093-3, MARCELO DE ARAÚJO VIEIRA, 78.9 / 16, 3001666-1,

MARYSDALLEYS DE SOUZA DA SILVA, 78.6 / 17, 3006025-9, JOÃO

VICTOR RIBEIRO DE SOUZA, 78.5 / 18, 3035785-3, LUCIETE DO

NASCIMENTO ALVES, 77.4 / 19, 3017009-3, MAXIMA VIEIRA DA SILVA, 76.6 / 20, 3218221-0, CLEITIENE PEREIRA DE ARAÚJO, 76.1.

SENADOR GUIOMARD

1, 3015343-0, FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA, 87.4 / 2, 3189408-

1, LAZARO FERREIRA SILVA, 85.5 / 3, 3050908-1, JÉSSICA DA SILVA COELHO, 84.9 / 4, 3031745-4, FABIANA SILVA DE MOURA, 83.9

/ 5, 3040440-5, IRRAIANE DE SOUZA BORGES NOLASCO, 80.8

/ 6, 3110534-2, STELLA BEATRICE PEREIRA UGALDE, 78.4 / 7,

3064941-9, JEFFERSON HÁLAKEX DO NSACIMENTO ALENCAR,

78 / 8, 3028960-2, ADILSON FREITAS DA SILVA, 77 / 9, 3077110-0,

GILNEY CRUZ DA SILVA, 77 / 10, 3017234-3, MAYCON DE OLIVEIRA SUSSUARANA, 76.8 / 11, 3011650-9, LUCAS ROBERTO DA SILVA

FRANCO, 76.7 / 12, 3016260-6, MARCIA REGINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO AQUINO, 76.1 / 13, 3006927-9, WANDESON FELIX SAID,

75.9 / 14, 3000819-7, LUANA MOURA DA SILVA, 75.5 / 15, 3003089-4,

ALICE SOTERO DE SOUZA, 75.5 / 16, 3210796-2, VITOR PAULINO

DE MELLO, 74.9 / 17, 3024051-5, ELINALDO MODESTO MENEZES,

74.3 / 18, 3009453-8, ALEX SANDRO VENANCIO DE SOUZA, 74 / 19,

3001922-2, VALDECI DE SOUZA BARROSO, 73.7 / 20, 3006041-1,

SAYMO MAXCIEL FEITOSA DA SILVA, 73.4.

TARAUACÁ

1, 3005291-3, ANNE DHARA MEDINA MAIA, 94.4 / 2, 3025213-9, MARIA

JOSE DE LIMA MARTINS, 90.1 / 3, 3018412-0, FRANCISCO PEREIRA

GUIMARAES, 86.6 / 4, 3031162-9, DIANA MARIA DE SA OLIVEIRA, 85.7

/ 5, 3204834-8, RENACLEYTON DA SILVA E SILVA, 82 / 6, 3029851-2,

JÉSSIKA FYAMA BATISTA DE MESQUITA, 81.9 / 7, 3004125-5, EVA LIS

PONTES, 80.9 / 8, 3027632-4, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA,

80.4 / 9, 3080342-3, ALISSON DE SOUZA SILVA, 79.6 / 10, 3073131-6,

WELITON DA SILVA MARTINS, 79.1 / 11, 3038137-1, JOSE ELISSANDRO CAVALCANTE DA SILVA, 78.8 / 12, 3030782-4, FRANCISCO DA

CRUZ DA SILVA ALBUQUERQUE, 78.5 / 13, 3030755-4, MARIA INÊS

OLIVEIRA DA SILVA, 78 / 14, 3009154-1, JONAS DA SILVA LIMA, 76.8 /

15, 3002189-4, CAUÃ DA SILVA ALBUQUERQUE, 76.7.

XAPURI

1, 3046611-7, JAMILE MENDONÇA DE SOUZA, 85.9 / 2, 3119850-9,

NEY CORDEIRO FIGUEIREDO JÚNIOR, 85.1 / 3, 3021080-1, ROSIANE DE SOUZA, 83.9 / 4, 3015307-0, ALESSANDRA DE LIMA MENDONCA, 82.7 / 5, 3029038-1, NAILSON BARBOSA DE ANDRADE,

82.4 / 6, 3077074-2, YEZA LAUREN BARBOSA DOS SANTOS, 79.2

/ 7, 3065506-1, HANNA LORENE FERNANDES DE MOURA, 75.5 / 8,

3002163-5, ERLEN CRISLA VIEIRA DE FRANÇA, 74.1 / 9, 3010713-

5, HELENA TEIXEIRA DA CUNHA, 73.4 / 10, 3079399-6, JOCILEIDE

RODRIGUES COELHO, 73.2.

ASSISTENTE SOCIAL

ACRELÂNDIA

1, 3080760-8, THAISA LARISSA BONFIM DE SOUZA ARAUJO, 69.2 /

2, 3077017-1, ANDRÉA SILVA DO AMARAL, 67.3 / 3, 3016975-3, KATIA JESUS DE CARVALHO MONTESSI, 62.7 / 4, 3108734-5, LUCIANA

MARTINS DE OLIVEIRA, 62.3.

ASSIS BRASIL

1, 3003580-0, ISABELA LAUANE DA SILVA CAVALCANTE, 83.4 / 2,

3057111-6, ALYSSON MORAIS DOS SANTOS, 82.1 / 3, 3080138-4,

VALERIA MACIEL DE SOUZA, 73.8 / 4, 3067296-1, ANA PAULA DE

SOUSA SILVA, 70.4.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3003008-1, JEAN CARLOS BARBOSA MARTINS, 78.1 / 2, 3111794-

5, MARIA JOSÉ RICARDO DE SOUZA FERREIRA, 76.8 / 3, 3007340-2,

GISELE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, 71.8 / 4, 3106815-8, DANIELE BARROSO DA COSTA, 67.2.

FEIJÓ

1, 3060901-0, MAX RANDSON DE SOUZA E SOUZA, 74.8 / 2, 3075676-

4, SÂMEA REGINA DA SILVA WOLTER, 73.5 / 3, 3004591-1, IRIZANE

DE SOUZA PATRICIO, 70.3.

MÂNCIO LIMA

1, 3009696-1, FABIANO MELO RODRIGUES, 82.5 / 2, 3022198-1, MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA, 71.4 / 3, 3028723-1, ANA CLÍCIA

ALEXANDRE DE MELO MAGALHÃES, 70.9 / 4, 3034734-8, DAYANE

FRANÇA CAMPOS, 69.

MANOEL URBANO

1, 3008500-9, LUANA MOURÃO DA SILVA, 69.1 / 2, 3077152-1, CAMILA

MARIA MARTINS CASTELO, 68.9 / 3, 3009799-5, KAIO WILLEN FARIAS

DE SOUZA, 63.8 / 4, 3015078-8, RITA MOTA DE OLIVEIRA, 63.2.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3045717-9, DANIELE MODESTO DE FREITAS, 78.6 / 2, 3010794-8,

HELANE COSTA DA ROCHA SOARES, 75.4 / 3, 3058893-1, FRANCISCA

GIRLÂNDIA MAIA DA SILVA, 68.8 / 4, 3012661-0, VERONICA MOREIRA

DO NASCIMENTO, 66.4 / 5, 3026102-1, DANUBIA MATOS ROCHA, 61.1.

RIO BRANCO

1, 3204554-4, AMANDA FRANÇA COQUEIRO, 90.8 / 2, 3012441-5,

NAYANNE BRAGA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, 89.5 / 3, 3003534-

6, ALEXANDRA LOPES LIMA, 87.7 / 4, 3009338-5, ÉRIKA MONTEFUSCO PORTELA LUSTOSA, 85.3 / 5, 3038945-7, DÉBORA MELO DE

AGUIAR DANTAS, 84.2 / 6, 3040670-3, MILTON ARAÚJO FERREIRA

DA SILVA, 83.2 / 7, 3053244-7, VANESSA SOUZA GUIMARÃES, 82.9 /

8, 3039826-3, ROSIANE BORGES CRUZ, 82.4 / 9, 3018380-4, FABRÍCIA LIMA DE SOUZA, 82.1 / 10, 3053155-1, LAYLA GOMES MARINHO,

80.9 / 11, 3051500-1, GABRIELLE PESSOA LÔBO, 80.7 / 12, 3011395-

1, GISELE FERREIRA KRAVICZ, 80.3 / 13, 3025977-1, ELIZABETE DO

NASCIMENTO LOPES, 79 / 14, 3013810-9, DENISE DO NASCIMENTO MELO, 78 / 15, 3012816-7, ALINE DA SILVA LIMA VALE, 77.9 / 16,

3159149-7, EMILIANA VANESSA DE CASTRO, 77.4 / 17, 3031081-9,

TAMILA SALES DOS SANTOS SAMPAIO, 77 / 18, 3023932-1, KAROLINY ROSAS DE OLIVEIRA, 76.9 / 19, 3011820-5, GISELLE BANDEIRA DE SOUZA, 76.7 / 20, 3017091-7, GEANE RODRIGUES DE MENDONÇA (PCD), 76.6 / 21, 3014756-5, MARIA ELAINE MARTINS DA

SILVA, 76.5 / 22, 3106754-5, KEROLEM DE QUEIROZ ESPINDOLA,

76.1 / 23, 3016514-3, MARIA CAROLINA SANTOS DA CRUZ, 75.1 / 24,

3116169-9, MARIA EDNA MELO DA SILVA, 74.7 / 25, 3062411-2, JARDEL DE NAZARÉ DOS SANTOS, 74.4 / 26, 3020435-2, MARIA CHAHIRA DE SOUZA AZEVEDO RAMOS, 74.4 / 27, 3062191-1, SARA ALINE

BEZERRA ASFURY DE OLIVEIRA MOREIRA, 73.4 / 28, 3017176-1,

ÂNGELA MARIA CHAVES SOUZA, 71.1 / 29, 3077336-6, PRISCILA

CHRYS CATAR DE LIRA, 70.3 / 30, 3044472-8, JOÃO PAULO FREIRE NOBRE (PCD), 69.2 / 31, 3055539-0, DAYSE VALE DE OLIVEIRA

GOMES (PCD), 62.3.

SENA MADUREIRA

1, 3042388-2, ELAN SANTOS DE AMORIM, 74.9 / 2, 3011850-6, RISERGIO VASCONCELOS TORRES, 74.5 / 3, 3036769-4, MARQUIZETE DE LIMA LOPES, 73.4 / 4, 3109648-3, AKEYDSON AMARO FARIAS

DE SOUZA, 71.3 / 5, 3074090-4, FABRÍCIO DIAS DOS SANTOS, 67.6.

SENADOR GUIOMARD

1, 3073864-3, ANA CRISTINA MELO LEITE DA CUNHA, 78.9 / 2, 3053037-

7, SAFIRA NUNES CASTRO, 69.4 / 3, 3041415-6, CLEANE ARAUJO

SAMPAIO, 68.5 / 4, 3042542-3, EMERSON ALVES LIMA, 67.1.

TARAUACÁ

1, 3013032-4, GERRÂNIA FERREIRA ALBUQUERQUE, 78.4 / 2,

3024723-7, LUCIANA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO, 68.9 / 3,

3057634-2, JARA ISVA BARBOSA RODRIGUES, 67.3.

AUXILIAR DE FARMÁCIA

RIO BRANCO

1, 3015907-1, GERALDO PEREIRA MAIA NETO, 82.4 / 2, 3082153-1,

MARIA EDUARDA RIBEIRO HANAN, 79.8 / 3, 3036983-7, LORRANY

COSTA DOS SANTOS, 73.8 / 4, 3040544-3, FRANCISCO HALITON MENEZES CASTELO BRANCO, 72.7 / 5, 3212649-9, MIRLA OLIVEIRA DE

LIMA, 72.6 / 6, 3046631-4, LISSANDRO LIMA E LIMA, 70.7 / 7, 3006726-8,

AMANDA ARAÚJO DE OLIVEIRA, 70.5 / 8, 3076695-1, GABRIELA LIMA

DE MATOS, 69.6 / 9, 3042193-1, ANDREIA MARIA MOURA DE OLIVEIRA, 67 / 10, 3015716-4, JOYCE GOMES DE MORAES, 66.5.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3133161-6, MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA MACIEL, 85.7 / 2,

3118141-0, MERCIA AMORIM DA SILVA, 76.8 / 3, 3199339-5, THALITA

MACEDO DA SILVA, 74.5 / 4, 3107757-0, JOSÉ MARCELO HOLLANDA FERREIRA, 71.6 / 5, 3111398-5, TIAGO DOS SANTOS NUNES, 71.

BIÓLOGO

CRUZEIRO DO SUL

1, 3022206-5, MATEUS DE OLIVEIRA GOMES, 84.1 / 2, 3007633-1,

FRANCISCO SALATIEL CLEMENTE DE SOUZA, 83.9 / 3, 3004729-1,

MÁRIO JÂNIO MAIA NERY JÚNIOR, 83.6 / 4, 3020282-2, BRUNO DE

CRUDIS RODRIGUES, 81.8 / 5, 3000234-4, MARCIO MARQUES DE

FREITAS, 81.4 / 6, 3002815-0, JARDEL MOURA DE SOUZA, 81.2 / 7,

3018128-4, HELISSON MARTINS DE LIMA, 79.2 / 8, 3036752-5, FELIPE LOURENÇO DE ALBUQUERQUE, 78.7 / 9, 3017898-1, SUZANA

RIBEIRO BRANDÃO, 78.3 / 10, 3010053-4, GABRIEL MESQUITA DE

ALMEIDA, 77.8.

RIO BRANCO

1, 3021104-1, LISANDRA LIMA ALCICI DE SOUZA, 97.1 / 2, 3081113-2,

JOSILENE FÉLIX DA ROCHA, 94.5 / 3, 3203853-8, VANESSA SANTOS SILVA, 90.5 / 4, 3020749-1, LEVY ASSIS DOS SANTOS, 89.2 / 5,

3074806-2, ANDERSON LUIS RAMOS, 87.6 / 6, 3042800-2, MATHEUS

AGNALDO SZILAGYI DE SOUSA, 86.5 / 7, 3060589-3, LUMA DA COSTA LOUREIRO, 84.4 / 8, 3032332-9, LÍLIA RAQUEL FÉ DA SILVA, 83.4

/ 9, 3114997-4, RAFAEL LOPES ALÓDIO, 83.3 / 10, 3072934-2, TAYNÁ

DE LIMA PONTES, 83.2 / 11, 3181072-1, MATHEUS JOSE DE CASTRO SA, 82.9 / 12, 3031148-3, SUSANA MARIA MELO SILVA, 81.6 /

13, 3040487-5, ALICE LIMA SOARES, 81.6 / 14, 3067909-4, MARIA

SARAIVA DE OLIVEIRA, 81 / 15, 3077035-1, ANA PAULA AZEVEDO

BARROS DA SILVA, 80.3 / 16, 3034162-0, FRANCISCO CILDOMAR

DA SILVA CORREIA, 80.3 / 17, 3079022-4, TUANNY ANAISSI MENEZES, 80 / 18, 3006934-1, RONALD ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA, 79.8 / 19, 3002191-9, MARCOS GONÇALVES FERREIRA (PCD),

78.3 / 20, 3131577-9, JANAINA VALENTE DOS SANTOS, 76.7 / 21,

3119471-5, WILLY FRAN FREITAS DE QUEIROZ (PCD), 76.6.

BIOMÉDICO

RIO BRANCO

1, 3109186-2, MARINETE FLORES DA SILVA, 82.1 / 2, 3109707-

9, BRENDA MACHADO MOURA FERNANDES, 80 / 3, 3106443-7,

THALLIS DA SILVA MOREIRA, 76.5 / 4, 3212290-0, MARCOS PAULO

DE CASTRO, 75.1 / 5, 3121194-7, JOSCILENY FERREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO, 74.8.

CIRURGIÃO DENTISTA

FEIJÓ

1, 3120883-1, THAIS MOREIRA GAMA, 110.9 / 2, 3038606-5, ENIECIO SUASSUNA PEREIRA FILHO, 90 / 3, 3018543-8, AMANDA DE

LIMA OLIVEIRA, 88.5 / 4, 3200774-4, KLICIA DA SIVA LIMA, 86.2 / 5,

3015878-7, RAFAEL DOS REIS PIMENTEL, 84.9 / 6, 3113022-4, BARNABY LUIS GUERRA BIEBERACH, 84.8 / 7, 3000501-3, BRUNO LOPES DUARTE, 84.2 / 8, 3072728-6, LARISSA DA CRUZ BARROS, 81.8

/ 9, 3025659-0, OSCAR EDUARDO BELEM MAGALHAES, 81.8.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3014456-4, ROMULO CHAVES DA SILVA, 102.7 / 2, 3039725-6,

THAÍS FERNANDA SILVA CRUZ, 95.1 / 3, 3065581-2, ANNY KAROLLINY LOPES CABRAL, 95 / 4, 3010285-0, LARIZA GABRIELA

CARVALHO ZAMORA, 92.8 / 5, 3077392-3, RODRIGO DA COSTA BEIRUTH, 91.9 / 6, 3010718-3, ANTONIO JOCICLEIDE SILVA

RGADAS, 91 / 7, 3036995-8, WELLINGTON LUCAS CAMILO LACERDA, 90 / 8, 3019386-0, THAYSE CORREIA ALÉCIO, 89.9 / 9,

3184253-5, HYLLANA COSTA MELO, 88.7 / 10, 3005576-5, JOSE

PATRICIO NETO, 87.6 / 11, 3012799-3, ELIANE CORDEIRO DA SILVA, 87.6 / 12, 3046526-5, VALÉRIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, 87

/ 13, 3010373-2, NATHÁSIA DAYANE LIMA DA COSTA, 86.7 / 14,

3013039-0, VÂNIA DO CARMO NERY, 85.1 / 15, 3078921-0, GUILHERME RODRIGUES, 83.3.

PORTO WALTER

1, 3081457-2, ELIZABETE ARRUDA SPINELI, 97.6 / 2, 3027839-7, ERIVELTON SILVA RODRIGUES, 93.7 / 3, 3076553-6, VALDELIO CARVALHO SANTANA, 90.1 / 4, 3013376-4, IVO JOSE LEÃO DIAS, 87.

RIO BRANCO

1, 3143954-6, ANTONIO ARLEN DA SILVA FREIRE, 113.7 / 2, 3193860-

0, LETÍCIA MENESES PEREIRA, 103.3 / 3, 3214384-1, PÂMELA SUELEN MEDEIROS HONORATO FRANCO, 101.6 / 4, 3131981-5, DIEGO

DA SILVA LIMA, 100.1 / 5, 3133242-6, HÉLIO MARCOS SALMENTO

DE ARAÚJO, 98.4 / 6, 3115235-3, LEONARDO HENRIQUE XAVIER

DE OLIVEIRA, 97.9 / 7, 3128000-1, CAROLINE PINHEIRO BEIRUTH,

96.3 / 8, 3123011-1, PAULA TAMANINI FERRARI, 94.3 / 9, 3217983-1,

MARCIO EDUARDO ROMA FELIX, 93.7 / 10, 3149144-5, MARIA DO

CARMO MOREIRA DE MIRANDA, 93.4 / 11, 3116154-7, JONATAS

CONCEICAO DE ARAUJO, 91.7 / 12, 3212098-1, JOSE RIBAMAR

COSTA FILHO, 89.3 / 13, 3115626-8, VALERIA SANTOS RODRIGUES,

88.7 / 14, 3121498-2, WESLEY FONTANA XAVIER, 86.9 / 15, 3217794-

1, MARCIA NOEME BEZERRA DE MENEZES BOTELHO, 85.2 / 16,

3196637-8, FABIANA AGUIAR PESSOA, 85.1.

SENADOR GUIOMARD

1, 3209440-1, MARCELO MOTA DO VALE, 100.9 / 2, 3115932-8, JOÃO

BATISTA BARBOSA LEITE SOBRINHO, 87.5 / 3, 3217730-4, LETICIA

BRANA VILELA CALIL, 70.7.

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA

ASSIS BRASIL

1, 3065863-3, SANDRO LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA, 84.4 / 2,

3035910-7, ESTEVAM BANDEIRA DO NASCIMENTO, 72.3.

BRASILÉIA

1, 3177269-8, RAIMUNDO FELIPE MORENO, 74.1.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3023138-3, RIVANDO DINIZ DA SILVA, 81.5 / 2, 3210107-1, OSEIAS

DE MOURA FERREIRA, 80.8 / 3, 3000651-5, WESCLEY MORAIS DE

OLIVEIRA, 80 / 4, 3033519-8, DIEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO,

79.9 / 5, 3001266-6, LEONARDO SILVA DE SOUZA, 79.6 / 6, 3215883-

0, WELINGTON DA SILVA NASCIMENTO, 77.2.

EPITACIOLÂNDIA

1, 3144446-5, JOSÉ GUSTAVO SILVA RIBEIRO, 71.

MÂNCIO LIMA

1, 3020175-6, NATÃ SILVA DAMACENO, 80.1 / 2, 3031531-9, JOSE

NEILSON ALVES MELO, 75.9.

MANOEL URBANO

1, 3110341-8, JOABE FREITAS DO NASCIMENTO, 92.3 / 2, 3043215-

6, ALEXANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO, 77.2 / 3, 3077436-0,

WAUENES LEITE DOS SANTOS, 76.3.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3036020-1, CLEYTOM OLIVEIRA DA SILVA, 82.8 / 2, 3069175-3, EMERSON BARROS DE LIMA, 80.5 / 3, 3064112-2, EVAIR ALVES DA COSTA, 79.4.

RIO BRANCO

1, 3033446-4, ALISON DOS SANTOS NASCIMENTO, 98.6 / 2, 3055523-4,

NEY LANDO MORAIS LOPES, 95.3 / 3, 3000426-5, CLEILSON DE SOUSA RIBEIRO, 87.1 / 4, 3073969-5, PAULO ANTONIO BENEDITO, 81.6 / 5,

3028196-6, GEOVANE SILVA DE SOUZA, 81.2 / 6, 3110625-6, SAMI AKIL

GOMES DOS SANTOS, 81 / 7, 3006569-6, NAYARA MESQUITA DOS

SANTOS, 79.3 / 8, 3107985-1, ANTONIO TEIXEIRA PASSOS, 78.8.

RODRIGUES ALVES

1, 3006987-1, DELGARDO ABREU DE OLIVEIRA, 87.9 / 2, 3024546-8,

JOSE ADESSANDRO SABOIA NOGUEIRA, 79.8 / 3, 3074589-1, JOSE

MARIO MARINHO DA SILVA SOUZA, 75.9 / 4, 3074284-2, EDENIR PEQUENO DOS SANTOS, 71.1.

XAPURI

1, 3218363-5, BRUNO BEZERRA DE BARROS, 86.9 / 2, 3042707-4,

EDIBERTO NERI DA SILVA, 83.6 / 3, 3035034-6, GILMAR MACHADO

DA SILVA, 78.1 / 4, 3046581-9, JULIANO MARCOS DE LIMA, 71.9 / 5,

3019163-4, CRISTIANO FERREIRA GOMES, 71.4.

ENFERMEIRO

ACRELÂNDIA

1, 3068189-8, HELEM REGINA OLIVEIRA DA SILVA, 87.1 / 2, 3079456-

4, MAIARA MARTINS DA CRUZ BONAZZA, 83.5 / 3, 3069096-1, ANA

FLÁVIA CAMURÇA FURTADO, 83.4 / 4, 3042449-5, DIONISIO ALVES

DA SILVA COSTA NETO, 78.4 / 5, 3064154-4, RODRIGO BATISTA DE

OLIVEIRA, 78 / 6, 3043047-7, MELISSA OLIVEIRA GAMBARRA MENONCIN, 75.3 / 7, 3066973-4, ANGELA MARIA NASCIMENTO PEREIRA DE AMORIM, 74.4 / 8, 3001715-2, FIRMINO ARAUJO TAUMATURGO, 73.8 / 9, 3057242-4, EDME GOMES DA SILVA, 68.

ASSIS BRASIL

1, 3012543-6, ALIVANDRA MARIA DE ARAUJO, 87.6 / 2, 3028162-1,

LIVIA NOGUEIRA GASPAR, 76.6 / 3, 3015737-5, RUBILENE GOMES

VIEIRA, 70 / 4, 3114485-5, MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVA, 67.2 / 5, 3056992-4, DORIVAN SOUSA RIBEIRO, 65 / 6, 3068533-

2, CLAUDIA HELENA E SILVA FIDELIS LIMA, 61.9.

BRASILÉIA

1, 3048426-9, ANDRÉ RAMON DE SAMPAIO SEVERINO DA SILVA,

87.7 / 2, 3080511-6, TATIANE ALVES PONTES, 87.2 / 3, 3078950-

7, FRANCISCO ANDRADE DA SILVA SOUZA, 86.9 / 4, 3060189-9,

RHAIZA DOS REIS SILVA SCHIMIDT, 85.6 / 5, 3082231-0, FABRICIA

SOARES DE ARAUJO, 82.8 / 6, 3045563-5, JACSON MANOEL ROCHA BARRETO, 77.4 / 7, 3063244-1, RAIMUNDOS LEONARDO LIMA

SENA, 75.8 / 8, 3036165-8, VINICIUS MOREIRA COSTA, 75.5 / 9,

3056687-8, MAICON FÉLIX DO CARMO, 74.1.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3045006-6, JOSÉ VILTON DA SILVA LIMA, 100.5 / 2, 3069146-6,

EMILY RAQUEL DE CARVALHO, 91.8 / 3, 3064477-3, ÍTALA MARIA

ARAÚJO ANDRADE, 91.8 / 4, 3065074-1, ALINE COSTA MATOS,

91.6 / 5, 3019435-1, MARIA ELIANA RODRIGUES DA SILVA, 90.8 / 6,

3080381-4, ANA PAULA RAMOS, 90.4 / 7, 3107809-2, ERISSON ALENCAR DE OLIVEIRA, 90 / 8, 3039263-5, RANDSON AMORIM DA SILVA,

89.9 / 9, 3017692-2, MARLITON VINÍCIUS PEDROSA EVANGELISTA,

89.5 / 10, 3035698-4, MADSON HUILBER DA SILVA MORAES, 88.3 /

11, 3010542-5, ELISSANDRA PINHEIRO DA COSTA, 88 / 12, 3025068-

8, MIRLA JESSICA SAMPAIO DE OLIVEIRA, 87.4 / 13, 3028563-9,

SEBASTIÃO MELO DE CARVALHO, 87.3 / 14, 3034420-9, WELEN

LINS DE FRANÇAS SOUZA, 87 / 15, 3058156-2, CLEICIANNE DE

OLIVEIRA LOPES, 86.9 / 16, 3036481-1, CAÍGILA TAUANA DE SOUZA COSTA, 86 / 17, 3036551-4, RODRIGO DA SILVA MOURA, 85.5 /

18, 3035658-0, DANIELLI MARQUES DE LIMA, 84.3 / 19, 3215800-0,

GLAUCIA CRISTINA MARTINS RODRIGUES, 84.1 / 20, 3009462-8, UIGILEI AURELIO FERREIRA RODRIGUES (PCD), 83.7 / 21, 3076846-4,

ALINE DE SOUSA SILVA (PCD), 80 / 22, 3017283-8, EMÍLIO LAVOISIER MACIEL BEZERRA (PCD), 76 / 23, 3034786-3, ERISSON DA SILVA TEIXEIRA (PCD), 71.2.

FEIJÓ

1, 3041249-4, PRISCILA ALBUQUERQUE DE SOUZA, 94.8 / 2,

3022542-6, MIKÉIAS DE MENEZES LOPES, 92.4 / 3, 3065295-0,

EWELY ANDRADE OLIVEIRA, 84.6 / 4, 3078793-5, MARIA AMÍTICA

DA SILVA SOUSA, 77.8 / 5, 3070998-1, EDUARDA MOREIRA NASCIMENTO, 77.2 / 6, 3055372-1, MARINA MAGALHÃES BARBOSA, 76.3 /

7, 3009303-6, MARLA ELLEN MACHADO RIBEIRO LUCENA, 75.5 / 8,

3195138-0, LENI ARAUJO BARRETO DA COSTA, 72.4 / 9, 3058307-5,

GABRIEL SILVA MIRANDA, 70.9.

JORDÃO

1, 3074065-1, FELIPE DE ARA DE SÁ, 80.2 / 2, 3075602-4, ELISANGELA LIMA DA SILVA, 79.3 / 3, 3066854-7, BRENDA CARNEIRO ARAGÃO, 75.3 / 4, 3065077-2, FRANCISCA RAMILA SAMPAIO MAIA, 66.6.

MÂNCIO LIMA

1, 3006461-3, COSMA CAVALCANTE MIRANDA, 95.4 / 2, 3204798-

1, MATEUS TORQUATO DO NASCIMENTO, 85.1 / 3, 3076496-8, MANELISSE COELHO MOURA DO NASCIMENTO, 84.2 / 4, 3064489-4,

SÂMELA DE SOUZA FARIAS, 76.9 / 5, 3077379-1, MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA, 76.8 / 6, 3037968-1, RITIELE RODRIGUES

DO VALE, 74.1 / 7, 3079299-2, JOSINALDO LACERDA LIMA, 74 / 8,

3064350-7, ELSANY PEREIRA DA SILVA, 73.9 / 9, 3004195-1, KEMILLY MATIAS DE LIMA, 73.4 / 10, 3042557-5, ELISANGELA BEZERRA FERREIRA, 72.6.

MANOEL URBANO

1, 3058305-8, MIRIAN MARTINS DOS SANTOS, 85.8 / 2, 3074745-

0, AMANDA SILVESTRE FERREIRA, 85.8 / 3, 3114900-6, ELIANE DA

SILVA SANTANA, 84.1 / 4, 3038351-4, EDSON SILVA PASSOS, 81.8 /

5, 3202185-7, MAVÍOLA LOPES MURIETA, 77.5 / 6, 3017564-5, HERICA SENA PESSOA, 72.4 / 7, 3044433-7, ESTERLINDA BARBOSA DE

SOUZA LIMA, 71 / 8, 3017553-8, ELIZA LIMA DE OLIVEIRA, 70.4 / 9,

3043687-3, THAIS OLIVEIRA SA VELOZO, 67.3.

MARECHAL THAUMATURGO

1, 3002819-4, EDNO ARAUJO DE SOUZA, 81.7 / 2, 3013228-0, ROGINNER FERNANDO MOREIRA CRISTIANO, 77.7 / 3, 3061118-3,

SABRINA OLIVEIRA DA SILVA, 75.7 / 4, 3009641-4, THIAGO SANTANA DA SILVA, 74.6 / 5, 3034473-8, LAURA KAROLINE LEITÃO BASTOS, 74.5 / 6, 3079175-7, VALERIA DIAS DE SOUZA LIMA, 71.7 / 7,

3015219-7, NAILA CAUANA SOUZA NEGREIROS, 70.8 / 8, 3042559-2,

KLEBIANA VIEIRA DOS SANTOS, 69.6 / 9, 3035027-3, HALEN FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, 68.1.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3027136-1, JULIANA CARVALHO DE SOUZA, 91.6 / 2, 3215905-1,

VALERIA NASCIMENTO DE MORAES BRASIL, 88.2 / 3, 3199518-1,

BETANIA SALES FERREIRA, 83.8 / 4, 3215331-6, THAIRINY MONTEIRO FERREIRA DO VALLE, 79.6 / 5, 3075588-1, CLAUDIANE DE

ASSIS JOSE, 77.5 / 6, 3081595-3, MATEUS LOURENÇO DA SILVA

FILHO, 77 / 7, 3060722-3, JOSÉ CLEILDO MORAES DE ARAÚJO, 76.5

/ 8, 3013686-9, ELANE BARRETO COSTA, 76 / 9, 3070939-3, ANA BEZERRA DA COSTA, 74.1 / 10, 3074558-7, SARA PEREIRA DE SOUSA,

72.9 / 11, 3033258-8, LUCIA CLARA BRAGA LIMA DA SILVA, 72.3 /

12, 3053645-5, PRISCILA SARAIVA MATNY DE FREITAS, 71.6 / 13,

3062370-7, AMELIZIA NEPOMUCENO DE SOUZA, 70.8 / 14, 3010102-

6, LUCIANO DIAS DE MELO, 69.6.

PORTO WALTER

1, 3080513-3, JOSÉ HEDEM SOUZA DA SILVA, 89.4 / 2, 3045467-6,

HERBTH DE OLIVEIRA SOUZA, 87.7 / 3, 3019351-1, DIEGO GIAMBARTHOLOMEI DOS SANTOS SILVA, 84.8 / 4, 3001254-5, RAISSA

COSTA SILVA, 84.1 / 5, 3038160-7, KAREN CAROLINE BATISTA

DA SILVA MENDONÇA, 83.9 / 6, 3018348-9, ANA PAULA BEZERRA

DE MOURA, 82.5 / 7, 3069612-9, ROBERTO BARROS DE SOUZA,

80.3 / 8, 3003446-3, ROBSON JOSE LIMA DA SILVA FILHO, 80.1 / 9,

3034348-1, DAIANE DA CONCEIÇÃO SOUZA, 74.8 / 10, 3036035-3,

MIRIAN MÁRCIA DA SILVA MELO, 73.6.

RIO BRANCO

1, 3068118-9, LEONARDO NOVAIS MOREIRA LUZ, 103.8 / 2, 3008557-

2, FERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO, 100.7 / 3, 3018454-1, ADRYANA LOREM MENDONÇA MOREIRA, 99.4 / 4, 3039716-6, NATAN LIMA

OSSAMI, 97.2 / 5, 3213641-3, JAZON TAZAI SAMPAIO ENES, 96.1 /

6, 3003768-9, YONÁ DOS SANTOS DE ARAÚJO, 96 / 7, 3000169-0,

BEATRIZ MAGNABOSCO MAIA SOLORZANO, 94.8 / 8, 3042521-2,

POLLYANNA DA SILVA LIMA, 94.3 / 9, 3008527-1, MARUCE PAULA

DA ROCHA MENEZES, 94.2 / 10, 3001432-8, CARLOS EDUARDO

DE OLIVEIRA PINHEIRO, 93.9 / 11, 3064880-6, ELIZÂNGELA PESSOA PEREIRA, 93.9 / 12, 3005218-0, JAMILSON OLIVEIRA DA SILVA,

93.8 / 13, 3073316-4, NATAN BITENCOURT DE ANDRADE, 93.6 / 14,

3046981-3, PRISCYLLA NUNES DE AGUIAR, 93.3 / 15, 3071369-6,

SILMARA SILVA DE PAULA, 93.1 / 16, 3057261-8, MELISSA MORENO

DE ANDRADE, 92.5 / 17, 3025129-1, MARILIA ARAUJO FIGUEIREDO

DE LIMA, 92 / 18, 3043637-5, DANIELA ALMEIDA DE SOUZA, 91.7 /

19, 3078383-7, GREICIANE AMORIM DA SILVA, 91.6 / 20, 3022782-

8, CHARLENE RUIZ DE ARAUJO, 91.5 / 21, 3071245-1, QUELIENE

MOURA DOS SANTOS, 91.3 / 22, 3055891-3, WILLIAM DA SILVA CAVALCANTE, 91 / 23, 3072999-2, WALBER NASCIMENTO DE CARVALHO, 91 / 24, 3012525-6, JAÍNE GOMES DA SILVA, 90.8 / 25, 3055460-

4, ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA VIEIRA MATOS, 90.7 / 26, 3012006-4,

RAELY TEREZA PEREIRA FERREIRA, 90.7 / 27, 3036150-6, NATHALIA

SILVA DE LIMA, 90.6 / 28, 3027994-4, GABRIELA DA SILVA, 90.5 / 29,

3079862-8, LÍLIA SAMARA SILVA SOUZA, 90.4 / 30, 3006440-2, RUTH

FERREIRA DE CASTRO, 90.4 / 31, 3006143-2, WENNDLLY MURYELLE LIMA DE OLIVEIRA, 89.9 / 32, 3071136-7, MARIA CRISTIANE DE

SOUZA FREITAS SILVA, 89.8 / 33, 3004194-7, LEANDRO CARMO DA

SILVA, 89.6 / 34, 3051725-4, ANE VITORIA VIEIRA MENDES, 89.4 /

35, 3022946-5, VALÉRIA CRISTINA OLIVEIRA GASPAR, 89.4 / 36,

3017722-1, FERNANDA SANTOS DE MENEZES, 89.3 / 37, 3077515-2,

DOUGLAS DE SOUSA BEZERRA, 89.2 / 38, 3044410-9, FABIO LUIZ

MENEZES BRITO, 89.2 / 39, 3070997-8, ALYSSON DE ALBUQUERQUE MORAIS, 89.1 / 40, 3013282-0, GABRIE VIANA PONTES DE OLIVEIRA, 89 / 41, 3045751-1, WEVERSON FERREIRA LOPES, 89 / 42,

3052782-9, ROSANA DOS SANTOS BARROS, 88.9 / 43, 3036562-1,

JOMARA MARTINS DO NASCIMENTO, 88.9 / 44, 3055525-1, ALINE

SOUZA DE PAULA, 88.9 / 45, 3013935-8, HILDA MORAIS DIAS, 88.9 /

46, 3013444-0, MARCO ANTONIO DA SILVA LIMA, 88.8 / 47, 3011991-

8, BEATRICE EMELI SILVA FARIAS, 88.7 / 48, 3120176-3, LUNIOR

PEREIRA DA SILVA LOPES DE MENDONÇA, 88.6 / 49, 3042238-1,

PLNIO DE SOUZA RIBEIRO, 88.4 / 50, 3006508-1, LAURA NADYNE

DA SILVA SILVESTRE, 88.4 / 51, 3032786-6, UALISON OLIVEIRA

PONTES, 88.2 / 52, 3042228-7, SEBASTIAO WALBER GONÇALVES

REIS, 88.1 / 53, 3033088-1, VICTORIA ELISABETH MARIANO DA

CONCEIÇÃO, 87.9 / 54, 3003923-3, TAMIRES SALES DE ANDRADE,

87.8 / 55, 3028309-1, ELLEN CRISTINE PEREIRA ZANOL, 87.7 / 56,

3062328-8, MARIELLE DE OLIVEIRA DA SILVA, 87.7 / 57, 3020564-3,

AILA LARISSA MELO FERREIRA, 87.6 / 58, 3004575-8, MICHEL RIBEIRO PAES, 87.6 / 59, 3018661-1, RAFAELA SALES BONFIM BRITO,

87.5 / 60, 3010696-1, IZABELA APARECIDA DE CARVALHO ARAUJO,

87 / 61, 3015387-9, ELIS MARIA SECOTI BARIONI, 86.9 / 62, 3022451-

2, FABRICIA DE SOUZA FERREIRA, 86.9 / 63, 3076509-0, MARILIA

PERDOME MACHADO, 86.8 / 64, 3106870-1, TALITA PEDROSA DO

AMARAL, 86.8 / 65, 3002836-1, CLICIA DE LIMA PESSOA, 86.6 / 66,

3004285-1, ANDRESSA AQUINO DE ALMEIDA OLIVEIRA, 86.5 / 67,

3022184-3, GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, 86.5 / 68,

3037279-3, EVELINE PENEDO DA SILVA, 86.1 / 69, 3018279-0, YARA

COSTA DA SILVA, 86 / 70, 3032822-3, JESSICA BARRETO FLORES,

85.9 / 71, 3005502-5, JOCIELE LUZ NUNES, 85.7 / 72, 3044127-7,

AXEL RODRIGUES BRAGA, 85.6 / 73, 3000132-3, BRUNA RAFAELA

ANDRADE DE OLIVEIRA (PCD), 85.5 / 74, 3006226-0, FERNANDA INGRIDI DE SOUZA FERNANDES, 85.5 / 75, 3042638-5, MAURA BIANCA BARBARY DE DEUS, 85.4 / 76, 3029980-3, MARIA THAMADYLLA

NOBRE DE OLIVEIRA, 85.2 / 77, 3004748-5, ROSIMAR DE OLIVEIRA,

84.9 / 78, 3058214-4, MARIA ANTONIA CAMILO DA SILVA, 84.8 / 79,

3018286-2, ROSSANA PATRÍCIA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA,

84.5 / 80, 3039216-8, ELAINE SOARES REZENDE POLITO, 84.4 / 81,

3014325-6, VANUZIA FERREIRA DA SILVA GRIJO, 83.8 / 82, 3044994-

1, ANDREIA MAIA CAVALCANTE, 83.1 / 83, 3032613-6, LORRANA ANDRADE SANTOS, 82.9 / 84, 3010982-4, BRUNA BARBOSA FERREIRA

(PCD – SUB JUDICE), 82.1 / 85, 3172192-1, JAMILLY RAQUEL OLIVEIRA LIRA MENDES, 81.9 / 86, 3019490-5, SILVANIA ROCHA DA SILVA, 81.6 / 87, 3033845-5, DANIELA DA SILVA PAIXÃO (PCD), 77.7 / 88,

3062146-1, HENRIQUE FERREIRA RAMOS (PCD), 77 / 89, 3050699-

7, HEMILLY CRYS DE SOUZA NUNES (PCD), 75.6 / 90, 3036369-0,

ELIABETE LIMA FERREIRA NASCIMENTO (PCD), 72.5 / 91, 3028798-

5, ANDRESSA FARIAS DE ARAÚJO (PCD), 66.2 / 92, 3019523-4, OSVALDO TABOSA LUCENA (PCD), 64.6 / 93, 3024970-1, ELIESA MARA

CANEDO DA SILVA GUSMAO (PCD), 61.2.

RODRIGUES ALVES

1, 3131435-3, JAQUELINE SOUZA BERTOZO, 92.1 / 2, 3010132-7,

THAUANE DE SOUZA CASTRO, 87.6 / 3, 3036979-5, IASMIN SAIURI DE SOUZA SENA, 87.4 / 4, 3179909-9, CINTIA CRISTINA DA SILVA CORREIA, 87 / 5, 3046178-6, ALEX DE MELO GASPAR, 85.6 / 6,

3006479-6, DAMIANA CAVALCANTE MIRANDA, 85 / 7, 3053004-5,

JOSE SALVIO RIBEIRO DE CASTRO JUNIOR, 83.9 / 8, 3026560-1,

ALEX JONIS CAMPOS FERREIRA, 81.8 / 9, 3107009-3, ILBI NASCIMENTO NUNES, 80.8 / 10, 3075111-6, LUCIANA BRAGA DA SILVA, 80.

SANTA ROSA DO PURUS

1, 3033250-9, CRISTINA MENDES DA SILVA, 87.4 / 2, 3050050-8,

RONIA SANTOS NASCIMENTO, 77.7 / 3, 3123606-7, BEATRIS STEPHANY EVANGELISTA DA SILVA, 76.5 / 4, 3049052-4, WILMINGTON

BRANA BISPO, 74.5 / 5, 3079789-7, MARINETE PAULINO DE SOUZA, 72.8 / 6, 3082659-1, SILVELENE MACIEL DE SOUZA, 72.6 / 7,

3042383-4, THIFANNY AGUIAR RODRIGUES, 72 / 8, 3064202-2, JOICE SILVA DA COSTA MACIEL, 71.9 / 9, 3059360-5, KISSIA KLAINE

SAAB DA SILVA, 71.1.

SENA MADUREIRA

1, 3036123-6, DIEGO MOURA DOS SANTOS, 88.3 / 2, 3044309-4, VITÓRIA FIGUEIREDO DE SOUZA, 85.6 / 3, 3075681-0, FLÁVIA VIEIRA

SILVA, 84.4 / 4, 3076671-0, JOÃO KELVIN DA SILVA MENDONÇA, 83.4

/ 5, 3011950-0, DAYANE VAZ DE AGUIAR, 82.1 / 6, 3007793-6, GUSTAVO GONÇALVES PEREIRA, 81.6 / 7, 3052249-1, JOEDEN ZEGARRA

DA SILVA, 78.8 / 8, 3002568-8, VICTOR BRAGA DE SOUZA, 77.7 / 9,

3081585-0, VITÓRIA DA SILVA ALMEIDA, 77.2 / 10, 3058037-5, RODRIGO GOMES DE LIMA, 76.3 / 11, 3008038-1, MARCOS VINÍCIUS

FURTADO SILVA, 75.6 / 12, 3047431-1, KELLY MIRANDA FERNANDES FERREIRA, 74.6 / 13, 3038758-4, MICHELE MATIAS BANDEIRA,

72.3 / 14, 3031080-5, ANTONIA DAIANA COSTA DA SILVA, 71.

SENADOR GUIOMARD

1, 3209816-6, TATIANE CRISTINY DO NASCIMENTO CAVALCANTE,

91.1 / 2, 3119237-5, JONATHAN DE SOUZA BRITO, 85.3 / 3, 3187624-

3, EDUARDO SANTOS DA CONCEIÇÃO, 77.3 / 4, 3036357-9, KATIANNE ALVES BARBOSA, 77 / 5, 3082361-4, PRISCILADOS SANTOS

CHAGAS, 74.9 / 6, 3077166-0, ANDREA FABRICIA VIEIRA DE LIMA,

74.8 / 7, 3021797-6, GUILHERME FERNANDO DE PAULA SILVA, 74.5 /

8, 3015101-1, KAROLAYNE HETTWER, 73.9 / 9, 3057184-2, JEOSAFÁ

CESAR DA COSTA MENEZES, 73.7 / 10, 3053126-3, PÉRICLES MENDONÇA ALEXANDRINO, 72.6.

TARAUACÁ

1, 3034618-1, IGOR DE SOUZA RIBEIRO, 89.1 / 2, 3051692-5, MÔNICA DO VALE RODRIGUES E SILVA, 85.6 / 3, 3029205-7, FELIPE

RODRIGUES REIS, 77.2 / 4, 3049848-1, RISAMALUZ FIGUEIREDO

BIEBERACH, 76.1 / 5, 3000646-0, RAMON MOURA PINHO, 75.9 / 6,

3065496-1, HELLEN MARIA SILVA NERI, 75.8 / 7, 3071954-6, ALINE

GOMES DE OLIVEIRA, 74.9 / 8, 3080683-2, GLORIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA BRAZ, 73.9 / 9, 3081058-1, ALINE DE SOUZA VALE, 72.9.

XAPURI

1, 3014392-1, LISANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS, 88.9 / 2,

3214771-1, VILSON RIBEIRO DA SILVA, 81 / 3, 3073970-6, JULIAN ALVES DA CRUZ, 70.8 / 4, 3062140-9, GLENDA LEAL DE ARAÚJO, 70.6

/ 5, 3215624-4, LEIDA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE, 67.8 / 6,

3047043-7, DANIELLI OLIVEIRA DE CARVALHO, 65.4.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

RIO BRANCO

1, 3076129-2, GABRIEL DE ALMEIDA JUSTO, 91.6 / 2, 3016818-9, EDER

SILVA DOS SANTOS JÚNIOR, 88.9 / 3, 3004672-1, HAGY RAILENNO

ARAÚJO DA SILVA, 88.3 / 4, 3062572-1, FLÁVIO XAVIER DE OLIVEIRA,

86.3 / 5, 3043611-6, JOANA SABRINA NASCIMENTO LIMA, 85.5.

ENGENHEIRO ELETRÔNICO

RIO BRANCO

1, 3036960-9, ELIAS COSTA FELIPE, 94.4 / 2, 3023338-1, RENATO

MARANHÃO DA SILVA, 90.8 / 3, 3015965-6, WILLIAMS FERNANDES

FONTINELE, 76.6 / 4, 3023938-2, LEIS GOMES DOS SANTOS, 73.3

/ 5, 3005714-3, SAMUEL FERREIRA DE SOUZA, 69.2 / 6, 3043724-4,

MARCÍLIO MARQUES DE MORAES (PCD), 66.4.

ENGENHEIRO SANITARISTA

RIO BRANCO

1, 3000115-7, YVES DIAS BRITO, 85.4 / 2, 3107915-5, WILMA FURTADO NOGUEIRA, 82.7 / 3, 3125083-1, METU ZALEM DE SOUZA COSTA, 81.3 / 4, 3063547-2, NEIMA PEREIRA MARQUES, 77.2.

FARMACÊUTICO

ACRELÂNDIA

1, 3009948-1, AMARILDO ALVES NOGUEIRA, 73.

ASSIS BRASIL

1, 3064936-3, MAISA SILVA FARIAS, 73.1 / 2, 3167431-1, MACILEIA

DE OLIVEIRA ARRUDA CORDEIRO, 67.5.

BRASILÉIA

1, 3082270-1, JAKELINE SALDANHA CASTILHOS, 73.7 / 2, 3019989-

2, MÁRIO MAURICIO DA SILVA PARO, 72.9 / 3, 3107995-4, PATRISSIA

PINHEIRO BARBOSA PEREIRA DE SOUZA, 72.1 / 4, 3044499-1, EVANILCE DA SILVA TEIXEIRA, 69.9.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3009325-1, JOYCE BARROSO AQUINO, 83.7 / 2, 3072564-9, EDIVALDO FERREIRA DA COSTA, 71.1 / 3, 3213096-8, RAMILA FERREIRA AMOEDO, 68.7 / 4, 3061735-1, ANA ISABELA MELO LIMA, 67.6 / 5, 3208270-1,

MIRLA SILVA DO VALE, 67.3 / 6, 3077185-3, SANGILLA ABREU SOUZA,

65.7 / 7, 3059943-1, LUIZ AMÉRICO LIMA DA SILVA FIGUEIREDO, 65.2 /

8, 3041254-0, NATÁLIO JOSÉ DOS SANTOS GUIMARÃES JUNIOR, 64.6

/ 9, 3045940-1, ANTONIO ATAIDE BORBA, 62.5.

FEIJÓ

1, 3046046-4, EDILSON MARIANO DA SILVA, 69.1.

MÂNCIO LIMA

1, 3118963-3, JANAÍNA COSTA MEIRELES, 74.8.

MANOEL URBANO

1, 3217415-4, BRUNA ARAÚJO GOMES, 99 / 2, 3032009-2, JOSE VALDEZ FILHO, 66.4.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3039030-6, LEINER PEREIRA DA COSTA, 76.2 / 2, 3001496-4, JORDANA SILVA DA COSTA, 71.1 / 3, 3017648-6, PAULO SERGIO DE SA

COSTA, 67.3 / 4, 3076650-9, WILLIAN SOUZA DA SILVA, 67.2.

RIO BRANCO

1, 3004028-2, JOÃO MARCEL PORTO ALVES, 93.7 / 2, 3019305-7,

WALKIRIA BRENDA DE SOUSA BEZERRA, 93.4 / 3, 3011421-4, ERASMO BARBOSA FREIRE, 92.6 / 4, 3054858-1, ELAYNE CRISTINA LOPES

IOP, 91.8 / 5, 3076819-4, HUGO PEREIRA PRATES, 91.2 / 6, 3022977-0,

KARINI FERNANDES DE CRISTO, 87.2 / 7, 3073857-1, JEFFERSON

EMANUEL DIOGO DA SILVA, 86.4 / 8, 3019621-1, KAROLINA DA COS-

TA SABINO, 85.6 / 9, 3028713-8, FABIO GUILHERME MESQUITA LIMA,

84.6 / 10, 3022729-1, NICOLAS GRANZA BARBOSA, 84.1 / 11, 3026793-

0, EDIMON SARQUIS JEREISSATI FILHO, 81.8 / 12, 3000448-0, RAYSSA CRISTINA FURTADO DE MEDEIROS, 79.3 / 13, 3020099-4, JANAYSE DE LIMA MARQUES LIRA, 78.7 / 14, 3000153-4, PABLO ARAUJO

MARQUES, 77.4 / 15, 3078559-5, MARIA CAROLINA PIRES MENDES,

77.3 / 16, 3079691-8, CAETANO CARLONI CAMARGO, 75.1.

SENADOR GUIOMARD

1, 3001178-3, ROMEU CORDEIRO BARBOSA NETO, 83 / 2, 3053730-

7, MARTA GERUZA SULPRINO DA COSTA, 68.8 / 3, 3069369-1, FERNANDA BARRETO OLIVEIRA SANTOS, 63.7.

TARAUACÁ

1, 3060321-5, LUIZ FELIPE CARNEIRO DE FARIAS, 76.8 / 2, 3063249-

9, BRENDA DA SILVA TEIXEIRA (PCD), 74.1.

FISIOTERAPEUTA

BRASILÉIA

1, 3021892-1, NATALY GABRIELLY MERCADO COSTA, 79.8 / 2,

3007672-1, CAROLINE STEFANI DAMAZIO, 78.5 / 3, 3001852-0,

SUELI DAS GRAÇAS BATISTA DOS SANTOS, 76.8 / 4, 3113698-3,

TASSO MAGALHÃES RIBEIRO, 76.4 / 5, 3034121-1, CARINE FRANÇA CUNHA, 74.1 / 6, 3045848-7, ALCINARIA NOGUEIRA DA SILVA,

70.2 / 7, 3080327-4, JERCINEIDE ESTEVAM RIBEIRO LOPES, 70 / 8,

3042455-4, SARAH CINDY PEREIRA MARQUES, 68.4 / 9, 3111415-9,

THAIS CRISTINA FARIA E SILVA, 66.7 / 10, 3218134-1, JANAINA SILVA DE OLIVEIRA, 64.7.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3068950-3, JESSICA DO AMARAL RODRIGUES, 97.1 / 2, 3060900-

6, CAROLINE DE SÁ VILAÇO, 88.9 / 3, 3016485-9, LUANA VIANA

FREIRE, 88.3 / 4, 3026430-6, THIAGO CORDEIRO DANTAS, 85.4 /

5, 3046003-9, CANDIDO FERREIRA RODRIGUES NETO, 79 / 6,

3011584-1, HERICSON FARIAS FIDELIS DA SILVA, 78.8 / 7, 3070096-

1, DANNIELLY MEDEIROS DE MENDONÇA COSTA, 77.1 / 8, 3064317-

8, JULIANA DE ALMEIDA SILVA, 76.9 / 9, 3045793-3, THAIS TAVARES

RODRIGUES, 75.6 / 10, 3057110-2, NURIA REGINA SALES MESCIAS,

74.9 / 11, 3009945-0, JANICE DE MOURA LOPES SILVA, 73.4 / 12,

3025126-0, MÁRCIA REGINA MELO CONDE, 72.8 / 13, 3006767-6, ALDERLANIA LIMA DE MENEZES, 71.6 / 14, 3069205-1, ALESSANDRO

DOS SANTOS BRITO, 69.2.

RIO BRANCO

1, 3042502-9, HEBER AUGUSTO ROMERO FRANÇA, 103 / 2,

3057649-4, CINTHYA KELLY BASTOS FREIRE NOGUEIRA, 99.8 / 3,

3111113-1, URSULA MENDONÇA PRADO, 97.9 / 4, 3007644-8, ALESSANDRA DOS SANTOS DE SANTANA, 95.5 / 5, 3020084-2, MARIA DA

CONCEIÇÃO SILVA DA SILVA, 95.4 / 6, 3039439-3, CHELIANE DEODATO RODRIGUES, 92.2 / 7, 3031595-5, RYVANA GRIECO MOREIRA,

91.7 / 8, 3059493-1, CLARISSA CARDOSO RIBEIRO RAMOS, 91.3 /

9, 3062303-2, THAIS BLAYA LEITE GREGOLIS, 91.1 / 10, 3047981-

7, ALINE DA CONCEIÇÃO GOMES, 90.8 / 11, 3027518-5, DOUGLAS

CONTINI SMIELEWSKI, 90.4 / 12, 3112424-2, QUÉRULEN BRÁZ DE

FREITAS, 90.3 / 13, 3054022-9, MARCELLA LIRA FRANÇA, 90.1 / 14,

3002387-4, MARCOS JÔNATAS FERNANDES LIMA DE MELO, 89.4 /

15, 3028966-4, ANTONIO AMADEUS SOUZA DE FARIAS, 89.2 / 16,

3015751-1, JACKELINE CAVALCANTE LIMA, 89 / 17, 3060992-6,

KLETEY MENDES DA SILVA, 88.8 / 18, 3082061-3, MARIA KEILA DA

COSTA SILVA, 88.2 / 19, 3070222-9, ANTONIO ROBERTO HESSEL

JUNIOR, 88.2 / 20, 3015595-2, ARYANE MEAZZA, 87.8 / 21, 3014822-

3, RAQUEL SANTANA DA SILVA, 86.4 / 22, 3074776-4, SOLY GUEDES DE OLIVEIRA, 86.2 / 23, 3043224-6, JOSÉ GABRIEL DE SOUZA

MESQUITA, 86.1 / 24, 3000101-9, MAURIEN MURIELLE BARBOSA

MENDONÇA, 86 / 25, 3081373-1, MICHELLE DE PAIVA FRAUZINO

PEREIRA, 85.5 / 26, 3003421-8, DIENIOS TEIXEIRA DA SILVA, 84.4

/ 27, 3009542-4, ALESON SOUZA DA CUNHA, 84.2 / 28, 3075187-3,

ADRIANA SANCHES DE MENEZES BONNER, 83.9 / 29, 3015173-3,

DIENY CORREA DE BARROS, 82.8 / 30, 3003425-2, KÉZIA DE SOUZA DERZE, 82.8 / 31, 3012485-4, LUARA MIRELLA BITENCOURT

BARBANTE, 82.8 / 32, 3037265-5, NATANAEL GUIMARÃES RIBEIRO,

82.6 / 33, 3006757-2, FABIANA SOUZA DA SILVA, 82.6 / 34, 3032681-

4, PATRICIA CARNEIRO FONTINELES ALVES, 81.8 / 35, 3035871-9,

MATHEUS MENDES FERRAZ, 81.3 / 36, 3033014-1, DHAMACYNHO

CÉSAR DE LIMA PERES, 81.2 / 37, 3004782-8, LEIA SILVA DE SOUZA, 81.2 / 38, 3015294-8, LUAN RAMON VIEIRA RODRIGUES, 81.1 /

39, 3054040-9, GABRIEL BEZERRA DE SOUZA, 80.9 / 40, 3035345-

4, JARDELLY LUISA VIEIRA DA COSTA, 80.3 / 41, 3107025-6, JOSÉ

TIAGO BRITO DE OLIVEIRA, 80.1 / 42, 3028025-3, ELAINE CRISTINA LOPES PEREIRA, 79.6 / 43, 3110129-2, JANEIDE PEREIRA LOPES, 79.5 / 44, 3079742-7, JOSINEIDE SERRA MOTA DE SOUSA, 79

/ 45, 3038655-0, LEYDI VANESSA CABALLERO SECLEN, 78.8 / 46,

3073636-2, JOSCLEILDO PEREIRA FERREIRA, 78.6 / 47, 3064089-

0, FERNANDA GLEICIANE SILVA BASIL LIMA, 78.1 / 48, 3027013-9,

PAULO RICARDO DE SOUZA PINHEIRO, 77.8 / 49, 3081642-8, INGRID SOARES DE ARAUJO, 77.6.

FONOAUDIÓLOGO

RIO BRANCO

1, 3077887-6, YARA MARTINS GURGEL, 94.1 / 2, 3033184-1, DANIELE SANTOS DE MELO SOUZA, 85.4 / 3, 3008513-3, NATANA SOUZA

DA SILVA, 84.4 / 4, 3002393-3, JOSE NEVES GALVAO NETO, 78.7 / 5,

3008599-4, VITÓRIA SOUZA DE BARROS, 77.8.

GESTOR EM SAÚDE COLETIVA

CRUZEIRO DO SUL

1, 3110475-7, FRANCIELLY MASCARENHAS DO NASCIMENTO, 71.1

/ 2, 3114787-3, ELIANA SABRINA DE SOUZA BARBOSA, 69.3.

RIO BRANCO

1, 3108235-1, JADISON DE SOUZA DAVILA, 80.8 / 2, 3203131-8, LUCIANA PEREIRA DE SOUZA, 76.4 / 3, 3119693-7, ALZIRA SILVA DE LIMA,

72.5 / 4, 3109921-1, CAROLINE GRAÇA PARENTE, 70.6 / 5, 3106452-7,

JANAIRA INGLYD SOUZA SILVA, 70.5 / 6, 3118841-5, FRANCISCA DAS

CHAGAS BATISTA DA SILVA, 70.2 / 7, 3112841-3, JHENIFER SANTOS

PATROCINIO, 69.6 / 8, 3177043-1, MATEUS DOS SANTOS FERNANDES, 69.2 / 9, 3111423-5, MARIA ADRIANA DA SILVA MELO, 68.9 / 10,

3108527-5, SILVIO HENRIQUE LOPES DE MOURA, 66.9.

MÉDICO

ACRELÂNDIA

1, 3015815-4, ROGER LAFONTAINE MESQUITA TABORDA, 81.4 / 2,

3059490-0, FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO JUNIOR, 68 / 3,

3077579-9, RAPHAEL LEMOS DA SILVA ARAUJO, 67.3 / 4, 3007860-8,

PÂMILA KÁTIA SOUZA BARBOSA, 65.9 / 5, 3045982-3, MARX MACIEL PENA, 65.9 / 6, 3054323-3, ARTHUR DA SILVA DIAS, 65.8 / 7,

3002701-8, JOHNNY WILSON PINO HURTADO, 63.

ASSIS BRASIL

1, 3068577-1, ILANY KAROLINE MOURA DOS SANTOS, 67.2.

BRASILÉIA

1, 3007124-2, ECILA ROBERTA CARMO DE SOUZA NUNES, 81 / 2,

3016546-1, RAYANY SABATOVITCH LIMA, 73.8 / 3, 3058631-5, FRANCISCO DE CASTRO NOGUEIRA, 70.7 / 4, 3013347-7, ERIKS JÚNIOR

ALMEIDA DE MELO, 68.6 / 5, 3077196-1, VERÔNICA COIMBRA MARTINS, 67.1 / 6, 3057801-8, YAÍNA HARYANA MONTEFUSCO SANTANA, 66.1 / 7, 3021086-3, ROMARIO ALVES DE SOUSA, 63.5.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3081134-3, JOÃO MARCOS EZAQUIEL NASCIMENTO, 77.1 / 2,

3081297-0, AIDA ANA TORRES VILLALON, 75.4 / 3, 3065992-4, IZABELLA NOCCHI BRITO, 75.2 / 4, 3069903-0, LUCAS CARVALHO DANTAS, 74.8 / 5, 3027647-6, ELIZ STEPHANY MOREIRA HERCULANO, 74.1

/ 6, 3077845-4, ALINE MOREIRA DINIZ, 73.8 / 7, 3063636-9, CÁSSIA ANGÉLICA LIMA DE CARVALHO, 70.1 / 8, 3131389-2, PEDRO ABREU DE

SOUZA FILHO, 68.6 / 9, 3038144-4, ANA PAULA PONCE MEDEIROS,

66.9 / 10, 3027596-7, FRANCISCO PAULO DE LIMA NETO, 66.2 / 11,

3025082-3, GLAUCO MARTINS DA SILVA, 66.1 / 12, 3047501-3, MARCELA SILVA GONÇALVES, 64 / 13, 3028554-9, LIDIA MARA DA COSTA

MARTINS, 63.2 / 14, 3067755-1, MICHEL AGUIAR DE LIMA, 61.7.

FEIJÓ

1, 3036087-9, GÊNESIS GAMA FERREIRA, 65.5.

JORDÃO

1, 3001292-2, YOSDEL HERNANDEZ RIVERO, 64.3.

MÂNCIO LIMA

1, 3025555-1, WKLYNGER OLIVEIRA PINHEIRO, 63.8 / 2, 3023079-8,

JULIANNE AMARAL DA SILVA, 63.

MANOEL URBANO

1, 3043623-7, ABRAÃO LIMA VELOZO, 67.3 / 2, 3074378-7, SILMA

GOMES VIANA, 65.1.

MARECHAL THAUMATURGO

1, 3030047-2, ANTONIO RAIMUNDO LIBANIO ALEMÃO JUNIOR, 65.5.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3073833-9, MÁRCIO FELIPE BESSA MAIA, 67.9.

PORTO WALTER

1, 3211026-5, LÍVIA SILVA DO NASCIMENTO, 80.8.

RIO BRANCO

1, 3064527-9, CRYSDIAN JANKE FARIAS, 88.8 / 2, 3210972-8, ANNA

GABRIELA DOS SANTOS SOUZA, 86.4 / 3, 3013910-2, ATHOS MUNIZ

BRAÑA, 81.3 / 4, 3058920-9, LESSANDRO DE ALENCAR BARBOSA

GOMES, 80.3 / 5, 3011229-6, MATHEUS OLIVEIRA BRASIL COELHO,

79.9 / 6, 3011181-5, NILDO RUIZ BESSA JUNIOR, 78.9 / 7, 3207207-

7, LUCAS SAMUEL ARAÚJO DA COSTA, 76 / 8, 3042069-8, TONIEL

ALVES DE SOUZA, 75.9 / 9, 3002894-5, ANDRE DOUGLAS MARINHO

DA SILVA, 75.4 / 10, 3077102-3, IBRAHIM DE SOUZA KASSEM, 74.7

/ 11, 3059390-6, JAONAYLY FARIAS DA SILVA, 74.4 / 12, 3001132-7,

LYRIS SHANAZE DE OLIVEIRA MELO, 74.1 / 13, 3014530-9, GUSTAVO ATHAUAN DA SILVA MARTINS, 74 / 14, 3031312-8, DÂMARYS

NERI DIAS BIAZI, 73.8 / 15, 3060125-2, LUCAS OLIVEIRA RIBEIRO,

73.6 / 16, 3061602-6, RAFAEL AUGUSTO DA ROCHA ROSA, 73.2 / 17,

3036167-5, SIMONE BRAGA DE FARIAS, 73 / 18, 3029580-9, LUCAS

GERALDINI COELHO, 73 / 19, 3123097-1, JÉSSICA MOREIRA DINIZ,

72.8 / 20, 3065197-3, MELQUIOR BRUNNO MATEUS DE MATOS, 71.6

/ 21, 3015443-3, DANIELLY ANDRESSA SILVA, 71.3 / 22, 3006721-0,

DARCIELE SILVA DE ALMEIDA, 70.8 / 23, 3056626-2, PATRÍCIA VASCONCELOS HERCULANO, 70.5 / 24, 3068491-3, ROMULO GIOIA

SANTOS JUNIOR, 70.2 / 25, 3062498-7, MARIA PÂMELA RIBEIRO

HASHIMOTO, 70.2 / 26, 3045594-0, RODRIGO QUEIROZ MORAIS,

70.2 / 27, 3216598-4, JOSE HASSEM HALL NETO, 70 / 28, 3049150-1,

LEVI DA SILVA OLIVEIRA, 70 / 29, 3059967-2, CAROLINA PINHO DE

ASSIS PEREIRA ROQUE, 69.8 / 30, 3006673-1, SUZIANY DANTAS DA

SILVA EVANGELISTA DE LIMA, 69.8 / 31, 3061983-0, MARIA ALICE

LIMA SILVA, 69.7 / 32, 3028178-6, LUIZA MAGALHÃES ZAMITH, 69.4

/ 33, 3106475-5, MIRNA KARINE DE BRITO MELO ESCÓRCIO, 69.4 /

34, 3003623-2, ARY RODRIGUES TURCHETO, 69.3 / 35, 3045394-2,

RENER LUCIANA DE OLIVEIRA MAIA, 69 / 36, 3064195-2, LUCIANA

BARBOZA DE CARVALHO NERY, 69 / 37, 3073084-1, AILENA BRAGA

SOUSA, 68.8 / 38, 3217936-3, THAIZA DA SILVA FERNANDES AMORIM, 68.6 / 39, 3046192-1, LORHANE KARINE MENDES BARROS,

68.5 / 40, 3106350-6, ALEXANDER HIGUCHI, 68.5 / 41, 3064474-2,

SAULO SILVA JUCÁ, 68.4 / 42, 3076180-1, CARLOS AUGUSTO ALVES VIEIRA OASKES, 68.4 / 43, 3068400-7, LAERTE AGUIAR RODRIGUES, 68.4 / 44, 3076570-2, PABLO RUAN ANDRADE DE SOUZA,

68.2 / 45, 3079827-1, HIGNES SENA CORDEIRO FILGUEIRAS, 67.7 /

46, 3038533-1, JOQUEBEDY DA SILVA CASTRO, 67.6 / 47, 3033662-

4, ADRIANA KARIM DE ARAÚJO NOGUEIRA, 67.6 / 48, 3128867-8,

SIGLIANE OLIVEIRA DE MOURA, 67.6 / 49, 3033796-3, MARIANA

FONTENELE ALEXANDRINO, 67.6 / 50, 3215985-1, ANDRÉ SMAYLLE

MOTA DOS REIS, 67.6 / 51, 3126756-0, NIAGO SILVA RIGO, 66.6 / 52,

3034711-0, SUYANNE MAPPES COSTA, 66.4 / 53, 3064093-1, IGOR

CASTRO MENDES LEÃO, 66.4 / 54, 3038798-9, GEANE MARIA DA

SILVA PEREIRA MENESES, 66.1 / 55, 3070130-1, SAULO RAMIREZ

NOGUEIRA, 66.1 / 56, 3118985-8, DÉBORA AURISETE DE MEDEIROS GAMA, 65.9 / 57, 3037730-4, MARLENE CAMPOS DOS REIS

DE NOGUEIRA, 65.7 / 58, 3022020-3, NATALIA SELVATICI DOS SANTOS, 65.2 / 59, 3031690-1, JOÃO VICTOR DA SILVA BARBOSA, 65.1

/ 60, 3059676-1, JOSE VICTOR DOS SANTOS MACHADO, 65 / 61,

3024048-7, LUÍS FILIPE LINS DAVILA, 64.8 / 62, 3067289-8, THIAGO

SOUSA SILVA, 64.7 / 63, 3079029-0, ANDRESSA MOREIRA BARROS,

64.1 / 64, 3031831-0, KAREN CRISTINA VIEIRA VERÇOZA, 64.1 / 65,

3035852-5, ALAYANE EDUARDO FIGUEIRA, 63.8 / 66, 3032811-6,

GLEICIANY ARAÚJO DE MIRANDA (PCD), 63.2 / 67, 3079847-9, GEORGE PEDROSO DE OLIVEIRA, 62.8.

RODRIGUES ALVES

1, 3004254-6, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUZA, 72.3 / 2,

3079121-4, ERNENILSON SILVA ZUMBA, 70.4 / 3, 3053109-7, JAMES

HAMILTON MARANHÃO DIAS, 68.8.

SENA MADUREIRA

1, 3044663-5, BRENNO MOURA DE BRITO, 69.7 / 2, 3053940-8, FLÁVIO RENATO MARQUES, 66.7.

SENADOR GUIOMARD

1, 3014654-4, JOÃO ANSELMO MAIA RIBEIRO, 62.9.

TARAUACÁ

1, 3079649-9, JOÃO PEDRO BATISTA COUTINHO, 72.9.

XAPURI

1, 3021478-1, LUCIMAR DE AQUINO MACHADO, 74 / 2, 3077566-4,

GRASIELE NOVAIS ANTUNES, 71.9 / 3, 3081554-5, VANDO COIMBRA MARTINS, 69 / 4, 3070340-2, LUANA ALVES DE MELO, 63.9.

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA

BRASILÉIA

1, 3107508-8, JACKSON RAMON OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA, 89.5.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3123064-0, VICTOR CESAR ALMEIDA DE LUCENA, 67.7.

RIO BRANCO

1, 3072920-4, ALENE CUNHA DO NASCIMENTO, 82.5 / 2, 3042705-

7, MURILO DIAS QUEIROZ, 80.2 / 3, 3018395-6, NEY FERREIRA DE

SOUZA FILHO, 76.3 / 4, 3043931-4, FRANCISCO LOPES FREIRE

NETO, 74.4 / 5, 3072422-3, GEORGE RICARDO MORAIS ALMEIDA,

71.3 / 6, 3021562-0, CAROLINA VIDAL CALID, 70 / 7, 3181664-6, MAX

WENDEL PAES SOUZA, 68.7 / 8, 3068991-1, JOSE JOHANSON COSTA MOREIRA, 65.3.

MÉDICO CARDIOLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3004929-9, AUGUSTO FERREIRA CORREIA, 93.4 / 2, 3015730-0,

JORGE VICTOR CARVALHO FREIRE, 89.7 / 3, 3038783-7, ANDREIA

BARROS PINHEIRO, 81.1 / 4, 3002089-1, IGOR HENRIQUE DAVILA,

80.3 / 5, 3071863-2, GUSTAVO DUARTE ALVES, 78.5 / 6, 3217287-0,

RODRIGO GONCALVES DE AZEVEDO, 72.8.

MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO

RIO BRANCO

1, 3042215-2, MARIO JORGE FERREIRA DA SILVA, 78.5.

MÉDICO CIRURGIÃO GASTROENTEROLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3074966-8, ALOYSIO IKARO MARTINS COELHO COSTA, 81.2.

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

CRUZEIRO DO SUL

1, 3043445-4, OZIANNDENY FERREIRA CÂMARA, 73.9.

RIO BRANCO

1, 3044516-4, ODILON RODRIGUES SANTIAGO JUNIOR, 91.4 / 2,

3010889-6, THALLES RAPHAEL FERNANDES CHASSAGNEZ, 90 /

3, 3043609-1, ANA CAROLINA SA DE SOUZA CARVALHO, 81.4 / 4,

3072306-7, PABLO RUAN DE MACEDO MONTEIRO, 81 / 5, 3079237-

3, HALYNA STEPHANE MACHADO DE MELO, 75.7 / 6, 3051720-6,

MARCUS CANAL BRAGA, 73.8 / 7, 3060677-6, FLÁVIA LIMA GUIMARÃES, 73.6 / 8, 3036188-6, EVERSON DE FREITAS DA SILVA, 67 / 9,

3059348-7, JEFFERSON SCHMOOR SALES, 65.2.

SENADOR GUIOMARD

1, 3047153-4, LUKAS VIEIRA DE LIMA, 78.1.

TARAUACÁ

1, 3024991-2, ERISSON DE JESUS CAVALCANTE, 71.8.

MÉDICO CIRURGIÃO ONCOLÓGICO

RIO BRANCO

1, 3077288-8, IGOR FECURY LIMA, 82 / 2, 3077319-0, DAVID RICARDO LIMA CARNEIRO, 67.4.

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO

RIO BRANCO

1, 3045086-5, ALLAN GOMES DE OLIVEIRA QUEIROGA, 94.1 / 2,

3082115-3, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA QUEIROGA, 92.7 / 3,

3037509-9, GUIDO WAGNER VILHAMOR JÚNIOR, 71.

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR E PERIFÉRICO

RIO BRANCO

1, 3005916-8, VINICIUS BRASIL CORREA DA CUNHA, 92.4 / 2,

3033738-9, DANIEL BARRETO GOMES, 77.4 / 3, 3163843-2, JOSÉ

AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA FILHO, 65.7.

MÉDICO CLÍNICA MÉDICA

RIO BRANCO

1, 3042805-1, VICTOR MATHEUS DE SOUZA COSTA, 81.2 / 2,

3054166-1, HORTENCIA RAFAELY PRATES LEITE, 74.3 / 3, 3043394-

5, MARCELO MEDEIROS BARROS, 73.6 / 4, 3009956-7, LEONARDO

MAGALHÃES BRANA, 72.4 / 5, 3057176-6, ANDRÉ ALVES CAMELO,

72.1 / 6, 3012839-5, TIAGO SILVA NASCIMENTO, 71.1 / 7, 3009883-3,

SOPHIA TROVÃO DE CARVALHO, 71.

MÉDICO DERMATOLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3066318-9, ANA PAULA COELHO ROCHA, 101.8 / 2, 3045387-0, LARYSSA CAROLINE DOS REIS SILVA, 80.9 / 3, 3111209-2, FERNANDA

SOARES DE ANDRADE, 63.3.

MÉDICO DO TRABALHO

RIO BRANCO

1, 3005524-0, RENAN NUNES DA SILVA, 89.1 / 2, 3001938-8, ANDRÉ

LUIZ RODRIGUES DE CAMARGO, 87.1 / 3, 3054889-5, LAURO JULIAO DE SOUZA NETO, 79.6 / 4, 3032764-1, RAÍ SILVA GOMES, 76.3 /

5, 3005577-9, IDELBRANDO DA ROCHA MENEZES JUNIOR, 70.1 / 6,

3060244-0, ANTONIO LISBOA CARNEIRO BRAGA, 66.

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3045097-2, CHRISTIAN ROBERTO RODRIGUES LOPES JUNIOR, 86.1.

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3028225-1, RAISA FRANÇA RIBEIRO, 92.9 / 2, 3045384-9, RICARDO ABRAHÃO BARBOSA, 87.4 / 3, 3120378-8, THAYANE VIDON ROCHA PEREIRA, 81.4.

MÉDICO HEMATOLOGISTA E HEMOTERAPEUTA

RIO BRANCO

1, 3077475-1, ANDRE DAVID MARQUES ALEXANDRE, 103.7.

MÉDICO INFECTOLOGISTA

BRASILÉIA

1, 3041150-1, MARYSON DA SILVA RIBEIRO, 77.

MÉDICO MASTOLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3009539-6, LAURA CHRISTINA PEREIRA DIOGENES, 98.4 / 2,

3076805-6, FRANCYLLENE ACASSIA DALACOSTA, 77.6 / 3, 3044013-

5, DAVID ANDERSON BANDEIRA DA SILVA, 67.4.

MÉDICO NEFROLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3080512-0, FRANK SILVEIRA DE SOUSA, 72.7 / 2, 3042736-1, IANNA

LIMA SIMÃO, 71.1 / 3, 3072889-5, GABRIELA DOS SANTOS LAZZARE,

67.7 / 4, 3118647-0, SAULO ROBERTO MARTINS BEIRUTH, 64.7.

MÉDICO NEONATOLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3061620-6, CHARLENE CRISTINE RODRIGUES MENEZES, 71.6

/ 2, 3035531-3, PEDRO ANTONIO DE SOUZA KREDENS, 68 / 3,

3010659-8, JANISON BEZERRA DOS SANTOS, 67.7.

MÉDICO NEUROCIRURGIÃO

RIO BRANCO

1, 3066541-1, ALEX AÉCIO DE SOUSA, 78.8 / 2, 3077275-3, HERISON

HARRIDER SILVA VAZ, 75.8 / 3, 3011112-3, TAMMY SABOIA DE OLIVEIRA, 73.5 / 4, 3040394-4, JUAN JOSÉ HINOJOSA DORADO, 64.4.

MÉDICO NEUROPEDIATRA

RIO BRANCO

1, 3064991-7, LARISSA MARIA DE VITO PIMENTA, 98.6.

MÉDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA

BRASILÉIA

1, 3033185-4, ANDRESSA JAMILY KADOR ROLIM, 67.7.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3006617-4, KARINA ELIVIA GARCIA CASTILLO, 73.6 / 2, 3019775-7,

BILLY RODRIGUES BARBOSA, 72.8.

RIO BRANCO

1, 3033339-8, KAROLYNE CORREA LINS, 89.2 / 2, 3001284-6, RADSON ALMEIDA DE ARAÚJO, 86.7 / 3, 3038108-4, FERNANDA CRISTINE DE MELO BARDI, 84.6 / 4, 3014857-2, JAUANE VILELA SANTOS GONÇALVES MATOS, 82.4 / 5, 3016728-9, MARIA JULIA DOS

SANTOS NUNEZ, 81.1 / 6, 3010877-5, STEPHANIE STANGER, 79.6 /

7, 3017050-9, GRACE MONICA ALVIM COELHO, 77.8 / 8, 3065734-2,

KASSIA KRISHNA SEVERINO DO VALLE, 76 / 9, 3001607-2, ANTÔNIA LEILA MATOS DO NASCIMENTO, 72.7 / 10, 3004176-7, SILVIA

HELLEN VINHA BARBOSA, 71.8 / 11, 3007120-8, OSCAR ENRIQUE

CARRERA REVILLA, 71.5 / 12, 3037843-2, THAÍS JARDIM TEODORO

BRANCO, 70.4 / 13, 3045325-1, JESSICA RAIRA DAMASCENO DE

LIMA, 70.1 / 14, 3009217-1, EDUARDO DE ALENCAR VIANA E SILVA,

68.7 / 15, 3058657-4, ALVARO FELIX POZO VARGAS, 66.6.

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

CRUZEIRO DO SUL

1, 3026455-1, PAULA GUIMARÃES CAMELI, 80.5 / 2, 3033371-3, ERNANI MARQUES BORGES, 75.4.

RIO BRANCO

1, 3066883-4, MARCELA ALVES MORAIS VANAZZI, 103 / 2, 3038188-

3, ISABEL BRAGA PAIVA, 101.9 / 3, 3065534-5, CÁSSIO BRAGA E

BRAGA, 91.5 / 4, 3025475-5, FRANCISCO RENIZIO MELO SARAIVA

FILHO, 87.5 / 5, 3067692-1, ARIELI FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS, 85.8 / 6, 3019172-4, YADIRA SOTOLONGO CASTRESANA, 84.5

/ 7, 3071744-5, NAUARA NAISSA DUARTE SILVA, 84.5 / 8, 3011880-7,

TALISSA DE SOUZA FELTRINI, 83.8 / 9, 3120382-0, CAIO FELIPE CAMILO IBIAPINO, 79.8 / 10, 3077859-2, WILBERT EDWIN GONZALES

CASTILLO, 79.4 / 11, 3017506-1, SARA GUIMARAES BELO, 76.2 / 12,

3017386-2, RENAN DE CASTRO MENEZES, 71.9.

MÉDICO ONCOLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3071996-8, RAFAEL DE CARVALHO TEIXEIRA, 82.9 / 2, 3000908-3,

LYVIA RODRIGUES DA SILVA BESSA, 74.2.

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

BRASILÉIA

1, 3076061-4, MARCO ANTONIO MENEZES PIMENTA, 80.7.

RIO BRANCO

1, 3032612-2, POTHYRA CAMPOS PASCOAL, 72.7 / 2, 3062242-0,

MARCONDE DE OLIVEIRA E SILVA, 71.9 / 3, 3051266-4, RAFAEL TEIXEIRA PINTO, 70.9 / 4, 3079380-0, WESLEY HOFFMANN SANTOS DA

SILVA, 67.6 / 5, 3218020-9, ITAO MAIA VIEIRA, 67.3.

MÉDICO PATOLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3082418-5, BENNETT BARROSO DE CARVALHO, 77.6 / 2, 3022968-

0, LARYSSA COSTA DE QUEIROZ, 72.7 / 3, 3061583-5, ÍTALO BARBOSA FIGUEIREDO, 71.7.

MÉDICO PEDIATRA

CRUZEIRO DO SUL

1, 3046068-9, RONDNEY CRISTIANO DA SILVA BRITO, 66.4.

RIO BRANCO

1, 3040750-0, GIOVANA PALUDO, 100.2 / 2, 3070964-6, CAROLINA

OLIVEIRA DE CARVALHO HENRIQUES, 88.3 / 3, 3076303-1, LUANA MARIA NUNES DOS SANTOS TEIXEIRA, 87.9 / 4, 3003454-0,

PRISCYLA GARCIA LIMA SOUZA CARVALHO, 87.3 / 5, 3200197-1,

SOFIA GOERSCH ANDRADE ARAGÃO, 85.9 / 6, 3040762-1, IZABELLI LIMA PINTO, 85.7 / 7, 3076952-7, NILDO VILA DE ARAUJO

JUNIOR, 85.7 / 8, 3020755-1, KARINA ARCELA COSTA FREIRE, 84.3

/ 9, 3043488-0, JULLYANA LOPES BONFIM, 82.9 / 10, 3069658-5, SAMILLE APOENNA CARVALHO MUNIZ, 79.1 / 11, 3037007-3, ENDISON

ONOFRE DE SOUZA, 77.8 / 12, 3028090-1, KATYUSCIA ACLI DE

BARROS, 77 / 13, 3118591-2, ILMA PEREIRA DOS SANTOS, 75.7 / 14,

3044068-1, CASSIA RIBEIRO DO VALLE, 75 / 15, 3034436-4, LARISSA

MEZERHANE DA SILVA, 75 / 16, 3045691-2, AUXILIADORA VASCONCELOS CORREA DA SILVA, 67.2 / 17, 3187947-2, PAULO VICTOR

CAMPOS DE OLIVEIRA, 66 / 18, 3060308-3, OSORIO DE MOURA

AGUIAR NETO, 65.2.

SENA MADUREIRA

1, 3032936-5, JOSE ANTONIO MEJIA FURLONG, 68.6.

MÉDICO PNEUMOLOGISTA E TISIOLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3009836-6, ISADORA OLIVEIRA MORAIS JORGE, 82.4.

MÉDICO PSIQUIATRA

BRASILÉIA

1, 3060209-3, ISLA BARBOSA LEITE LIMA, 90.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3080809-2, REGINALDO BRANDÃO DOS SANTOS, 87.4.

RIO BRANCO

1, 3048089-7, PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS BRASILEIRO,

101.9 / 2, 3075669-1, CAROLINE PERPETUO FORMIGA PIRES CARVALHO, 98.9 / 3, 3075731-5, RODRIGO DOURADO DE ALMEIDA,

97.7 / 4, 3053045-3, ISMÁLIA OLIVEIRA DA SILVA, 94.2 / 5, 3109443-8,

YASMIN DENE, 92.

MÉDICO RADIOLOGISTA

CRUZEIRO DO SUL

1, 3072451-1, DANILO CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO, 97.1.

RIO BRANCO

1, 3078762-1, ROGERIO HENRIQUES NETTO, 93.4 / 2, 3038820-8,

CARLOS CEZAR SILVESTRE, 91.6 / 3, 3005949-0, FERNANDO GILDER GUTIERREZ REVOLLO, 83.5 / 4, 3040838-5, GIOVANA ORTIZ

DAVILA, 78.2 / 5, 3025319-4, MONALISA FELIX DE MORAES, 73.2 / 6,

3080012-1, LUÍS CARLOS AMARILLA DE MANTILLA, 70.3.

MÉDICO RADIOTERAPEUTA

RIO BRANCO

1, 3049770-0, MELK MENEZES HADAD DE MELO, 87.5 / 2, 3163352-

4, DANIELE QUEIROZ YARZON VALADARES, 86.3.

MÉDICO REUMATOLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3058621-1, TALITA DE OLIVEIRA RIBEIRO, 75.2.

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA

RIO BRANCO

1, 3062787-1, REGIS AUGUSTO HASHIMOTO, 85.9 / 2, 3061928-6,

MARCOS PAULO BOSSETTO NANCI, 83.1 / 3, 3079844-8, MARCIA

ODILIA MARÇAL DE VASCONCELOS, 82.8 / 4, 3018470-4, IRIS DE

LIMA FERRAZ SIQUEIRA, 76.3.

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICO

RIO BRANCO

1, 3060124-9, MILENA DE SÁ DO VALE, 82.2.

MÉDICO UROLOGISTA

RIO BRANCO

1, 3009300-5, DENNIS TOMIO FUJIIKE, 100.1.

MÉDICO VETERINÁRIO

CRUZEIRO DO SUL

1, 3212353-0, JOÃO NÉLSON DOS SANTOS MORAIS NETO, 99.4 / 2,

3131442-6, JAYNE DA SILVA NEGREIROS, 94.3 / 3, 3116072-3, DIEGO

BARROSO MUNIZ, 83.4 / 4, 3108720-7, SHEILANE DA SILVA LIMA,

83.4 / 5, 3112058-3, JOSÉ EVERTON DE SOUZA ARRUDA, 77.4.

RIO BRANCO

1, 3128528-6, VICTOR LUCIANO DE ALBUQUERQUE MATTOS,

92.5 / 2, 3111188-4, JÚLIA DE SOUZA GALDINO, 91.5 / 3, 3212362-

0, NARIANNE FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 89.1 / 4, 3107606-4,

ALFREDO DOS SANTOS PEREIRA, 87.9 / 5, 3116473-1, VANESSA

LIMA DE SOUZA, 87.2 / 6, 3111107-1, IGOR SILVA DE FREITAS,

85.2 / 7, 3217067-5, CAMILA MACHADO NOBRE, 83.3 / 8, 3106623-

7, MAXSIELE VIEIRA DA SILVA, 83.1 / 9, 3107048-4, THAÍS ÁGATA

VEIGA FERREIRA, 80.5.

NUTRICIONISTA

BRASILÉIA

1, 3076766-8, THIAGO FERREIRA PINHEIRO, 98.4 / 2, 3076849-5,

FRANCISCO JORGE DE ARAUJO, 86.4 / 3, 3053437-1, KENNEDY

DE QUEIROZ SILVA, 85.4 / 4, 3075301-0, CAMILA ESTELA DAMAZIO, 85.2 / 5, 3005838-9, BÁRBARA DE ALMEIDA MAFFI, 83.5 / 6,

3075317-5, DAIANE PAULO PONTE, 80.8 / 7, 3079362-0, KELITON

ANDRÉ GOMES FIRMIANO, 77.4 / 8, 3026013-5, SAMAIRA CRISTINA

MENDONÇA MATOS, 76.9 / 9, 3210931-0, MARIA WILIANE MENDES

DE SOUZA, 70.2.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3047373-9, PATRICIA TAÍNE ARAÚJO BATISTA, 95 / 2, 3212326-0, SUZANE VITÓRIA FREITAS MORAIS, 94 / 3, 3062219-4, UILLIAN GALVÃO

LIMA, 92.7 / 4, 3042050-1, NAIANE LIMA SILVA, 86 / 5, 3000583-0, LARISSA PEREIRA DE MOURA, 85.6 / 6, 3018423-7, BRUNA NASCIMENTO

ANDRADE MELO, 82.6 / 7, 3026260-0, DANIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO LINARD, 81.8 / 8, 3000417-5, DAIANE ESTEFANE DE SOUZA

ROCHA, 78 / 9, 3010862-3, NEIVIANE ANDRADE DA SILVA, 77.4 / 10,

3076962-1, AUREA GABRIELLE DE ARAUJO CASTRO, 74.

RIO BRANCO

1, 3056346-9, MARCELLA EVANGELISTA MELO, 99.6 / 2, 3015323-2,

JANIELLY VILELA DOS SANTOS GONÇALVES, 97.6 / 3, 3067408-2,

DANDARA BARAHUNA GUIMARÃES BEZERRA, 97.4 / 4, 3014319-

7, DIEGO GONCALVES DE LIMA, 96.1 / 5, 3020384-3, THALES ANTONIO PINHEIRO SCHERER, 95.6 / 6, 3026439-9, THAMIRIS DE

SOUZA RAMOS, 95.6 / 7, 3034194-8, CELSO GUSTAVO RITTER,

95.2 / 8, 3022884-9, LARISSA DE LIMA ABADIA, 93.4 / 9, 3015803-

3, GUSTAVO DE SOUZA MORAES, 92.9 / 10, 3067090-1, THAYS DA

SILVA NOGUEIRA CHARIFE, 92.4 / 11, 3054202-9, ANDERSON GONCALVES FREITAS, 92.2 / 12, 3010165-9, ANA PAULA PEREIRA DA

CONCEIÇÃO, 92.2 / 13, 3045837-0, SUSIANE ADRINE DE ARAÚJO

SANTIAGO, 91.7 / 14, 3070500-5, GIOVANNA LIMA MIGUEIS, 91.4 /

15, 3063380-4, JÉSSICA DE SOUZA LIMA, 91.3 / 16, 3009203-2, IRLA

MAIARA SILVA MEDEIROS, 90.4 / 17, 3060315-6, LARA MARIA DA

CUNHA ALMEIDA, 90.4 / 18, 3014727-8, CAROLNY IZABEL ARAÚJO

DE FREITAS, 89.6 / 19, 3032998-4, LORRANA OLIVEIRA GADELHA,

89.5 / 20, 3036565-2, CLÁUDIA SENA DE PÁDUA, 89.1 / 21, 3027858-

1, TIAGO FEITOSA DA SILVA, 88.1 / 22, 3021470-2, THAISA CASTELLO BRANCO DANZICOURT, 87.9 / 23, 3016814-4, EMERSON DA

SILVA PAMPLONA JÚNIOR, 87.9 / 24, 3005165-3, EDUARDA ARAÚJO

E SILVA, 87.7 / 25, 3061369-2, GLENDA TOSCANO RODRIGUES, 87.2

/ 26, 3044744-5, ISABELLY SOUZA DA SILVA, 86.7 / 27, 3030228-6,

LAURIANA NABETA CRUZ GOMES, 85.9 / 28, 3106627-1, CLARISSA

DE CASTELA MASTUB, 84.1 / 29, 3178371-0, LAWANNY ONOFRE

SAADI, 82.3 / 30, 3079072-2, AURENTINO NETO DOS SANTOS, 82.3

/ 31, 3061264-1, ALDETE REIS CARVALHO DA COSTA (PCD), 67.1.

PSICÓLOGO

ASSIS BRASIL

1, 3082207-1, IVANETE CUNHA ALVES, 100.3 / 2, 3005133-5, JOHANNA MEURY OLIVEIRA DE FREITAS, 88.1 / 3, 3016782-9, MARIA ANTONIA MENEZES COSTA, 79.5 / 4, 3080398-3, MARIA DO SOCORRO

BATISTA COUTINHO, 73.6 / 5, 3042099-9, MARTHA LEONOR PAREDES RUEDA, 72.7.

BRASILÉIA

1, 3039654-0, MÁRCIA CRISTINA CABRAL DOS REIS, 86.8 / 2,

3077922-0, OZILEIDE OLIVEIRA DE PAIVA, 86.6 / 3, 3006260-2, LILIANA PIEDADE DE OLIVEIRA, 85.5 / 4, 3000387-7, DEANDRISON DE

OLIVEIRA AMARAL, 85.5 / 5, 3055845-0, JANIELE OLGA DANTAS DE

PAZ BARBOSA, 83.6 / 6, 3068126-5, LAYANE QUEIROZ DOS SANTOS, 82.2 / 7, 3003756-8, KAMILA ALVES DA SILVA FIGUEIREDO,

77.8 / 8, 3021052-8, CLAUDIO FIGUEIREDO TELES, 75.9.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3045319-1, GEANE DE SOUZA SILVA, 96.8 / 2, 3047929-4, ANA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA, 96.1 / 3, 3017372-4, MARIA EDUARDA

DE MELO LIMA, 93.7 / 4, 3043455-8, MARIA ELZA DA SILVA CORDEIRO

BROTTO, 90 / 5, 3012219-6, LOIZE CAROLINE RODRIGUES SAMPAIO,

89.4 / 6, 3012166-0, VALÉRIA DE SOUZA LIMA, 87.6 / 7, 3107740-1, TAMILA GADELHA COSTA, 87.6 / 8, 3216498-1, TALITA PRISCILA DE VASCONCELOS MELO, 85.9 / 9, 3001128-5, SARAH SANTOS DA SILVA, 85.6

/ 10, 3011367-7, ARGEU FERRAI TEIXEIRA, 85.3.

FEIJÓ

1, 3000954-7, DEIVD DA SILVA SOUZA, 86.7 / 2, 3079723-3, BRUNA

TIAGO PESSOA, 80.2 / 3, 3077224-1, VALERIA ALVES DA SILVA, 76.4

/ 4, 3043064-3, ANTONIO LUCAS DE SOUSA DOURADO, 65.9.

MANOEL URBANO

1, 3082414-1, ELYNAIARA GOMES DE ALCÂNTARA, 89.7 / 2, 3010024-

7, VIVIELE MACIEL DA SILVA, 73.6 / 3, 3051760-1, GEOGLEISON

LIMA DA SILVA, 72.6.

RIO BRANCO

1, 3001588-1, JOSEANE CRISTINA MARTTINS DOS SANTOS, 106.4

/ 2, 3045353-4, DANNA SOUSA DE FRANÇA, 105.2 / 3, 3002378-4,

MATHEUS BITTENCOURT PIRES, 103.2 / 4, 3026030-1, RODRIGO

FABIAN GÓMEZ SOSA, 99.9 / 5, 3000305-1, YASMIM KAROLINE

RIBEIRO, 99.6 / 6, 3079955-9, PAULO WILKER OLIVEIRA PEREIRA, 98.8 / 7, 3052858-3, ANTONIO ANDERSON GOMES DE SOUZA,

98.6 / 8, 3046945-3, ANDREIA CONSALTER DO NASCIMENTO, 98.4

/ 9, 3032192-3, NATASSIA DE OLIVEIRA LOPES COSTA, 96.8 / 10,

3018670-1, LARISSA OLIVEIRA FRANÇA, 96.7 / 11, 3004447-1, JOSÉ

RICARDO CARUTA, 96 / 12, 3007920-7, SÂMILA ARAÚJO DE SOUZA, 95.9 / 13, 3082082-4, DANIELLE SAMPAIO PINHEIRO, 95.7 / 14,

3003162-5, MAISA NALUY MELO DE MACEDO, 95.6 / 15, 3003210-

3, EVELIN TEIXEIRA CLAUDIO, 95.4 / 16, 3035727-9, CIBELE SILVA

DO VALE, 95 / 17, 3037712-4, LAURA OLIVEIRA DA SILVA, 94.2 / 18,

3013609-1, RAPHAELLA ASSEM LIMA TORRES, 93.7 / 19, 3004188-

8, BIANCA SILVA ARAUJO, 93.1 / 20, 3041808-8, HALANNA SILVA

DE MIRANDA, 93 / 21, 3008206-0, ÉDILA MAZILIA DE AGUIAR PINTO, 91.7 / 22, 3062271-7, ANDRESSA DE LIMA PEREIRA, 91.5 / 23,

3041026-9, NAIANNA DE OLIVEIRA CORREIA, 91.2 / 24, 3014922-7,

KARLA CARINE GUERRA MACIEL, 91.2 / 25, 3012674-4, GLEICIANE

MIRANDA ALVES, 91 / 26, 3019018-1, MATEUS FERREIRA OLIVEIRA, 90.9 / 27, 3044346-8, BRUNA LARISSA BATISTA DA SILVA, 90.6 /

28, 3037982-7, ALESSANDRA NEUMANN LIMA, 90.5 / 29, 3064130-2,

CRISTINA DA SILVA CAVALCANTE KRAUSE, 90.5 / 30, 3015049-1,

LUANA CRISTINE GONÇALVES VASCONCELOS, 90.3 / 31, 3009674-

6, RUAN DIEGO DE SOUZA ARAÚJO, 90.2 / 32, 3046840-1, MARIA DA

CONCEIÇÃO DE ANDRADE LIMA, 89.8 / 33, 3065712-8, BARBARA

PRATA GORDIANO, 89.8 / 34, 3000647-3, PATRÍCIA DE OLIVEIRA SILVA, 89.8 / 35, 3033988-4, POLIANA LIMA LEMOS, 89.7 / 36, 3064427-5,

LUCAS LEAL DE SOUZA GOMES (PCD), 89.7 / 37, 3012918-8, BRUNA

KAROLLYNE SILVA RICARTI, 89.5 / 38, 3059891-8, ALDECINO JOSÉ

FERREIRA DE OLIVEIRA, 89.2 / 39, 3012349-1, THAÍS CARVALHO DE

MENDONÇA, 88.9 / 40, 3042411-5, LETÍCIA MENDES FALQUE, 88.9

/ 41, 3069129-0, CLEIDE MARIA DE PAULA REBOUÇAS, 88.8 / 42,

3030144-5, HANNA IZABEL FERREIRA MARÇAL, 88.5 / 43, 3022345-

0, ELIANA DA SILVA PEREIRA, 87.9 / 44, 3052169-5, EUBERTH FILIPE PACHECO ROMERO, 87.7 / 45, 3064250-3, MYCHEL DE OLIVEIRA SILVA, 87.5 / 46, 3076541-5, SELIVANI HENRIQUE DA SILVA, 87.4

/ 47, 3005585-5, BRENA LIMA OLIVEIRA (PCD), 87.4 / 48, 3075496-4,

IASMIN CASTRO MAIA, 87.2 / 49, 3019896-1, LUDMILA LIMA DE MENEZES, 86.9 / 50, 3075349-3, FERNANDA SOUZA DA ROCHA, 85.8 /

51, 3063438-9, FRANCISCA ALDILENE MARQUES DE FREITAS, 84.4

/ 52, 3013771-1, THAIS CARVALHO DA SILVA (PCD), 76.9.

XAPURI

1, 3034050-5, PEDRO FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, 87.5 / 2, 3062640-

7, KARINE DE QUEIROZ SILVA, 78 / 3, 3132043-9, TAIS OLIVEIRA DE

PAULA, 76.4 / 4, 3000256-9, ENDRIO BARBOSA PIMENTEL, 75.8 / 5,

3013468-1, KAENIA CRISTINA SOUZA MAIA, 73.5.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM ANÁLISE CLÍNICA

ACRELÂNDIA

1, 3030994-2, CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA, 65.2.

ASSIS BRASIL

1, 3077325-9, MATEUS BARROSO DA ROCHA, 72 / 2, 3012927-8,

EDIVANDA PRADO DOS SANTOS ARAÚJO, 70.6.

BRASILÉIA

1, 3076324-1, TAMILA KATRINY FERREIRA DOS SANTOS, 73.2 / 2,

3002371-9, JEOVANE OLIVEIRA FERREIRA, 68.1 / 3, 3007487-6, KEMIA DE SANTANA BRITO, 67.1 / 4, 3042023-1, RAILAN DE ARAUJO

MATOS, 62.3 / 5, 3201445-0, ELBEM DE SOUZA ROCHA, 61.6 / 6,

3018207-7, ISABELLY FRANCLESCA LOPES TIMARAY, 61.6.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3082125-7, JAÍNE MENDES DE OLIVEIRA PEDROSA, 87.5 / 2,

3016726-1, GLADISSON RODRIGUES DA SILVA, 74.6 / 3, 3077951-7,

JOSE CLAUDENES PINTO DE MATOS, 70.5 / 4, 3045807-9, MARCOS

ANTONIO TAVARES RODRIGUES, 70 / 5, 3012203-1, JÚLIA MARIA

RODRIGUEZ DOS SANTOS PUYANAWA, 68.1 / 6, 3049337-6, CLAIRA

MARIA DOS SANTOS DE LIMA, 67.1 / 7, 3078288-1, ALDERLEI FELIX

OLIVEIRA, 67 / 8, 3060017-2, CATIA ELIETE DA SILVA SALDANHA,

66.8 / 9, 3016090-0, JAMILSA DE SOUZA COSTA, 65.7 / 10, 3017895-

1, ADERBAL COELHO DA ROCHA, 65.7 / 11, 3013037-2, FRANCISO

EMERSSON ALVES NEVES, 65.4 / 12, 3033298-2, MARCIO RODRIGUES DE SOUZA, 64.9 / 13, 3043556-5, CARLA DOS SANTOS LIMA,

64.8 / 14, 3051563-4, FLORENCIA GOMES LIMA, 64.7 / 15, 3043322-2,

JACO ALENCAR DE MORAIS, 64.6 / 16, 3017719-2, JONATHAN DA

SILVA CUNHA, 64.6 / 17, 3020512-8, SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA, 64.1 / 18, 3011719-1, CÁSSIA CRISTINA SOUZA DA SILVA, 63.8

/ 19, 3179982-2, FRANCISCA HELENA SILVA DE FREITAS, 63.1 / 20,

3075868-5, ELZANGELA DA SILVA LIMA, 62.1.

FEIJÓ

1, 3011404-8, LUCAS MACIEL DA SILVA, 74.6.

MÂNCIO LIMA

1, 3021081-5, ODAILTON AMARAL NERY, 68.8 / 2, 3009206-3, RUTEMIR SILVA RODRIGUES, 62.2.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3004346-3, ANA KESIA OLIVEIRA DINIZ, 74 / 2, 3215450-3, RILLARY CRISTINA ABREU DA SILVA, 70.5.

RIO BRANCO

1, 3005223-5, MARIA APARECIDA MACAMBIRA DA SILVA, 84 / 2,

3215214-6, TAILA ADRIANE BARBOSA DA SILVA, 83.6 / 3, 3049278-

1, NAIRTON MIRANDA BRAGA, 82.5 / 4, 3080839-3, CAMILLA HENNING DA CRUZ RODRIGUES, 81.1 / 5, 3007007-2, VANESSA KELY

DE CASTRO GERMANO, 81 / 6, 3079792-5, KÉSIA NOLASCO DE

ABREU, 79.3 / 7, 3025680-8, LUCAS DE SOUZA FREITAS, 79.1 / 8,

3062332-0, ROSEANA ROCHA OLIVEIRA, 78 / 9, 3076092-9, EVERALDO PEREIRA NASCIMENTO, 75.2 / 10, 3026562-8, FRANCILENE

DE OLIVEIRA BRAZ, 74.3 / 11, 3079729-5, JOSIANY DOS SANTOS DA

SILVA, 74 / 12, 3055126-1, ICARO MENEZES, 73.4 / 13, 3005339-4,

IANE MARIA DE FREITAS LIMA, 72.4 / 14, 3076028-5, ALEF CORDEIRO RODRIGUES, 72.4 / 15, 3122129-3, DARLENY ABREU DOS

SANTOS, 71.9 / 16, 3016185-8, MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS,

71.8 / 17, 3029804-5, GLADYSSON MATHEUS PEREIRA, 71.5 / 18,

3062848-3, VITORIA CAMPOS MOREIRA, 70.7 / 19, 3212910-6, JOÃO

CARLOS RIOS DOS SANTOS, 70.6 / 20, 3043489-3, LUZIA ELIAS DE

LIMA, 70.4 / 21, 3124489-3, JENIFFER MAIARA CAVALCANTE DA SILVA, 70 / 22, 3037373-5, CLÁUDIO BARBOSA BUSSONS JÚNIOR, 69.2

/ 23, 3062466-9, SAMUEL BORGES DA COSTA, 68.9 / 24, 3005727-8,

DULCINEIDE SILVA DOS SANTOS, 68.8 / 25, 3021833-3, WIRLLAN

HENRIQUE COSTA DA SILVA, 67.8 / 26, 3054898-5, CLEUCIA SILVA

GERMANO, 67.7 / 27, 3002627-3, JULIAN NEGREIROS DE CASTRO,

67.6 / 28, 3005298-9, MARCO ANTONIO GUINILING ARAUJO, 67.4 /

29, 3053238-8, SAMUEL SATANA LOBAO, 66.3 / 30, 3051412-9, ELIANE MACEDO DE LIMA FERREIRA, 66.3 / 31, 3043861-1, GIULLIANE

CHAGAS DE ARAUJO, 66.2 / 32, 3112311-4, MARCIO RICARDO DOS

SANTOS GOMES, 66.2 / 33, 3212173-0, ANDERLEIA MENEZES DA

SILVA, 66.2 / 34, 3073690-2, JOSILENE REBOUÇAS DA SILVA, 66 /

35, 3002592-7, RUTE ROELA PEREIRA, 66 / 36, 3035441-3, GYSELLE DE MORAES COSTA, 65.7 / 37, 3082002-5, ANA JULIA OLIVEIRA

DO NASCIMENTO, 65.7 / 38, 3005362-0, ANTONIA IVANICIA LIMA DO

NASCIMENTO, 65.6 / 39, 3055856-7, VANESSA BANDEIRA DA SILVA ALEMAO, 65.5 / 40, 3012027-5, SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA

BARROZO JUNIOR, 65.5 / 41, 3040542-6, FRANCISCA ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA, 65 / 42, 3074409-9, LUDMILA ALVES MORAIS, 64.8

/ 43, 3025143-6, MARCINEIA AZEVEDO ALVES, 64.5 / 44, 3001291-9,

ELIANE FERREIRA LEANDRO SANTOS, 64 / 45, 3072633-8, MARIA

HELENA CARVALHO DO NASCIMENTO, 63.8 / 46, 3014942-4, MARIETE SILVA DA ROCHA FERNANDES, 63.7 / 47, 3216502-0, SUZIANE

PAIXÃO DA SILVA, 63.5 / 48, 3011857-1, ANTONIO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, 63 / 49, 3006662-4, DAYANE HISLE OLIVEIRA, 62.4

/ 50, 3073752-9, BRUNNA KAZYOPEYA MOREIRA MENEZES, 62.3 /

51, 3023957-6, SONIA MARIA DA ROSA, 62.2 / 52, 3027930-8, MARIA

RISOLLETE DE OLIVEIRA COSTA, 61.8 / 53, 3009563-5, JERSICA

SOUZA DA SILVA, 61.7 / 54, 3160893-0, NÁGILA FERNADA ARINO DA

SILVA, 61.6 / 55, 3076726-3, SILVIA GERMANO DE SOUZA, 61.6 / 56,

3052424-3, ANA PAULA DE MOURA CARDOSO FIGUEIREDO, 61.6 /

57, 3008906-5, JARDIELLY NOBRE DO NASCIMENTO, 60.8.

SENA MADUREIRA

1, 3110519-3, JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, 73.2 / 2,

3081563-5, LUIS GABRIEL PEREIRA NOBREGA, 70.1 / 3, 3061893-0,

THACYA MARTINS DA SILVA, 65.

SENADOR GUIOMARD

1, 3204866-6, GERLANDIA DO NASCIMENTO ARAUJO, 74.2 / 2,

3023901-6, MARISA DA SILVA ANDRDE, 70.3 / 3, 3074922-9, MAZONILHADA COSTA DE SOUZA, 65.6 / 4, 3133194-8, MARIA DE MORAIS

MENDONÇA, 64.7.

TÉCNICO DE RADIOLOGIA

ACRELÂNDIA

1, 3039890-7, SINARA ARAÚJO DE AMORIM, 73.1.

ASSIS BRASIL

1, 3043310-1, GILCIANE CASTRO DOS SANTOS, 69.9 / 2, 3067802-5,

STENIO ARAUJO MELO, 67.4 / 3, 3003599-6, MIDIAN VICENTE DE

OLIVEIRA FORTES, 61.4.

BRASILÉIA

1, 3003550-9, ANDREIA MIRANDA STEIN, 72.1 / 2, 3080262-7, ATILA

BEZERRA NEVES, 66 / 3, 3069909-1, JACÓ FORTES DE BRITO, 61.2.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3007673-5, MARLLUS RAFAEL NEGREIROS DE ALMEIDA, 70.8 / 2,

3028409-5, SÍLVIA ANDRADE DA SILVA, 67.9.

FEIJÓ

1, 3041481-7, ERICA DE CASTRO GOMES, 73.5 / 2, 3007181-3,

NAYELLE PEREIRA PESSOA, 69.

JORDÃO

1, 3021676-1, MARILCIANNE AMANCIO QUEIROZ, 72 / 2, 3010579-1,

JULIANA PEREIRA DA SILVA, 66.7.

MÂNCIO LIMA

1, 3076939-5, KESIA KAXINAWA HALUEM, 62.8 / 2, 3123231-5, BRUNA MARIA DE LIMA ROCHA REIS, 62.6.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3072278-6, ANDRIENNY LIMA DIAS, 65.1 / 2, 3047147-5, FABIO

CARMO DE LIMA, 63.6.

PORTO WALTER

1, 3032248-1, THOMAS AQUINO AMARO, 75.3 / 2, 3211890-8,

BIWLLY DA COSTA SOARES, 65 / 3, 3015300-4, PATRÍCIA ARAÚJO DA SILVA MELO, 62.7.

RIO BRANCO

1, 3018478-3, GABRIELLE FREIRE DO NASCIMENTO, 85.4 /

2, 3073204-0, MARIA LUANA PARENTE DE OLIVEIRA, 85.1 / 3,

3008904-8, BRUNO HENRIQUE DA COSTA SANTOS, 79.9 / 4,

3053134-0, KELREN LIMA DE OLIVEIRA, 76.5 / 5, 3069716-7, FERNANDO PEREIRA DA SILVEIRA, 75.9 / 6, 3051699-1, SARA AZEVEDO DE FRANÇA, 75.6 / 7, 3030171-5, FELIPE DE MORAES AMARO

SOARES, 74.4 / 8, 3057932-6, EDEGILSON SILVA TAUMATURGO,

73.7 / 9, 3004168-1, ANDRESSA RIBEIRO TEODORO, 73.7 / 10,

3003974-5, MARIA JAÍNE SILVA DE MENEZES, 73.4 / 11, 3141303-

5, GABRIEL DA SILVA MOREIRA, 72.7 / 12, 3078066-0, CARLOS

RAFAEL COSTA GARCEZ, 71.8 / 13, 3001341-4, JONATHAS DO

CARMO NERY, 71.8 / 14, 3012656-4, LARISSA CUNHA DE MORAIS GARCIA, 71.6 / 15, 3216738-0, ERICA NAISA NASCIMENTO

LIMA, 71.4 / 16, 3018057-8, PATRICIA QUEIROZ SOUZA, 70.8 / 17,

3107072-3, FÁBIO JOSÉ BATISTA GOMES, 70.5 / 18, 3080507-4,

ANTÔNIO CORDEIRO DE SENA NETO, 70.4 / 19, 3044496-0, MARIA MARCELA PAIVA DA SILVA, 69.9 / 20, 3017478-0, VANUSA DE

ARAUJO ALENCAR, 69.7 / 21, 3074532-8, JULIANA MARTINI, 69.2 /

22, 3074754-0, AUCIMAR VIEIRA PASSOS, 69 / 23, 3015860-4, JULIANA PAULINO DANTAS, 69 / 24, 3039973-4, JUCELINO DA SILVA

MELO, 68.9 / 25, 3011321-1, THIAGO SILVA DE OLIVEIRA, 67.4.

SANTA ROSA DO PURUS

1, 3043187-5, ANTONIA CLEIDIANA GONÇALVES DA SILVA, 66.8 / 2,

3217786-4, SARAH TAIRINE VIEIRA DO NASCIMENTO, 65.6.

SENADOR GUIOMARD

1, 3060202-8, GABRIEL SOBRINHO MARANHO, 81.8 / 2, 3015174-7,

LUCAS DA SILVA SIMAO, 68.4 / 3, 3015872-5, IVI MELO NEVES, 63.8

/ 4, 3131891-5, ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA, 62.2.

TARAUACÁ

1, 3040392-7, LEONEIDE RODRIGUES FALC, 64.3 / 2, 3062957-7,

LEIDE DAIANA DE PAIVA CUNHA VASCONCELOS, 62.6.

XAPURI

1, 3078711-9, EVELINE DE SOUSA OLIVEIRA, 87.2 / 2, 3058985-9,

ÉBERTON LUNARDI, 72.1 / 3, 3008264-4, KAROLINE DA SILVA SOARES, 68.6 / 4, 3049989-3, WUILITON LUIZ DA ROCHA JUNIOR, 67.5

/ 5, 3079898-1, ANTONIA CRISTINA ROCHA D NASCIMENTO, 65.5 /

6, 3018012-5, JULIANA MOREIRA DE SOUZA, 63.6 / 7, 3022351-9,

MARTES AFOSO BATISTA DE SOUSA, 62.6.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ASSIS BRASIL

1, 3111687-9, JÚNIOR MONTE, 76.7 / 2, 3207861-9, MARIA PEREIRA DA

SILVA E SILVA, 71 / 3, 3111504-5, GERUBAL PAIVA PEREIRA LIMA, 62.4.

BRASILÉIA

1, 3162289-3, MARIA PAULA DA SILVA SANTOS, 63.8.

JORDÃO

1, 3133117-0, ANTÔNIO JEFFERSON DE SOUZA ARAÚJO, 67.6.

MANOEL URBANO

1, 3129971-7, FRANCISLEIDE LINHARES DA SILVA, 62.4 / 2, 3109526-

5, JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA, 61.8.

PLÁCIDO DE CASTRO

1, 3161811-7, OSCAR AUGUSTO LOZANO ZUMAETA, 75.2.

RIO BRANCO

1, 3114596-6, CLEIDER FREIRE DE SOUZA JUNIOR, 90.8 / 2,

3106579-3, ALESSANDRA RODRIGUES GOMES, 90.1 / 3, 3179478-

2, LEIDIANE GOMES FERREIRA DOS SANTOS, 88.7 / 4, 3118121-2,

MARIA LIANE MOREIRA DA SILVA, 84.8 / 5, 3201060-4, ANDRESSA

FERNANDES JANUARIO, 84.5 / 6, 3117637-2, LAIRIO DA COSTA SILVA JUNIOR, 82.4 / 7, 3121824-7, JOSE MARIANO DOS SANTOS, 81.7

/ 8, 3112124-1, JOÃO VICTOR QUEIROZ SALOMÃO DE OLIVEIRA,

81.1 / 9, 3120554-3, RAFAELLA ZANATTA BARROS CAVALCANTE,

80.7 / 10, 3186620-5, NADIELE DOS SANTOS MENDONÇA, 80.4

/ 11, 3208903-1, EDSON SOARES NOGEUEIRA JUNIOR, 79.5 / 12,

3107751-8, JERALT MUNIZ DA SILVA, 78.8 / 13, 3215641-1, LISONEIDA DE JESUS LEONCIO ASSUNÇÃO, 77 / 14, 3188674-5, MARCO AURELIO CARNEIRO MAGALHAES, 77 / 15, 3168988-7, MARIA

ANEIDE CORREIA ROYER, 75.4 / 16, 3108644-5, PALOMA KATLINY

DE SOUZA PEREIRA, 74.6 / 17, 3216006-6, ANDERSON CLEYTON

NONATO DA SILVA, 70.6 / 18, 3213776-6, ISABELLA MARIA PRADO

NOGUEIRA, 70.3 / 19, 3131881-1, LUCIANE BARBOSA DANTAS, 69.2

/ 20, 3197928-2, KARINA PRADO STEFANI PAES, 67.8 / 21, 3151966-

3, LILIAN LOPES SOUSA BARATELLA, 66.4 / 22, 3139115-4, ADRIANA

DA SILVA FERREIRA PEREIRA, 65.7 / 23, 3121247-3, LEONICE FERNANDES DE LIMA, 65.6 / 24, 3131519-4, RONEUDA MORAES FROTA, 65.4 / 25, 3122549-5, FRANCISCO AURECI MAGALHAES NOBRE,

65 / 26, 3112826-4, MILENA DE SOUZA MOURA, 62.6 / 27, 3106429-1,

RICARDO ABDON DE SOUZA ROCHA, 62.3.

SENADOR GUIOMARD

1, 3205374-8, PRINCY RODRIGUES LEAO, 71.8.

XAPURI

1, 3123492-8, FABRICIO MOREIRA SILVA PREVITERA SANTOS, 81.8

/ 2, 3213870-8, VILTON REIS OLIVEIRA, 62.8.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

BRASILÉIA

1, 3131555-4, GILBERTO MAGALHÃES DA SILVA, 71.9 / 2, 3106761-8,

CARLOS ALBERTO CARIUS DA CUNHA JUNIOR, 69.7 / 3, 3110040-3,

NIVIA CRISTINA RAMOS PEREIRA, 68.1 / 4, 3132100-7, CLEIDIANE

GOMES DA SILVA, 67.5 / 5, 3108288-0, DHAMISSON LEITE DE MESQUITA, 67.5 / 6, 3216376-2, ANTONIO VALDECI CACAU ROCHA, 65.8

/ 7, 3124096-1, MARINALDO FERREIRA DA COSTA, 65.2.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3203719-1, GIULLIAN MONTEIRO CARNEIRO, 84.3 / 2, 3108743-

5, JARDESSON SOUZA SANTOS, 75.8 / 3, 3127505-4, CLICIANE

SILVA SANTOS, 75.7 / 4, 3122585-5, MARIA CATIANE DA CUNHA

COSTA, 75.5 / 5, 3125507-4, GIDEONE MAIA PESSOA, 73.2 /

6, 3115613-3, MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO, 72.9 / 7,

3106614-7, LINDINALVA SORIANO DA SILVA, 71.4 / 8, 3211879-3,

FRANCISCA MARTA DOS SANTOS SILVA, 71 / 9, 3132292-1, JOELMA ANDRADE DA SILVA, 70.9 / 10, 3217993-4, SUZANA MARIA

MARTINS DE MOURA, 68.7 / 11, 3109576-3, GEOVANA DA SILVA

COSTA, 68 / 12, 3214308-7, LEIDIANE DAS CHAGAS SILVA, 66.4 /

13, 3131654-4, RAINEIDE BEZERRA FONTES, 65.2.

RIO BRANCO

1, 3122791-1, ALONITA MARTINHA DA SILVA, 86.1 / 2, 3108665-6,

LUANA CONDES BRITO, 82.2 / 3, 3192328-2, ANDERSON COSTA

DE MELO, 79.7 / 4, 3131329-1, RANAELY NICOLY MAGALHÃES DA

CRUZ, 77.5 / 5, 3190868-8, ALESSANDRO MORAES LIMA, 76.8 / 6,

3108148-1, KEYLLA SOUZA CARVALHO FROTA, 76.7 / 7, 3216370-1,

EVA MARIA RODRIGUES DA SILVA DANTAS, 76.4 / 8, 3179280-0, LARISSA DA CRUZ BARBOSA, 75.5 / 9, 3133170-6, ANA PAULA GOMES

DE ARAÚJO, 75.1 / 10, 3207299-7, DEBORA MENGER MELO GROOS

DE MEDEIROS, 74.9 / 11, 3106715-4, LAUANE DA SILVA QUEIROZ,

74.4 / 12, 3114267-8, ROZELI DA COSTA, 74.3 / 13, 3107556-9, KAREN KATHERINE GOMES DA MOTA, 74 / 14, 3217440-7, TATIELLE

GOMES NAVA, 74 / 15, 3182746-3, YANE RODRIGUES BARROS, 73.7

/ 16, 3107780-5, ANDREZA VIEIRA DE SOUZA, 73.6 / 17, 3107306-3,

KELY MARIA PEDROSA DA SILVA BATISTA, 72.5 / 18, 3211666-1, IZABELLE DE OLIVEIRA LIMA, 72.5 / 19, 3106965-0, THAIS CAROLINE

QUEIROZ DE VASCONCELOS, 72.4 / 20, 3186381-0, KAREN CARUTA

NEVES PINHO, 72.3 / 21, 3211019-2, RITA DE CÁCIA FREIRE CABRAL, 71.3 / 22, 3110458-1, MAINER DAIELE NASCIMENTO MARQUES, 69.9 / 23, 3208883-7, AURILENE CARVALHO FERREIRA, 69.3

/ 24, 3116373-8, ELISSANDRA FREITAS DA SILVA ARAUJO, 69.2 / 25,

3108130-9, MARCIA MARIA FRANÇA DE SOUZA, 68.6 / 26, 3169260-

9, ELISANGELA DA SILVA DANTAS, 68.5 / 27, 3188913-1, XISTO DEODORO MOREIRA NETO, 68.5 / 28, 3201591-7, ROMÁRIO MACEDO

MONTEIRO, 67.8 / 29, 3208400-2, ANDRESA MORAIS DA SILVA, 67.3

/ 30, 3116489-7, THAYLIANE TEIXERA FIDELIS GOMES, 67.2 / 31,

3211962-8, ANA DANIELA NONATO DE SOUZA, 67 / 32, 3204392-4,

MARIANE GOMES DO NASCIMENTO, 65.9.

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

RIO BRANCO

1, 3115828-2, TIAGO AGUIAR DE LIMA, 97.8 / 2, 3114555-8, JANEO

DA SILVA NASCIMENTO, 92.6 / 3, 3123230-1, THALLES LAZARO SOARES BATISTA, 90.5 / 4, 3112490-3, ISAQUE RAMOS IDE, 90.4 / 5,

3119541-8, RENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, 87.7.

TÉCNICO EM ÓRTESE E PRÓTESE ORTOPÉDICA

RIO BRANCO

1, 3077785-5, LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, 83.2 / 2, 3018199-3,

MARIA STEFANIE DE SOUZA PEQUENO, 75.6 / 3, 3064298-7, HIRLA

PAIXÃO DE SOUSA FARIAS, 72.2 / 4, 3115624-1, CLEIDE DE SOUZA

RODRIGUES REBOUÇAS, 70.1 / 5, 3007668-0, ANA KAROLINA MACIEL DO NASCIMENTO, 69.7.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

RIO BRANCO

1, 3006171-6, ROSANGELA DA SILVA HERRERA MOREIRA, 82.4 / 2,

3033354-7, CARPEGIANE TEIXEIRA SILVA, 79.5 / 3, 3002625-6, QUEREN HAPUQUE LOPES SANTANA DE QUEIROZ, 78.9 / 4, 3012885-

9, GERFFYRSON JHON DE SOUZA SOARES, 78.7 / 5, 3067218-9,

FRANCILENA FEITOSA DA SILVA, 75.7.

1.2. Resultado final do concurso público de PESSOAS COM DEFICIÊNCIA na seguinte ordem: cargo, localidade, classificação final, inscrição,

nome do candidato e nota.

AGENTE ADMINISTRATIVO

BRASILÉIA

1, 3209236-1, JURIVAN BEZERRA RIOS, 73.7 / 2, 3003073-9, ISABELA TRIGUEIRO AMORIM, 67.4 / 3, 3063685-3, AGEU BARBOSA DA SILVA, 61.2.

CRUZEIRO DO SUL

1, 3054819-0, ANGELICA REBOUÇAS MIRANDA, 71.7 / 2, 3074081-4,

ELIAQUIM NOGUEIRA DA SILVA LIMA, 67.2.

MÂNCIO LIMA

1, 3078835-4, FRANCISCO IAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO, 66.6.

RIO BRANCO

1, 3003358-1, ANA FLÁVIA QUEIROZ NEVES, 79.4 / 2, 3029511-7,

GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, 78.7 / 3, 3032564-4, LUCAS MATHEUS DA SILVA ABREU, 76.6 / 4, 3214230-5, LEDEJAM FERREIRA DE SOUZA, 74.9 / 5, 3032855-5, ANILTON DA COSTA AMORIM,

74.6 / 6, 3033508-1, MARIA GORETI MARCELINO DE ALMEIDA, 68

/ 7, 3063538-2, AGLEINE ANOANTONIA ROCHA RODRIGUES, 67 /

8, 3001106-1, DMECARLA BENTO FIGUEIREDO RAMOS, 66.6 / 9,

3011150-1, SAULO NASCIMENTO DA SILVA, 65.4 / 10, 3108403-0,

VANESCA DE ANDRADE MOREIRA, 64.4 / 11, 3006843-8, ADSON

GOMES DE SOUZA, 62.4.

ASSISTENTE SOCIAL

RIO BRANCO

1, 3017091-7, GEANE RODRIGUES DE MENDONÇA, 76.6 / 2,

3044472-8, JOÃO PAULO FREIRE NOBRE, 69.2 / 3, 3055539-0, DAYSE VALE DE OLIVEIRA GOMES, 62.3.

BIÓLOGO

RIO BRANCO

1, 3002191-9, MARCOS GONÇALVES FERREIRA, 78.3 / 2, 3119471-5,

WILLY FRAN FREITAS DE QUEIROZ, 76.6.

ENFERMEIRO

CRUZEIRO DO SUL

1, 3009462-8, UIGILEI AURELIO FERREIRA RODRIGUES, 83.7 /

2, 3076846-4, ALINE DE SOUSA SILVA, 80 / 3, 3017283-8, EMÍLIO LAVOISIER MACIEL BEZERRA, 76 / 4, 3034786-3, ERISSON

DA SILVA TEIXEIRA, 71.2.

RIO BRANCO

1, 3000132-3, BRUNA RAFAELA ANDRADE DE OLIVEIRA, 85.5 / 2,

3010982-4, BRUNA BARBOSA FERREIRA (SUB JUDICE), 82.1 / 3,

3033845-5, DANIELA DA SILVA PAIXÃO, 77.7 / 4, 3062146-1, HENRIQUE FERREIRA RAMOS, 77 / 5, 3050699-7, HEMILLY CRYS DE

SOUZA NUNES, 75.6 / 6, 3036369-0, ELIABETE LIMA FERREIRA

NASCIMENTO, 72.5 / 7, 3028798-5, ANDRESSA FARIAS DE ARAÚJO,

66.2 / 8, 3019523-4, OSVALDO TABOSA LUCENA, 64.6 / 9, 3024970-1,

ELIESA MARA CANEDO DA SILVA GUSMAO, 61.2.

ENGENHEIRO ELETRÔNICO

RIO BRANCO

1, 3043724-4, MARCÍLIO MARQUES DE MORAES, 66.4.

FARMACÊUTICO

TARAUACÁ

1, 3063249-9, BRENDA DA SILVA TEIXEIRA, 74.1.

MÉDICO

RIO BRANCO

1, 3032811-6, GLEICIANY ARAÚJO DE MIRANDA, 63.2.

NUTRICIONISTA

RIO BRANCO

1, 3061264-1, ALDETE REIS CARVALHO DA COSTA, 67.1.

PSICÓLOGO

RIO BRANCO

1, 3064427-5, LUCAS LEAL DE SOUZA GOMES, 89.7 / 2, 3005585-5, BRENA LIMA OLIVEIRA, 87.4 / 3, 3013771-1, THAIS CARVALHO DA SILVA, 76.9.

2. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

2.1. O resultado final do concurso público para provimento de vagas de

cargos da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE, nos termos do Edital nº 001/2022 SEPLAG/SESACRE, de 24 de

junho de 2022, fica devidamente homologado, nesta data.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital nº 001/2022 – SEPLAG/SESACRE, de

24 de junho de 2022, seus anexos e demais editais publicados.

3.2. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o

IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30

ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Guilherme Schirmer Duarte

Secretário de Estado de Administração, em exercício

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde