IMBEL realiza processo seletivo público por prazo determinado

EDITAL Nº 1/2022 – IMBEL ® / FJF

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exercito, torna publico o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado à contratação POR PRAZO DETERMINADO, pela necessidade excepcional de interesse publico, para a Filial (Fabrica de Juiz de Fora) localizada em Juiz de Fora, MG. A presente seleção visa à contratação de pessoal por prazo determinado para atender a necessidade transitória, decorrente da falta de cadastro reserva no Concurso Publico da IMBEL em vigor (Edital n 01, de 06 de janeiro de 2021) e o aumento momentâneo do volume de trabalho, que não podem ser atendidos com o pessoal efetivo, devido às demandas contratuais. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado se encontrarão abertas no período de 16 de janeiro de 2023 a 10 de fevereiro de 2023.

Para participar do Processo Seletivo Simplificado o candidato deverá efetuar sua inscrição por meio do preenchimento do formulário de Requerimento de Inscrição (Anexo I do Edital), disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.imbel.gov.br e encaminhando para o endereço eletrônico: [email protected], contendo a documentação comprobatória dos requisitos específicos exigidos no item 4.2 do Edital e títulos complementares, se houver.

A íntegra do Edital, os requisitos, etapas do processo seletivo, prazos, critérios para classificação e desempate, recursos, homologação, convocação e demais informações das quais o candidato deverá estar ciente estarão disponíveis no sítio da IMBEL, no endereço: www.imbel.gov.br.

Juiz de Fora-MG, 13 de janeiro de 2023.

CLEVIS PEDRO CRUZ MELO

Chefe da Fábrica de Juiz de Fora / IMBEL