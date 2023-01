As inscrições para o Concurso Público para provimento de 699 vagas da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil estão prestes a terminar. Fique atento.

As Inscrições permanecerão abertas até 19 de janeiro de 2023.

Do total de postos oferecidos, há 230 vagas de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e 469 vagas de analista-tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB).

O Edital nº 1/2022 – RFB pode ser obtido aqui.

