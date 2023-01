Em um período muito crítico de síndromes respiratórias em todo país, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realiza neste sábado, 14, o Dia D de vacinação contra a covid-19 para o público infantil. Estão sendo vacinadas crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias que tomaram a primeira dose da vacina Pfizer Baby há pelo menos quatro semanas e já podem tomar a segunda dose do imunizante contra a covid-19, no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), que se seguiu até às 17 horas, em Rio Branco.

Ao final da campanha, foram vacinadas 216 crianças. O número de doses aplicadas foi 288.

Essa ação de vacinação é uma continuação da campanha realizada no mês de dezembro de 2022, e está sendo ofertada a segunda dose contra a covid-19 como foco principal. A expectativa é que 250 crianças em média sejam vacinadas neste sábado.

Para a coordenadora estadual de imunizações, Renata Quiles, outras vacinas serão oportunizadas e também para os acompanhantes que poderão atualizar suas vacinas que forem necessárias. “As vacinas de covid baby e as pediátricas já estão autorizadas a serem administradas com outras vacinas. Iremos reforçar a vacinação contra pneumonia, meningite e a da gripe”, destacou.

As SRAGs (síndromes respiratórias agudas graves) apresentam tendência de crescimento em 23 unidades da federação, alerta o “Boletim Infogripe”, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Entre os casos virais dessas hospitalizações, três em cada quatro estão associados à covid-19 e em crianças de 0 a 5 anos são vítimas.

“A vacina Pfizer Baby para as crianças que não comparecerem hoje deixaremos reservadas. Assim, os pais podem nos procurar e agendar para que suas crianças recebam a segunda dose”, explicou Renata Quiles.

Na capital, cerca de 250 crianças tomaram a primeira dose do imunizante e estão aptas a prosseguir com o esquema vacinal. “É importante dar continuidade ao esquema de imunização, pois a criança só vai estar protegida após completar as três doses previstas para essa faixa etária”, informou a enfermeira do Crie, Daíla Timbó.

A mãe Luciana Costa, 33, conviveu com a covid-19, quando não havia imunização. Grávida do seu filho Bruno Moraes, agora com 2 anos e 5 meses viveu a agonia do teste positivo enquanto estava gestando. Entre uma internação às pressas, a perda de líquido e um parto prematuro, tinha no pensamento sua filha Elisa Pedrosa, 7 e a esperança de dias melhores ao lado de sua família.

Depois de superar dias difíceis, na manhã deste sábado, 14, levou seus filhos ao Crie, onde foram devidamente imunizados contra a covid-19. Luciana relatou que precisou ficar internada durante 20 dias, no Hospital Santa Juliana e hoje vê a importância de poder vacinar suas crianças e celebrar pela vida.

“Já sofremos com a covid-19 quando não havia imunização, fiquei muito debilitada. Como eles vão à escola e temos idosos em casa é muito importante a imunização contra essa doença. E hoje posso aconselhar a todos os pais a vacinarem seus filhos, aproveitarem por termos imunização, pois a vacina salva vidas”, declarou Luciana Costa.

Todas as crianças imunizadas receberam bombons, balões e podem brincar na brinquedoteca do Crie. O dia D está sendo realizado na sede do Crie, na Avenida Getúlio Vargas, nº 595, em Rio Branco, até às 17h. A criança deverá estar acompanhada de seus pais ou responsáveis, munidos com a carteira de vacinação e o cartão do SUS. Mais informações podem ser solicitadas por meio do WhatsApp (68) 9 8402 1136.