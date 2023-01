DataControl: Com 75% de ótimo/bom, Jerry é o melhor avaliado

Divulgada neste fim de semana, a pesquisa DataControl sobre a popularidade dos 22 chefes do Poder Executivo Municipal do Acre mostra que a prefeita Rosana Gomes, de Senador Guiomard, e os prefeitos Bira Vasconcelos, de Xapuri, e Tião Bocalom, de Rio Branco, tem as piores avaliações dos moradores das cidades que administram.

Rosana tem 61,2% de ruim/péssimo; Bira, 46%, e Bocalom, 44,7%.

Com 75% de ótimo/bom, Jerry Correia, de Assis Brasil é o melhor avaliado pela população -e é também o prefeito com menor taxa de ruim/péssimo (5%).

Na capital, Bocalom ganha terreno em ´regular´e vê ´ruim/péssimo´ caindo desde a pesquisa realizada em maio de 2022 -mas patina em ´ótimo/bom´ há muitas rodadas dos levantamentos do DataControl.

Nesta pesquisa um dado curioso: a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, tem o mesmo percentual de ótimo/bom e ruim/péssimo: 39,5%.

“Os dados aqui representados em gráficos representam o pensamento da população no momento de realização da pesquisa, compilados considerando a metade da gestão dos atuais prefeitos”, diz o DataControl. A pesquisa foi concluída no dia 12 de janeiro.

Acesse a pesquisa DataControl:AVALIAÇÃO DOS PREFEITOS