Construir no Acre é quase 7% mais caro que em outro lugar da Amazônia

O custo estadual da construção, por metro quadrado, que em novembro fechou em R$ 1.803,24, passou em dezembro para R$ 1.800,14, sendo R$ 1.178,25 relativos aos materiais e R$ 621,89 à mão de obra.

O custo do Acre ficou 7,2% acima do custo Brasil e 6,0% acima do custo da Região Norte.

Ao longo de 2022 sempre foi caro construir no Acre.

O custo estadual da construção, por metro quadrado, que em outubro fechou em R$ 1.800,13, passou em novembro para R$ 1.803,24, sendo R$ 1.181,35 relativos aos materiais e R$ 621,89 à mão de obra. O custo do Acre ficou 7,4% acima do custo Brasil e 7,7% acima do custo da Região Norte.

Os dados são do IBGE compilados pelo Observatório do Desenvolvimento do Acre.

