Bando que realizava roubos na capital é detido em baile funk

Assessoria de Comunicação da PMAC

Guarnições do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), com apoio da Operação do Fundo Estadual de Segurança (Fundeseg) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prenderam na noite deste sábado, 14, quatro pessoas pelo cometimento de roubos na capital. As prisões ocorreram no bairro Placas, durante um baile funk, que estaria sendo realizado no local.

Acionados para atender uma ocorrência de roubo, os militares colheram as informações a respeito dos autores e do veículo, iniciando posteriormente as buscas. As equipes conseguiram encontrar o automóvel em uma festa e em seu interior as quatro pessoas, reconhecidas pelas vítimas, envolvidas nos roubos a celulares no bairro Esperança e Placas, além dos aparelhos celulares escondidos nas lixeiras da festa.

Ainda durante a Operação na festa, as equipes policiais procedendo a abordagem e consulta via sistema, verificando que um dos abordados seria foragido da justiça. O homem de 22 anos tinha um mandado de prisão em seu desfavor. Ele também recebeu voz de prisão e foi encaminhados, juntamente com os outros quatro presos para Delegacia de Flagrantes.

Arma de fogo apreendida

No período da tarde, o Tático do 3° BPM apreendeu uma arma de fogo, espingarda calibre 28, de fabricação caseira. Um homem de 41 anos foi preso, no bairro Eldorado.

Acionados para averiguação de disparo de arma de fogo em via pública, os militares diante das informações repassadas via COPOM conseguiram prender o homem, que alegou ter fabricado a arma para realizar a caça de animais.