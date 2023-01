Uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM), localizado em Sena Madureira, em conjunto com uma equipe de monitoramento da Polícia Penal, conseguiu prender em flagrante um homem por tráfico de drogas. O fato aconteceu na manhã deste sábado, 14, no bairro Eugênio Augusto Areal.

Com informações de que o indivíduo, monitorado pela justiça criminal, estaria traficando drogas, os agentes da segurança pública foram até o local e o encontraram no interior da residência, onde foram realizadas buscas.

Na parte superior de uma geladeira e numa viga de madeira, foram encontrados 90 (noventa) tabletes de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha, além do total de 55 reais em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão, foi conduzido e entregue à delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.