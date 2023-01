Em novembro de 2022, o volume de serviços no Acre caiu -1,5% frente a outubro, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, frente a outubro de 2021, o volume de serviços cresceu 8,1%. O acumulado do ano chegou a 3,3% e o acumulado nos últimos doze meses passou de 3,5% em outubro para 3,8% em novembro. Em breve será publicado o Boletim completo dos Serviços de janeiro de 2023,

