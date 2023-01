Rotam e Giro da PMAC intensificam ações preventivas no Acre

—

Assessoria de Comunicação da PMAC

Os grupos de Rondas Ostensivas Tático Móveis (Rotam) e de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (PMAC) tem intensificado ações preventivas em pontos estratégicos de diversos locais da capital e do interior do Estado nos últimos dias. O foco principal é o combate aos crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.

As ações ocorrem nos municípios do Alto Acre, Senador Guiomard, Bujari, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil, Xapuri e Rio Branco. Entre elas, as guarnições realizaram bloqueios policiais na zona rural e urbana dos municípios. Na capital, são realizadas ações em todas as regionais, sobretudo na região do Centro, Bosque e Aviário.

Na tarde de sexta-feira, 13, durante o patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas, uma equipe do Giro avistou uma moto aparentemente abandonada. Em consulta via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), verificou-se que se tratava de um veículo adulterado (placa de outra motocicleta) com várias situações irregulares.

Um indivíduo, que se dizia proprietário do veículo e ter conhecimento da situação, apareceu no local minutos depois e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências legais cabíveis.