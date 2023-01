Biblioteca Pública tem atividades para as férias das crianças

Com contações de histórias, brincadeiras, cantigas de roda e auxílio a leituras, a Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, localizada no Centro de Rio Branco, disponibiliza seu Espaço Infantil, aberto à visitação da comunidade.

O espaço atende crianças de até 12 anos de idade, acompanhadas pelos pais ou responsáveis e funciona das 7 às 17h, sem intervalo para o almoço.

Com toda a estrutura necessária para receber a criançada, o Espaço Infantil conta com o suporte dos agentes de leitura, que promovem diversas atividades culturais com os visitantes.

Segundo a coordenadora da Biblioteca Pública, Camila Figueiredo, com a aproximação do período de férias das escolas da rede pública, a intenção é realizar uma programação especial para receber as crianças.

“Eu gostaria de fazer um convite a vocês, papai e mamãe, para trazerem o seu filho ao nosso Espaço Infantil. Nós iremos receber vocês com lindas atividades, cantigas de roda e outras atividades, para que ele aproveite melhor as férias”, convida Camila.

A Biblioteca Pública é ligada à Fundação Elias Mansour (FEM), que tem o objetivo de promover a educação e a cultura no Acre.