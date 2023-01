Com o objetivo de promover a difusão da produção cinematográfica nacional que não chega ao circuito comercial de exibição, o Sesc apresenta, de 16 a 20 de janeiro, a Mostra Sesc de Cinema. A principal intenção é contribuir para o campo audiovisual como espaço de lançamento, debate e promoção de artistas brasileiros. Para assistir às produções, basta acessar ao canal no Youtube do Sesc, pelo endereço youtube.com/user/portalsescac .

A mostra contemplará a melhor produção de cada estado selecionado e, com isso, planeja-se possibilitar o livre acesso aos movimentos culturais, no cinema, nas artes plásticas, no teatro, na literatura ou na música.

Por isso, o Sesc incentiva a produção artística ao investir em espaços e estruturas para apresentações e exposições, mas, acima de tudo, ao promover a formação e a qualificação de um público que habita os quatro cantos do Brasil.

Sobre a Mostra Sesc de Cinema

Lançado em 2017, o concurso busca incentivar e dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição. A MSDC contribui para a promoção e o lançamento de novos artistas de todo o país, além de priorizar a seleção de realizadores brasileiros que abordem temas ligados a realidade e a pluralidade cultural do país.

Acesse a playlist do canal youtube.com/user/portalsescac

Lançamento Web séria acreana Amor e Justiça: sinopse – Laura perdeu sua mãe para o câncer quando era pequena, foi criada aos cuidados do seu irmão mais velho Paulo, um rapaz que está disposto a tudo para construir um futuro brilhante para a irmã mais nova porém ele vê seus planos ameaçados quando Renato surge e toma o coração da doce Laura.

Amor e Justiça está chegando, escrita e dirigida por Rodrigo Sampayo com produção de Luan Martins.

Programação:

16/01/2023

08h30 – Lançamento Webserie Amor e Justiça | AC | Ep. 01

09h – PANORAMA BRASIL – Isso Sempre Acontece | SC

09h20 – PANORAMA BRASIL – Quando Ousamos Existir | RS

14h30 – PANORAMA INFANTO-JUVENIL – O Abraço Logo Vem | AL

14h35 – PANORAMA INFANTO-JUVENIL – Adeus, Querido Mandí | DF

14h50 – PANORAMA INFANTO-JUVENIL – Letícia, Monte Bonito, 04 | RS

15h10 – PANORAMA INFANTO-JUVENIL – O Sonho de Zezinho | BA

15h35 – PANORAMA BRASIL – Santo Antônio das Cachoeiras | RO

16h10 – PANORAMA BRASIL – Qual é a Grandeza? | BA

16h25 – PANORAMA BRASIL – O Mar e as Folhas | MA

16h50 – PANORAMA BRASIL – Remoinho | PB

17/01/2023

08h30 – Webserie Amor e Justiça | AC | Ep. 02

08h40 – PANORAMA BRASIL – Acaso | DF

09h55 – PANORAMA BRASIL – Na Estrada Sem Fim há Lampejos de Esplendor | CE

10h10 – PANORAMA BRASIL – A Barca | AL

10h30 – PANORAMA BRASIL – Germino Petálas no Asfalto | SP

18/01/2023

08h30 – Webserie Amor e Justiça | AC | Ep. 03

19/01/2023

08h30 – Webserie Amor e Justiça | AC | Ep. 04

20/01/2023

08h30 – Webserie Amor e Justiça | AC | Ep. 05