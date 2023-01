O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado na instalação e execução do sistema de sinalização luminosa noturna no aeródromo de Xapuri, com luminária autônoma de energia solar.

A sinalização noturna inédita da pista de Xapuri faz parte de um projeto amplo de recuperação dos aeródromos de todo o Acre. De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, “foram realizados serviços recapeamento e aplicação de microrrevestimento na pista de pouso de 1.200 metros de extensão”.

De acordo com presidente do órgão, Petronio Antunes, a medida representa o compromisso do governador Gladson Cameli em levar mais mobilidade e dignidade para população do município. “A iluminação noturna deve possibilitar os pousos e decolagens tanto à noite quanto durante o dia”, enfatiza.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.