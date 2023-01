—

Assessoria de Comunicação da PMAC—

Guarnição do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreendeu na quarta-feira, 11, mais de oito quilos de drogas na Avenida Marechal Deodoro, em Feijó. Durante a ação policial, três pessoas foram presas.

Uma denúncia informava que um veículo estaria transportando droga de Cruzeiro do Sul para cidade de Feijó. Diante dos informes, a guarnição conseguiu localizar o endereço e nos fundos do quintal apreender mais de oito quilos de drogas.

Ainda no local, foram encontradas seis máquinas de cartão de crédito, que seriam distribuídas juntamente com as drogas para as “bocadas” – pontos de venda de drogas da cidade. Os três, sendo dois homens e uma mulher, foram presos e encaminhados a Delegacia da Cidade.