A equipe da vice-governadora Mailza informa que tem um número de Brasília (61) 99619-4413 se passando por ela.

“Orientamos que é uma tentativa de golpe. Por isso, pedimos que suspeitem de qualquer mensagem recebida”, informa a assessoria de imprensa da vice-governadora.

As devidas providências já estão sendo tomadas e as autoridades policiais farão a investigação do caso, segundo o informe.