No Estado do Acre, o Calendário de Pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2023 já foi divulgado. Vale lembrar que o pagamento do imposto é obrigatório e o valor a ser pago varia conforme o modelo e valor do veículo na Tabela FIPE.

Quem optar pelo pagamento do imposto em uma única parcela terá uma grande vantagem, já que caso pague o IPVA em cota única e até o vencimento o contribuinte terá um desconto de 10%. Já se você tem a intenção de parcelar o imposto, poderá dividi-lo em até três vezes. Quem quiser conferir os valores de base de cálculo para cobrança do imposto poderá consultá-lo no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 5 de dezembro de 2022, na página 10.

É importante lembrar que o parcelamento do IPVA 2023 será dividido da seguinte maneira: Primeira Parcela de 33,34% do valor total do imposto. Já a segunda e terceira parcela correspondente a 33,33% do valor total do imposto. Vale lembrar que a parcela não poderá ter valor inferior a R$ 50.

Calendário de Pagamento do IPVA 2023 no Acre

Veículos com Placas com Final 1 e 2: 1ª Parcela no dia 31/01/2023, 2ª Parcela no dia 28/02/2023 e 3ª Parcela no Dia 31/03/2023.

Veículos com Placas com Final 3 e 4: 1ª Parcela no dia 28/02/2023, 2ª Parcela no dia 31/03/2023 e 3ª Parcela no dia 28/04/2023.

Veículos com Placas com Final 5: 1ª Parcela no dia 31/03/2023, 2ª Parcela no dia 28/04/2023, 31/05/2023.

Veículos com Placas com Final 6: 1ª Parcela no dia 28/04/2023, 2ª Parcela no dia 31/05/2023, 3ª Parcela no dia 30/06/2023.

Veículos com Placas com Final 7: 1ª Parcela no dia 31/05/2023, 2ª Parcela no dia 30/06/2023, 3ª Parcela no dia 31/07/2023.

Veículos com Placas com Final 8: 1ª Parcela no dia 30/06/2023, 2ª Parcela no dia 31/07/2023 e 3ª Parcela no dia 31/08/2023.

Veículos com Placas com Final 9: 1ª Parcela no dia 31/07/2023, 2ª Parcela no dia 31/08/2023 e 3ª Parcela no dia 29/09/2023.

Veículos com Placas com Final 0: 1ª Parcela no dia 31/08/2023, 2ª Parcela no dia 29/09/2023 e 3ª Parcela no dia 31/10/2023.

O pagamento do imposto poderá ser feito através de boleto, que pode ser impresso no site do Detran ou presencialmente na autarquia ou então nas agências da Sefaz. Outra opção é a realização do pagamento através de PIX.