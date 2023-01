PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EMERGENCIAL DE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES POR TEMPO LIMITADO PARA OS CARGOS DE ENTREVISTADOR DIGITADOR E ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, SUPERVISOR E VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EDUCADOR SOCIAL E ORIENTADOR SOCIAL

EDITAL Nº. 001/2023 – SEMCIS

*PERÍODO DE INSCRIÇÃO (VIA INTERNET) 16 a 17/01/2023

Desde às 00h00min do dia 16 de janeiro de 2023 até as 23h59min do dia 17

de janeiro de 2023, último dia de inscrição, conforme estabelecido no

Anexo I – Cronograma Previsto, considerando-se o horário oficial do Acre.

*Endereço online para realização de inscrição é o seguinte: https://www.feijo.ac.gov.br

FASE ETAPAS CARÁTER PONTUAÇÃO

1ª Prova Objetiva Classificatório e eliminatório 40

2ª Entrevista Classificatório e eliminatório 20

*Contratação será pelo prazo de 12 (doze) meses

DAS VAGAS, DOS CARGOS, DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA.

Nº de vagas Função Remuneração Bruta R$ Carga Horária (Semanal)

01 + CR Assistente Social 2.200,00 40 h

01 + CR Digitador do Programa Auxilio Brasil 1.400,00 40 h

01 + CR Entrevistador do Programa Auxilio Brasil 1.400,00 40 h

02 + CR Orientador Social CRAS 1.400,00 40 h

01 + CR Educador Social CREAS 1.400,00 40 h

03 + CR Visitador do Programa Criança Feliz 1.400,00 40 h

CR Supervisor do Programa Criança Feliz. 1.700,00 40 h

Acesse o edital para mais informações

PUBLICAÇÕES:

Edital

Publicado em 11/01/2023 – DOEAC 13.450 Pág. 48-55

PORTARIA N°002/2023 – Comissão Organizadora

Publicado em 10/01/2023 – DOEAC 13.449 Pág. 64

LEI Nº1032/2022 – Autoriza Contratação

Publicado em 23/12/2022 – DOEAC 13.437 Pág. 70-71