Prêmio de Jornalismo: MPAC dobra valor para todas categorias

A 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) encerra suas inscrições no próximo dia 20, e devem ser feitas por meio do site premiodejornalismo.mpac.mp.br.

Os vencedores irão receber premiações que juntas somam R$ 30 mil, as premiações vão de R$ 10 mil para “Jornalismo de TV”, R$ 7 mil para “Jornalismo Escrito”, R$ 7 mil para “Jornalismo Falado”, R$ 4 mil para “Fotojornalismo” e R$ 2 mil para “Jornalismo Acadêmico”. O evento ocorre no dia 31 de janeiro deste ano.

A premiação representa o reconhecimento do MPAC à função social da mídia e sua importante contribuição como formadora de opinião e difusora de informações. Segundo o procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro do Nascimento, a 13ª edição trará uma programação diferenciada e visa fortalecer, ainda mais, a relação que o Ministério Público tem com a imprensa.

Ao todo, quatro categorias estarão em disputa, distribuídas entre imagem, mídia audiovisual e mídia escrita, além dos destaques acadêmicos. Serão concedidos troféu e prêmio em dinheiro aos melhores trabalhos em cada categoria.

O Prêmio de Jornalismo do MPAC visa a valorização da comunicação ética, séria e preocupada com os interesses da sociedade acreana. Esta edição conta com o apoio da Associação do Ministério Público do Acre (Ampac), LabNorte, Acreaves, Liderança, Fecomercio, Arasuper, Biau Som, Via Verde Shopping, Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Energisa, Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e a agência Cidade Publicidade e Propaganda.