Inscreva-se no concurso da Receita Federal agora; edital aqui

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público para provimento de 699 vagas da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil, sendo 230 vagas de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e 469 vagas de analista-tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB).

O concurso será realizado em 2 etapas.

A 1ª etapa constará de:

a) Primeira Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Fase: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e c) Terceira Fase: Pesquisa de Vida Pregressa, de caráter eliminatório.

A 2ª etapa constará de:

a) Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório.

ATENÇÃO!

O pagamento da inscrição deverá ser realizado mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federal (DARF), informando o código de receita 1571-INSCRIÇÃO CONCURSO – FGV. 2022. AFRFB E ATRFB.

Recomenda-se a todos os interessados cuidados à leitura do Edital nº 1/2022 – RFB e atenção às atualizações frente aos últimos concursos da Receita Federal, em especial acerca das matérias que compõem o conteúdo programático das provas.

As informações oficiais sobre o concurso estão disponíveis no Diário Oficial da União e na página da Receita Federal na internet, neste link.

O Edital nº 1/2022 – RFB pode ser obtido aqui.