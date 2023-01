Vai viajar ao Peru ou a Bolívia? o Governo do Acre faz alerta

Secretaria de Segurança adverte a população acreana com destinos ao Peru e Bolívia para conflitos graves nos dois países

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informa que cidades do Peru e da Bolívia estão registrando conflitos internos perigosos para a integridade física das pessoas, desde esta terça-feira, 10. A existência de manifestações violentas em ambas as nações causa risco a acreanos e aos turistas de outros estados inadvertidos que eventualmente pretendem viajar para a região.

Os confrontos, de ordens políticas e social, desencadearam o fechamento de cidades e aeroportos.

“A Sejusp alerta que em várias regiões peruanas, como Puno, Ica, Ayacucho e Juliaca, e na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra acontecem protestos e enfretamentos da população com as forças de segurança do país. Desse modo, informa sobre o risco a que estão submetidas as pessoas que desejam viajar para esses destinos”, ressalta o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Evandro Bezerra.

Autoridades nacionais peruanas informaram que os manifestos já duram cinco dias, havendo confrontos onde houve até a morte de um policial peruano na cidade de Juliaca. Além de incêndios de veículos e violência nas ruas, onde pessoas são obrigadas a retiram suas roupas para não ser queimadas em vias públicas da cidade. Desse modo é preciso evitar esses destinos até que a ordem seja restabelecida.

Os protestos em várias regiões do Peru pedem a renúncia da presidente do país Dina Boluarte, novas eleições e o fechamento do atual Congresso da República Peruana.

Um Comitê composto por cívicos, deputados federais bolivianos e frentes políticas de oposição ao governo federal da Bolívia, anunciam, a partir de hoje, 10, no Departamento de Pando, na Bolívia, uma mobilização exigindo a liberdade para o governador da Santa Cruz de la Sierra, Luís Fernando Camacho, preso no dia 28 de dezembro de 2022.

A terça-feira, 11 de janeiro, foi eleita o Dia Nacional da Mobilização na Bolívia. Diante disso, não estão descartados bloqueios de vias e fechamento de fronteiras com o Acre/Brasil.