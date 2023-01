O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre – SEBRAE/AC, no uso de suas atribuições e assessorado pela EGaion Consultoria Ltda, torna pública a abertura das inscrições para seleção de Bolsistas de Estímulo à Inovação para atuar no Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI), com base na Instrução Normativa n° 59 – Sebrae, no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae e outros normativos internos.

O processo seletivo visa contemplar profissionais graduados e pós-graduados para atuarem como bolsistas da sua nova rede de Agentes Locais de Inovação (ALI), que tem como objetivo a promoção da inovação para o desenvolvimento sustentável do país, por meio da utilização do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI).

Serão ofertadas 13 vagas para Agente de campo e 1 vaga para Orientador para atuarem nas modalidades de Produtividade para MPEs, Transformação Digital para MPEs, Rural, Educação Empreendedora e Ecossistema de Inovação. Os interessados deverão possuir graduação completa nas áreas de Administração de Empresas, Engenharias ou Marketing ou Tecnologia da Informação ou Ciência da Informação ou Gestão da Inovação, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.

As inscrições vão do dia 05 a 20 de janeiro mediante preenchimento completo do cadastro eletrônico no site da EGaion. É permitido se inscrever para uma única vaga. Dessa forma, é de inteira responsabilidade do candidato se certificar de todas as informações antes de inseri-las no sistema, em especial o código da vaga desejada, pois, uma vez finalizado o preenchimento do cadastro eletrônico nenhuma informação poderá ser alterada, excluída ou inserida. Em caso de dúvida, peça esclarecimento enviando mensagem para o “Fale Conosco” no site da EGaion – www.egaion.com.br