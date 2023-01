A participação do Acre no encontro de governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, 9, em Brasília, reafirma a posição do governador Gladson Cameli em defesa da democracia, do diálogo, da união e da paz no Brasil.

A afirmação é da vice-governadora Mailza que representou o governador no encontro, realizado a convite do presidente, num ato em defesa da democracia após as invasões no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, ocorridas no domingo, 8. No mesmo dia, o governador Cameli publicou nota repudiando esses atos, solidarizando-se com os Três Poderes.

O encontro contou com a participação de governadores ou representantes de todos os estados e do Distrito Federal, além de representantes do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e ministros, entre outros.

“Foi um encontro de solidariedade com as instituições, em virtude do que aconteceu no domingo e de união em favor do Brasil”, explicou a vice-governadora Mailza. Ela acrescentou que, para ser mantida, a união, defendida no encontro, “precisa de diálogo, de gestos, e é isso que os governadores, os estados fizeram hoje em prol de dias melhores para o nosso país”.

Mailza lembrou ainda a disposição do governador Gladson Cameli de trabalhar em parceria com o governo federal. “Desde que acabou a eleição, independente do resultado para presidente, o governador desceu do palanque e se colocou à disposição, como um soldado, porque sabe que o Brasil precisa de apoio e o Acre necessita de atenção especial e depende do governo federal”, explicou.

Novo encontro

Em seu discurso, o presidente Lula, além de agradecer a solidariedade dos governadores e reafirmar a defesa da democracia, confirmou, para o dia 27 de janeiro, novo encontro com os governadores. Dessa vez, será para tratar de apoio a projetos prioritários dos estados. Ele também disse que ainda este ano pretende visitar todos os estados do país.

Após a reunião no Palácio, o presidente, os governadores e demais convidados seguiram a pé para o Supremo Tribunal Federal, juntamente com a presidente daquela corte, ministra Rosa Weber, em gesto de solidariedade e apoio.

Segurança

Viajou para Brasília, com a vice-governadora, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaya, que trata de apoio ao governo federal no reforço à segurança na capital brasileira.