Preso 5o envolvido em esquema de tráfico do Acre ao Maranhão

Em continuidade as investigações sobre um esquema de tráfico de drogas entre os estados do Acre e Maranhão, a Polícia Civil do Maranhão, em uma ação realizada na manhã desta segunda-feira(9), no bairro Santa Cruz, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 48 anos, investigado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (SENARC),o preso faz parte de uma quadrilha responsável por um carregamento de drogas que estavam escondidas no interior de livros remetidos da cidade de Rio Branco, no Acre, e que foi apreendida no dia 02 de junho de 2022, na região do Aeroporto de São Luís. Na época, duas pessoas foram presas em flagrante.

No último dia 03 de janeiro, a Polícia Civil conseguiu prender 04 pessoas suspeitas de também integrarem o bando criminoso, além de cumprir 06 mandados de busca e apreensão em residências alvos da investigação policial.

Com a prisão realizada nesta segunda, a Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, contabiliza 07 pessoas presas suspeitas de participarem do esquema de tráfico de drogas. Após os procedimentos, o homem foi encaminhado à Central de Inquéritos e Custódia onde permanecerá a disposição do Poder Judiciário.