-Assessoria de Comunicação da PMAC —

Durante o final de semana, policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam 12 homens, apreenderam duas armas de fogo, munições e drogas, nos municípios de Brasiléia e Assis Brasil, nas fronteiras com os países vizinhos Bolívia e Peru.

Na noite de sábado, 7, em Brasileia, a guarnição prendeu um homem com uma pistola calibre .9mm, com dez munições. A ocorrência foi resultado de uma denúncia anônima, que informava aos policiais a localização e características do criminoso.

Em Assis Brasil, durante a tarde, os militares atenderam ocorrência de disparo de arma de fogo e prenderam 10 homens que, embriagados, portavam um revólver calibre .38. Na noite do mesmo dia, durante uma abordagem em uma distribuidora, mais um homem foi preso portando munições para armas calibres .22 e .38, além de dois pacotes de maconha.

Os presos, assim como os ilícitos apreendidos, foram entregues nas respectivas delegacias para as devidas providências legais.