No Acre, nove pessoas são presas em desmonte de acampamento

Pelo menos nove pessoas foram conduzidas para a Superintendência da Polícia Federal no Acre, na operação de desocupação do acampamento de manifestantes bolsonaristas em frente ao quartel do 4º Batalhão de Infantaria e Selva, o 4º BIS, por volta das 12h30 desta segunda-feira, 9.

A operação da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), com o apoio da Força Nacional, foi em cumprimento a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a desocupação de acampamentos de manifestantes bolsonarista em frente a quartéis em todo o país.

Conforme o secretário de Justiça e Segurança Pública em exercício, coronel Evandro Bezerra, não houve confronto físico com os manifestantes. “A abordagem da polícia foi dentro da maior tranquilidade possível, não encontrou resistência por parte dessas pessoas e elas foram conduzidas até a Superintendência da Polícia Federal, como mandava o procedimento do STF”, ressaltou Bezerra.

Um a um, elas foram acomodadas em um micro-ônibus da PMAC e levadas para a Polícia Federal, onde ficariam à disposição das autoridade federais. Após a remoção, os policiais desmontaram as barracas. O movimento já havia enfraquecido desde a posse do presidente Lula, no dia 1º de janeiro. (Asscom Sejusp)