O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou neste domingo (08), no campus da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, mais uma etapa do XIII concurso público para o provimento de vagas no cargo de promotor de Justiça substituto. O certame é executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Ao todo, 124 candidatos participaram da prova oral, que corresponde à quarta fase do concurso, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado provisório deverá ser divulgado na data provável de 23 de janeiro, no Diário Eletrônico do MPAC e na internet. As próximas fases do concurso são a avaliação de títulos e a prova de tribuna, prevista para o dia 26 de fevereiro.

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento esteve no local para acompanhar o início da prova, juntamente com o secretário-geral do Ministério Público do Acre, promotor de Justiça Glaucio Oshiro.

“O último concurso realizado pelo MPAC foi no ano de 2013 e estamos ansiosos pela chegada dos novos promotores, pois nossa estrutura cresceu, assim como as demandas da sociedade. Além disso, o concurso também representa um anseio da classe, tendo em vista que significa a possibilidade de movimentação na carreira”, afirmou o PGJ.