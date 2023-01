2º Batalhão Ferroviário realiza seleção para pessoal civil

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Órgão: Ministério da Defesa/Comando do Exército/Comando Militar do Planalto/2º Batalhão Ferroviário

EDITAL Nº 1/23-PCTD/2ºB FV, DE 6 DE JANEIRO DE 2023

PROCESSO SELETIVO

O Comandante do 2º Batalhão Ferroviário (2ºB Fv) torna pública a abertura de inscrições de candidatos para a realização de Processo Seletivo Simplificado, por intermédio do Edital 001/23-PCTD/2ºBFv de 6 de janeiro de 2023, tendo por objetivo a contratação de Pessoal Civil por Tempo Determinado (PCTD), com base na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para atender aos encargos temporários de obras e serviços de engenharia de excepcional interesse público, executados pelas unidades que integram o sistema de Engenharia do Exército, preenchendo as funções temporárias previstas no Anexo “B” do presente Edital.

As inscrições serão realizadas no período de 9 a 21 de fevereiro de 2023. O Edital completo estará disponível no site “www.2bfv.eb.mil.br”, no link “Seleção de Mão de Obra Temporária”.

ROMUALDO CRISANTO EUFRAZIO –

Comandante do 2º Batalhão Ferroviário