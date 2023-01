O dia 7 de janeiro é lembrado anualmente como o Dia Mundial do Leitor. E a Escola Theodolina Falcão Macedo, localizada no bairro das Placas, em Rio Branco, utilliza estratégias de ensino por meio de projeto de leitura para incentivar os alunos ao gosto pela leitura.

A unidade atende turmas do Ensino Fundamental anos iniciais e finais durante o dia, e à noite oferece turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com um total de mais de mil alunos, e desenvolve atividades diversificadas como leitura colaborativa e interpretação de texto.

A escola tem o importante papel de estimular os alunos a desenvolverem, o hábito da leitura desde cedo, e para isso, a Theodolina diariamente trabalha com os alunos a leitura deleite, que é uma estratégia formativa que visa ao incentivo da leitura, realizada pelo professor em sala de aula, de forma criativa, na chegada do aluno.

O hábito de leitura é um exercício extremamente importante para desenvolver o raciocínio, o senso crítico e a capacidade de interpretação.

Para que os alunos do 1º ao 5º anos possam focar mais na leitura, foi criada a Sacola Viajante que contém diversos livros e lápis de cor que eles levam para casa e aproveitam a maravilhosa aventura de viajar mentalmente pelas histórias, pelo aprendizado, pela cultura e pela diversão e depois fazem o relato do que aprenderam e do que mais gostaram.

A escola também criou uma caixa de leitura com vários títulos de diferentes gêneros literários que é trazida à sala de aula uma vez por semana para turmas do 6º ao 9º ano.

“O desenvolvimento do aluno é notado quando fazemos o diagnóstico pela Sacola de Leitura, onde recolhemos os textos que eles produziram, analisamos a evolução da escrita, desde o início e fazemos a observação ao longo dos meses de como a escrita deles foi melhorando”, explicou o professor Antonio Grijalba, coordenador pedagógico.

Foi criado um cronograma de atividades na biblioteca, onde cada dia uma turma de alunos aproveita para realizar leitura individual e depois coletiva. E para reforçar o aprendizado, é feito um resumo da obra que também ajuda a melhorar a escrita.

Toda sexta-feira é realizada uma roda de leitura com os alunos que interagem os textos com os colegas da turma.

Os alunos também podem fazer o empréstimo de livros na biblioteca da escola e levar para ler em casa, preenchendo um termo de responsabilidade com a data da retirada e a entrega do livro.

“Nós estamos resgatando esse momento de vir para a escola depois desse período de pandemia que vivemos, o nosso projeto de leitura é uma forma de acolhida e incentivo a leitura, porque o livro nos faz viajar por todo o mundo”, comentou a gestora Cristiana Holanda.

O projeto de leitura é trabalhado durante todo o ano na escola e cada ano é desenvolvido um tema diferente, em 2022 por exemplo, foi abordada a Consciência Negra com o tema Brasil de Raça e Cor, por meio de apresentação teatral, música, capoeira, desfiles de roupas típicas, cartazes, investigação histórica, dentre outras atividades, fechando a culminância com uma feijoada.

“A leitura me abre portas para imaginar novos mundos e também é um modo de relaxar. Os professores nos apresentam livros e nós tiramos um tempo da aula para podermos ler e discutir sobre o livro. Gostei muito de um livro aqui da escola que foi o Aprendiz. Em casa, eu li As Crônicas de Nárnia que é um dos melhores livros que já li”, declarou a estudante do 9º ano Sílvia Mesquita, 14 anos.

Os livros nos transportam para novos mundos, novas culturas, permite-nos a aprender mais sobre os personagens e até sobre nós mesmos. Por isso, é importante estimular esse hábito por meio de atividades para desenvolver a leitura.