Gladson alerta gestão para novo mandato: “não é repetição”

O governador Gladson Cameli reafirma, no artigo “As conquistas e os desafios da próxima gestão”, que há uma urgência por resultados no Acre que somente será alcançada com empatia -“Sentir a dor de quem chora. Ter a urgência de quem precisa. Acolher a quem busca. Oferecer o respeito a quem necessita”.

Além disso, o governador alerta que este mandato não será repetição do anterior. Novidades devem surgir na gestão visando modernizar o Estado, dinamizar a economia e atender as pessoas que mais precisam.

Leia:

As conquistas e os desafios da próxima gestão

Meus amigos, quero abrir esse pronunciamento falando sobre tempo e sentimentos.

Passados os primeiros quatro anos da nossa administração, sei que hoje estou recebendo um estado melhor do que encontramos em janeiro de 2019.

Mas o tempo é implacável em seu avanço. A partir do momento em que iniciarmos o novo mandato concedido pelo povo, começaremos também a contagem regressiva para fazer todas as transformações que o estado deseja e necessita.

Aqui quero me dirigir diretamente aos secretários de estado: não temos mais a prerrogativa do erro ou da inexperiência.

O Acre não pode esperar.

Não digo isso para impressionar ou impactar, mas para que todos tenham clareza da missão e dos requisitos que serão exigidos.

Agora é tempo de fazer!

Fazer bem-feito o que é nossa obrigação.

Fazer melhor os avanços que conquistamos. Fazer diferente para inovar com iniciativa e criatividade quando faltar tempo ou recursos. Fazer a diferença na vida de quase 900 mil pessoas.

Numa administração é muito comum que as pessoas se preocupem com números, gráficos e índices, mas que, pela frieza da burocracia, se tornem indiferentes aos sentimentos.

Rezo todos os dias para que isso não ocorra com o nosso governo. Devemos ter os 3 olhos voltados para as pessoas, os corações conectados com aqueles que mais precisam e a mão sempre pronta a se estender num gesto de respeito, carinho e apoio ao nosso povo.

Como vocês já perceberam, falarei muito pouco sobre números. Se quisesse, até poderia mostrar como, pela primeira vez na história, subimos 3 posições no ranking de competitividade dos estados. Ou como reduzimos os índices de criminalidade após grandiosos investimentos em nossa segurança.

Poderia ainda, falar de como multiplicamos o número de leitos na saúde e das milhares de cirurgias que realizamos em mutirão para diminuir as filas que haviam crescido durante a pandemia, assim como nas dezenas de obras que estamos fazendo para impulsionar o desenvolvimento e a geração de empregos.

Mas, no nosso governo, números são resultados. Números, por mais expressivos que sejam, nunca se tornarão mais importantes que as pessoas.

Por isso, quero destacar o sentimento de gratidão. Sou grato a Deus, a minha família, a todos os servidores que fazem a máquina do estado funcionar e principalmente às pessoas que renovaram a sua confiança em mim para mais um mandato à frente do estado.

Sou grato aos meus adversários. A política sem o contraditório confunde e não permite que avancemos em busca da pluralidade de olhares que compõe a democracia. A unanimidade ilude e cega.

A Bíblia ensina: “Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”.

Sou grato a esse momento.

Sou grato pelas vitórias e dificuldades que passamos e aos desafios que surgirão pelo caminho.

Sou grato a minha família pela presença, confiança e amor que sempre me destinaram. Pela educação que recebi de meu pai Eládio, minha mãe Linda, meus tios como o saudoso Orleir Cameli, meus irmãos, primos e todos que fazem ou fizeram parte da família Cameli.

Sou grato a cada servidor público do Estado, seja ele efetivo ou temporário. Sou grato a todos que já deram a sua contribuição para o crescimento do estado e principalmente a toda a população do Acre, sem exceção.

Sou grato a todos os representantes de outros poderes pois é com a união, equilíbrio e respeito que garantiremos a segurança institucional e a confiança que os investidores procuram.

Quero continuar governando com o sentimento cristão de ajudar ao próximo. E nessa missão contarei com a presença e a competência da Mailza que abdicou de sua candidatura a reeleição no senado para se unir-se a nós nesse desafio. Obrigado, Mailza! Não só eu, mas todos os acreanos somos gratos pela sua dedicação.

Destaco outro sentimento: a empatia. Sentir a dor de quem chora. Ter a urgência de quem precisa. Acolher a quem busca. Oferecer o respeito a quem necessita.

Digo a todos os servidores do Estado: ninguém é mais importante do que o cidadão mais simples. Essa será sempre a razão do nosso trabalho.

Temos que olhar sob o ponto de vista de quem precisa do governo. Entender suas necessidades, medos e esperanças.

Não esperem do meu governo apenas uma continuação do mandato anterior. Faremos também um governo inovador.

Só me candidatei a reeleição porque sei que podemos corrigir o que precisa ser corrigido, aperfeiçoar o que está funcionando e fazer mais e melhor pela nossa gente. Faremos um governo com unidade de pensamentos, ações e liderança.

Não tenho compromisso com o erro nem com a omissão. Não devemos nada senão ao povo e a Deus. E não seremos nada, se não respeitarmos o povo e a Deus.

Pessoas passam.

Como já disse anteriormente, tenho a consciência de que a partir desse momento, começa a contagem regressiva do meu governo. Por isso não desperdiçaremos um único dia na busca de soluções definitivas para o nosso estado.

Essas são as marcas que queremos deixar: dar as condições para gerar milhares de empregos para o nosso povo. Reduzir drasticamente os índices de feminicídio, combatendo a violência contra a mulher. Preparar os nossos jovens para os desafios de amanhã. Proteger e amparar as nossas verdadeiras autoridades: idosos e crianças.

Quero fazer isso, meus amigos para ter a satisfação de, no último dia do meu mandato, descer as escadas do palácio e andar livremente pelas ruas, olhar nos olhos do meu povo e dizer: dei o meu melhor. Fiz com amor e vontade tudo o que podia pelo meu estado.

Finalizando, sei que os desafios que enfrentaremos não são simples nem fáceis. Mas temos força, temos esperança, temos fé na vida e no trabalho. E principalmente, temos um estado de trabalhadores. Não é por acaso que o aqui é o último estado do Brasil onde o sol se põe.

O tempo é a nosso favor e costuma oferecer um lugar de destaque na história para aqueles que souberem aproveitá-lo para evoluir, construir e fazer o bem.

Esse é o lugar que queremos ocupar no coração e nas mentes das pessoas ao edificar um capítulo de paz, desenvolvimento, acolhimento e justiça para o Acre.

Esse é o nosso tempo.

Esse é o nosso estado.

Esse é o nosso compromisso.

Que Deus nos proteja e abençoe! Muito obrigado!

*Gladson Cameli é o governador reeleito do Acre para 2023-2026