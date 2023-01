“Aos criminosos, a lei”, diz Gladson sobre terror no Distrito Federal

O governador Gladson Cameli posicionou-se em suas redes sociais acerca dos atos de terror que assolaram Brasília neste domingo (8) após compartilhar nota do Fórum de Governadores, na qual os Estados oferecem reforço policial para o governo do Distrito Federal.

“Para todos os brasileiros, a paz e o diálogo. Para os criminosos a Lei”, disse Gladson, afirmando que quando há violência e depredação há crime.

Veja o que disse o governador acreano:

A democracia brasileira é jovem, porém consolidada. É essa liberdade que permite expressões e protestos públicos, mas de forma pacífica. Quando há violência e depredação do patrimônio público configura-se crime no qual todos nós brasileiros somos ameaçados e atingidos.

Para todos os brasileiros, a paz e o diálogo. Para os criminosos a Lei.

No começo da noite, o governador emitiu posicionamento oficial do Palácio Rio Branco:

NOTA OFICIAL DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE GLADSON CAMELI

Com grande perplexidade e preocupação estou acompanhando os acontecimentos criminosos que estão acontecendo nesse domingo, 8 de janeiro, em Brasília.

Não se pode permitir vandalismo sob o disfarce de protesto em ataques a prédios públicos que são a representação da democracia e da voz do cidadão brasileiro.

Como ex-deputado federal e ex-senador, me coloco solidário a todos os colegas representantes do povo que tiveram o seu local de trabalho vandalizado. Como cidadão brasileiro, me senti também agredido pela vergonhosa agressão à democracia. E no cargo de governador do Estado, garanto a todos os acreanos que toda e qualquer tentativa de ameaça ou agressão ao nosso patrimônio público e ao cidadão será enfrentada com o rigor da Lei.

Nesse momento o país precisa de clareza, diálogo, união e paz. O respeito ao resultado das urnas e aos governantes escolhidos pelo povo é inegociável. Me solidarizo com os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo Federal em busca do Brasil que sempre fomos: civilizado e plural. O país da Ordem e do Progresso.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre.